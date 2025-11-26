GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

A principios de diciembre, el Parque Padre Hurtado recibirá el GuauFest 2025, evento que se presenta como el festival perruno más grande del país.

Con más de 32.000 m² de áreas verdes habilitadas para correr, jugar, refrescarse y participar en actividades educativas, la instancia ofrecerá un programa que combina entretenimiento, aprendizaje y conciencia, anticipan los organizadores.

El GuauFest 2025 contará con zonas de agilidad, piletas de agua temáticas, un espacio de adopciones, juegos, desafíos, puntos de relajación y para sacar fotografías, foodtrucks y stands dedicados a la salud, el comportamiento y la educación canina .

Aseguran que habrá más de 20 experiencias, actividades inmersivas y una propuesta única dedicada al bienestar animal .

GuauFest, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas Cortesía / Finde LT

Firmas como ORIJEN y ACANA, ambas fundadas en Canadá, están entre las dedicadas a la alimentación para perros que serán parte del festival.

Según afirman a través de un comunicado, ofrecerán experiencias diseñadas para “conectar a los perros con su naturaleza instintiva, a través de actividades inéditas que combinan bienestar, juego y estimulación sensorial”.

A través de su participación en el evento, afirman, buscan “promover una vida más sana, activa y alineada con la biología real de nuestros perros”.

En el festival habrá dos espacios de descanso para los caninos y sus tutores.

El gerente comercial de ORIJEN y ACANA Latam, Francisco Rencoret, declaró: “Ser parte de GuauFest nos permite impulsar experiencias que reflejan lo que creemos: que los perros deben nutrirse, jugar y vivir respetando su naturaleza biológica”.

“ORIJEN y ACANA están aquí para sumar bienestar, conexión y momentos que fortalezcan el vínculo con sus tutores tanto en casa como al aire libre”.

Los fundadores del encuentro, Romain de la Porte y Stephanie Ratinaud, manifestaron: “Como GuauFest, estamos felices de contar con ORIJEN y ACANA, ya que este evento nace del amor por los animales y del deseo de aportar a una comunidad que ya está en movimiento ”.

“Queremos que los perros y sus familias se diviertan, aprendan y conecten desde el juego y la alegría en un entorno seguro” .

Cuándo es el GuauFest 2025 y dónde comprar las entradas

El GuauFest 2025 se desarrollará en el Parque Padre Hurtado, en la Región Metropolitana, los próximos 6 y 7 de diciembre. Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket .

El valor de los boletos en venta general es de $23.000 (incluido el cargo por servicio) en la primera etapa. Luego subirán a $28.750 en la segunda y después a $34.500 en la tercera.

Los organizadores también ofrecen la posibilidad de comprar packs familiares (4 personas) por un precio total más económico. Este beneficio estará disponible en cada una de las etapas.

De la misma manera, se pueden conseguir descuentos con códigos de perros rostros de GuauFest o con las respectivas tarjetas vecino de La Reina y Las Condes .

Qué perros pueden asistir a GuauFest 2025

Los organizadores afirman que GuauFest está pensado para todo tipo de perros y que el evento también está abierto a tutores sin perro que quieran aprender, conectarse con la comunidad o considerar una adopción responsable .

Sin embargo, para garantizar una experiencia segura, precisan que se exigirá lo siguiente :

Vacunas al día (antirrábica, séxtuple, Bordetella)

Microchip y registro vigente

Uso de correa en zonas generales

Bozal para razas potencialmente peligrosas

Conducta sociable y apta para entornos con personas, perros y estímulos

Todo bajo un ambiente de respeto, educación y bienestar animal.