El increíble concierto de R.E.M en Glastonbury llega gratis a YouTube (y por tiempo limitado)

El 25 de junio de 1999, justo ochos meses después de publicar su incomprendido disco Up, R.E.M. se subió a tocar al Pyramid Stage de Glastonbury, el famoso festival británico que este 2020 iba a celebrar sus 50 años.

Fue una edición en la que compartieron cartel con nombres como Patti Smith, Blondie, Pavement, Hole, Manic Street Preachers, Lenny Kravitz y Elliott Smith.

Ahí, Michal Stipe, Peter Buck y Mike Mills se lucieron con un show increíble y que ahora puedes ver desde la comodidad de tu casa.

¿Dónde? En YouTube, plataforma a la que la banda subió ese histórico concierto y que puedes gratis desde ayer. Eso sí, por tiempo limitado, ya que sólo estará disponible por 72 horas, hasta las 3 PM del domingo 9 de agosto.

Son 80 minutos de puros hits, en los que R.E.M. repasa su discografía, en especial el entonces flamante Up, del que tocan canciones como Walk unafraid, At my most beautiful y Daysleeper, con la que abrieron la presentación.

Y por supuesto que también mostraron sus clásicos, desde Loosing my religion hasta Everybody hurts.

Un show que se suma a otro que compartieron con sus fans hace poco en YouTube, el documental de un recital en un antiguo castillo de Escocia.

Puedes ver el concierto de R.E.M. en Glastonbury 99 a continuación.