Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Tarde de vinilos

El espacio cultural Plan Sofá celebra la cuarta versión de su feria de vinilos, CD’s y accesorios. Participan distros como Despacho Rock, Cassetera Sale y Soon Distro. Y tiendas residentes del espacio como Monophone, EcoRopero y Gato Estepárico ofrecerán discos, ropa vintage y tatuajes. La musicalización estará a cargo de Dj Metamann y Stefy Power.

Dirección

Plan Sofá (Santa Isabel 051, Providencia)

Horario

Sábado, 17:00 a 22:00

Entrada

Gratuita





Arica con la Fuerza del Sol

El tercer carnaval andino más grande de Latinoamérica presenta su versión 2026 con más de 80 comparsas de Bolivia, Perú y Chile, las que desfilarán por un amplio recorrido urbano en Arica. La municipalidad ha dispuesto más de dos mil butacas con sombra, ventiladores gigantes, servicios médicos, baños y seguridad para garantizar una jornada agradable.

Dirección

Avenida Chile (frente al Parque Brasil)

Horario

Sábado y domingo. Desde las 10:30

Entrada

Gratuita

La exposición más completa de cine en el país

Cine en Chile. Historia(s) en movimiento se presenta como la muestra más amplia del país sobre el séptimo arte. Con la curatoría de María Paz Peirano y Marcelo Morales Cortés, la exposición contará con material de las primeras grabaciones en Chile, objetos como la bicicleta de Machuca y las estatuillas del Oscar de las películas nacionales ganadoras del galardón.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía)

Horario

27 de enero al 31 de mayo. 10:00 a 19:00

Entrada

Gratuita

Vacaciones en el cerro San Cristóbal

“Me fui de vacaciones al cerro” es la campaña de actividades que el Teleférico y el Funicular Santiago ofrecen este verano en el cerro San Cristóbal. Los niños que cuenten con el Ticket Vive el Parque podrán acceder a una selección de talleres recreativos. Y se han dispuesto entradas para degustar vinos con vista al atardecer, visitar el observatorio, participar en recorridos patrimoniales y un campeonato de mini golf.

Dirección

Pío Nono 450, Recoleta

Horario

Enero y febrero

Entrada

telefericosantiago.cl y turistik.com

100 años del Zoológico Nacional

Tras permanecer cerrado casi un año por reparaciones, el zoológico abre sus puertas a tiempo para conmemorar un siglo de historia. El parque, fundado en diciembre de 1925, entra en funcionamiento con entradas liberadas hasta nuevo aviso, bajo un aforo limitado a 4.000 personas y reserva previa en el sitio web de Parquemet.

Dirección

Pío Nono 450, Recoleta

Horario

Desde el 28 de enero. 10:00 a 18:00

Entrada

Gratuita (reserva previa)

Festival de libros de segunda mano

Por segundo año consecutivo, EntreLibros vuelve al centro de Santiago para reunir a editoriales, librerías y expositores con su público lector. Bajo el patrocinio del Ministerio de las Culturas y la Junta de Vecinos Parque Forestal, el evento se extenderá por 10 días. Y, además de libros, habrá papelerías, artistas y talleres relacionados al mundo literario.

Dirección

Casa O de Lastarria (Villavicencio 395)

Horario

30 de enero al 8 de febrero.10:00 a 21:00

Entrada

Gratuita

Festival de Las Condes

Con la conducción a cargo de Diana Bolocco y Cristián Riquelme, el Festival de Las Condes 2026 trae una parrilla cargada de música y humor. Los artistas confirmados para este sábado son Ana Torroja, Luis Slimming y Luis Jara. Además, en la entrada del parque se dispuso un punto de acopio para donaciones destinadas a las zonas afectadas por los incendios.

Dirección

Parque Padre Hurtado

Horario

Sábado, 21:30

Entrada

Ticketmaster

Debbie Gibson en Monticello

Una de las voces más destacadas del pop de los 80 regresa a Chile con su gira Nowstalgia Tour Reconquista. Tras su exitoso paso del año pasado, la artista regresa con canciones como Lost in your eyes, Only in My Dreams, Electric Youth y Staying Together. Con este repertorio, la estadounidense marcará su paso por el país después de presentarse en diversos escenarios de Sudamérica.

Dirección

Gran Arena Monticello

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

Ticketmaster

Recorridos en Donde Golpea el Monito

La tradicional sombrerería del casco histórico de Santiago abrirá sus puertas para visitas guiadas y actividades. En el contexto del Día de los Patrimonio en Verano, la tienda del autómata y su bastón de vidrio ofrecerá un recorrido por sus 110 años de historia, una mesa creativa de actividades manuales y un taller de cuentacuentos.

Dirección

21 de Mayo 707, Santiago

Horario

Sábado. 10:00 a 14:00

Entrada

Gratuita

Una visita al Museo de Bomberos

Objetos patrimoniales, material audiovisual y documentos estarán disponibles en el museo durante el Día de los Patrimonios en Verano. Con recorridos guiados, actividades culturales y una trivia bomberil, se dará a conocer la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago a lo largo de sus 162 años de existencia.

Dirección

Santo Domingo 978, Santiago.

Horario

Sábado. 10:00 a 18:00

Entrada

Gratuita