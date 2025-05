Escapology: resolver acertijos para salir de un submarino o de una mina abandonada

Escapology es una es una de las franquicias de escape rooms más grandes que existen en Estados Unidos.

¿No sabes lo que son? Son esas entretenidas y desafiantes salas de juegos, en las que debes resolver acertijos para poder salir.

Las mismas que se hicieron conocidas con la película Escape room: sin salida (2019) y que hoy son populares en Santiago, con varios lugares de este tipo.

Una de las nuevas acá es Escapology, que abrió hace un año en VidaParque, el bulevar del Parque Araucano donde también está Kidzania.

A ese lugar esta franquicia llegó con cuatro desafiantes salas, desde una ambientada como una mina abandonada hasta otra en la que estas atrapado en un submarino.

Son un panorama perfecto para ir en grupo, de dos a ocho personas, aunque el número ideal es de cuatro.

Cuatro salas y cuatro estilos

Escape-Room-3.jpg la-tercera

Foto: Escapology

Si has estado ya dentro de un escape room, entonces debes que saber que tienes una hora para salir de la sala en la que está atrapado, resolviendo distintos desafíos y enigmas.

¿Con qué te encontrarás en Escapology? Concuatro salas, cada una con una temática y desafíos distintos.

La más fácil de todas es Antídoto, un laboratorio contaminado donde se esconde la cura que puede salvarte y, claro, tu misión es encontrarlo.

En tanto, en Budapest Express tendrás que averiguar quién cometió un asesinato en un tren de los años 30. Eso sí, debes apurarte antes de que sea tarde.

Por otro lado está Los Mineros, una vieja mina abandonada de la que debes salir antes de que se venga abajo .

Por último, está la más compleja de todas, llamada Bajo Presión.

¿En qué consiste? En un submarino de la Segunda Guerra Mundial donde, por un mal funcionamiento, está subiendo la presión suba. Tu misión será encontrar los seis tanques de oxigeno.

¿Aceptas el reto?

Qué debes saber de Escapology

Escape-Room-2.jpg la-tercera

Foto: Escapology

Ahora, te dejamos un par de consejos para que tu experiencia sea disfrutable.

Primero, no puedes entrar con mochila ni celular a la habitación, pero hay casillero para que guardes tus cosas. La idea de eso es que no sepas qué hora es y que no hagas ningún tipo de trampa.

Ojo, que tu aislamiento no será completo, ya podrás abrir la puerta si es que tienes algún problema grave.

Además, tendrás un comunicador para hablar con tu monitor, ya sea para pedirle pistas o preguntarle sobre el tiempo restante.

Eso sí, no entusiasmes, que tienes un máximo de tres pistas, las cuales solo te las darán si todo tu equipo está de acuerdo. Si pides más se te descontarán dos minutos por cada pista extra.

Ahora respecto al tiempo debes estar bien atento; se te pasará volando el buscar escapar y no te darás ni cuenta cuando te queden minutos.

Por último, debes revisar todo, realmente todo, ya que para salir tienes que analizar el cuarto completo: hasta el más pequeño detalle te ayudará a superar el reto y así salir de ahí.

Los valores de las salas de Escapology van desde los $ 11.990 por persona.

Puedes reservar una de las salas en la página web, además de ver más de las salas y sus horarios.