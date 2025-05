Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

El festival de las mascotas

Los animales domésticos, menos caros y complicados que los hijos humanos, tienen su gran encuentro en la Expo Mascotas: ocho mil metros cuadrados dedicados solo a ellas, las reinas del hogar, las regalonas de la casa, con desfiles de perros y gatos, competencias de destreza, talleres, concursos, cientos de marcas y una gran campaña de adopción.

Dirección

Espacio Riesco (Av. El Salto 5000, Huechuraba)

Horario

Sábado y domingo, de 11 AM a 8 PM

Entrada

$10.500 en ticketplus.cl

Día del completo

En Chile no hay plato más transversal que el completo, preparado en todos los hogares y regiones, que enciende polémicas —¿el tomate va arriba o abajo de la palta?— pero también consolida identidades. El 24 de mayo es su día y nada mejor que homenajearlo donde todo comenzó: en El Portal Ex-Bahamondes, del Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas, la cuna de los completos en 1938.

Dirección

Ex-Bahamondes (Portal Fernández Concha 924, Santiago)

Horario

Sábado, de 9 AM a 9 PM; domingo, de 11 AM a 7 PM

Entrada

$3.700 el completo italiano

Conocer La Moneda por dentro

Hoy y mañana, 24 y 25 de mayo, se celebrará el Día de los Patrimonios, la fiesta cultural que más gente y espacios moviliza en todo Chile. Puertas que normalmente están cerradas al público se abrirán para conocer lugares históricos y simbólicos. Como el Palacio de La Moneda, que ambos días recibirá a todo quien quiera conocerlo, con recorridos guiados y, quizá, la presencia del Presidente como anfitrión.

Dirección

Palacio de La Moneda (Plaza de la Constitución s/n, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 9:30 AM a 4:30 PM

Entrada

Gratuita (previa inscripción en patrimoniopresidencia.cl)

Inventos científicos made in Chile

El patrimonio no es solo arquitectónico o material: gran parte de lo que nos define como país no se puede tocar, pero eso no significa que no se pueda cuidar o valorar. Eso pretende subrayar esta exhibición del Ministerio de Ciencia, que mostrará 15 inventos creados en Chile, desde las piedras tacitas, hace 10 mil años, hasta la primera planta desaladora del mundo.

Dirección

Plaza de la Constitución (Morandé con Agustinas, Santiago)

Horario

Sábado, de 10 AM a 4 PM

Entrada

Gratuita

Paseo en tren por el Cajón del Maipo

Durante muchas décadas, la principal manera de llegar al Cajón del Maipo era en un antiguo ferrocarril militar que salía de Puente Alto, que demoraba tres horas y media en llegar hasta El Volcán. En 1985 dejó de funcionar pero el Proyecto Ave Fénix lo mantiene vivo, con visitas guiadas a la Estación El Melocotón y un breve paseo en vagones de madera, tirados por una locomotora diesel de 1976.

Dirección

Estación El Melocotón (Camino al Volcán 27197, San José de Maipo)

Horario

Sábado y domingo, de 10 AM a 6 PM

Entrada

Gratuita (boleto de tren $2.500)

La historia de los billetes y monedas

Dentro del Banco Central, tan relevante hoy por la inflación y las tasas de interés, está el Museo Numismático, que cuenta cómo ha evolucionado el dinero y las formas de pago en Chile. Tiene cerca de 300 monedas nacionales, desde las primeras, creadas en 1749, unos 150 billetes chilenos —del siglo XIX hasta hoy— y más de mil billetes provenientes de todo el mundo.

Dirección

Banco Central de Chile (Agustinas 1180, Santiago)

Horario

Domingo, 9 AM a 5 PM

Entrada

Gratuita

Cómo se maneja un tren de Valparaíso

El metro de Valparaíso, que va del Puerto hasta Limache, tiene unos trenes muy distintos a los de Santiago, más parecidos a los que unen distintos pueblos en Europa. Muchos niños de la región sueñan con conducir uno, algo que podrán simular este domingo en la estación terminal, al lado de la Plaza Sotomayor. Un chofer les mostrará la cabina, resolverá sus dudas y les dejará tocar la bocina.

Dirección

Estación Puerto (Errázuriz 626, Valparaíso)

Horario

Domingo, de 11 AM a 5 PM

Entrada

Gratuita

El Municipal por dentro

Cientos de miles de personas han entrado al Teatro Municipal para apreciar una ópera, un ballet o un concierto, pero pocas conocen su verdadero interior. Este domingo, para quienes se emocionan con las puestas en escena, las coreografías y las orquestas, será una oportunidad dorada de pasar al otro lado del telón y descubrir los secretos de la principal sala del país. Es por orden de llegada.

Dirección

Teatro Municipal (Agustinas 794, Santiago)

Horario

Domingo, de 10 AM a 4:30 PM

Entrada

Gratuita

Condorito en Correos

Cuando hoy hablamos de correos, nos referimos a los insípidos e-mails, pixeles que mandamos y recibimos todo el día sin ningún cariño, a veces ni siquiera escritos por alguien sino por la IA. Pero alguna vez el correo fue una señal de vida en medio del silencio, sinónimo de noticias importantes o declaraciones amorosas. Eso se rescata en este recorrido de CorreosChile, que además tendrá a Condorito como anfitrión.

Dirección

Correo Central (Catedral 989, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10:30 AM a 4:30 PM

Entrada

Gratuita