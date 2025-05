La Moneda tendrá visitas guiadas para el Día de los Patrimonios 2025: ya te puedes inscribir

El penúltimo fin de semana de mayo se vivirá una verdadera fiesta en las calles de todo el país gracias al Día de los Patrimonios 2025.

La iniciativa, que cumple 26 años, en cada una de sus versiones reúne a cientos de miles de personas, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, que salen a recorrer, conocer y valorar nuestro patrimonio cultural.

Tal como sucederá el próximo sábado 24 y domingo 25 de mayo, en la nueva edición de este evento que se realizará en todo Chile.

Ese fin de semana cientos de lugares del país abrirán sus puertas con diferentes actividades, todas gratuitas y para todas las edades.

Hasta ahora ya se han confirmado casi tres mil para el Día de los Patrimonios 2025, y uno de ellos, quizá el más clásico de todos, es el Palacio de La Moneda.

El histórico recinto del casco histórico de Santiago, diseñado por el arquitecto Joaquín Toesca, es por supuesto la sede del gobierno de Chile. Ahí está la oficina del presidente Gabriel Boric, quien de seguro, como lo ha hecho otros años, será uno de los anfitriones de los visitantes en el Día de los Patrimonios 2025.

Cómo inscribirse para las visitas

Durante esta celebración, el Palacio de La Moneda abrirá sus puertas al público con visitas guiadas el sábado 25 y el domingo 26 de mayo, que serán entre las 9.30 AM y las 4.30 PM.

Ahí, los asistentes podrán recorrer los diferentes rincones de este emblemático edificio neoclásico y que es Monumento Histórico.

Eso sí, las visitas necesitan inscripción previa a través del sitio web de Patrimonio de la Presidencia.

Ojo, que no si alcanzas cupos recuerda que La Moneda tiene recorridos patrimoniales para el público todo el año.

En la misma web se encuentra también el formulario para recorrer durante el Día del Patrimonio 2024 el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

El espacio de trabajo y descanso del Presidente en la Región de Valparaíso también tendrá recorridos guiados y gratuitos, tanto el 24 como el 25 de mayo, desde las 9.30 AM. Aunque se puede llegar directo, y hacer una larga fila, mucho mejor es reservar en línea y asegurar tu lugar.

Información importante

Como son espacios que cuentan con altísima seguridad, es relevante saber que hay ciertos elementos con los cuales está prohibido ingresar.

Aquí uno no tiene derecho a pataleo ni negociación, pues los carabineros y guardias no son flexibles al respecto. Por eso, para no pasar un mal rato ni quedar en vergüenza ante tus hijos, mejor revisa el siguiente listado y deja cualquiera de estos objetos en tu casa o en el auto.