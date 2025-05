Domo Cultura: una experiencia inmersiva que te lleva a viajar por distintos universos

Si quieres vivir una gran experiencia audiovisual, entonces tienes que ir a conocer Domo Cultura.

Una nueva atracción que se ubica en los estacionamientos San Carlos de Ancud del Mallplaza Vespucio, en la comuna de La Florida, y que puedes disfrutar hasta el 5 de mayo.

Se trata de un domo inmersivo, equipado con sistemas de proyección 360°, que ofrece una atmósfera única donde la línea entre la realidad y el arte visual se desvanecen.

De hecho, apenas comienza la función estarás rodeado de imágenes y sonidos que te transportarán a distintos mundos e imaginarios.

Además, cada noche el exterior del domo se ilumina con un espectáculo de luces y proyecciones 3D.

Teconología y cultura para toda la familia

Mall-Plaza-Domo044.jpg la-tercera

Foto: Mallplaza

El Domo Cultura cuenta con cinco distintas funciones.

Ahí podrás sumergirte en el océano junto a "Moby Dick", viajar al oriente con "Aladdín", explorar el imaginario surrealista de Salvador Dalí o dar "La vuelta al mundo en 80 días".

También podrás disfrutar de la función de The Dark Side Of The Moon, basada en el álbum de la banda Pink Floyd, que este 2024 cumple 50 años.

Dentro del domo cada movimiento del video te hará sentir como si estuvieras dentro de la propia pieza audiovisual.

Es como si te transportara a un mundo paralelo, donde la música cobra vida a través de las imágenes.

Domo-Cultura.jpg la-tercera

Foto: Mallplaza

En el caso de The Dark Side of the Moon, las proyecciones van acompañadas con la música del disco, creando una atmósfera inmersiva que te atrapa desde el primer momento.

Si quieres asistir, debes saber que hay funciones todos los días, a partir de las 11 de la mañana hasta 7 PM. En la página web del evento puedes revisar los horarios de cada una.

Además de las proyecciones, durante los fines de semana, Domo Cultura también es un escenario para el talento musical emergente.

Así que si tienes una banda y sueñas con sonar en distintas partes, esta es tu oportunidad de brillar.

¿Cómo ingresar a Domo Cultura?

Domo-Cultura-2.jpg la-tercera

Foto: Mallplaza

Es fácil. Solo necesitas inscribirte en la página web de Mallplaza y adjuntar una boleta de compra por un mínimo de $10.000 en cualquier tienda del mall.

Con cada inscripción, tienes derecho al canje de tres entradas, así que puedes invitar a tus amigos y familiares a unirse a esta experiencia.