    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    ¿No sabes qué hacer el sábado y domingo? Revisa nuestra cartelera, que incluye panoramas que son gratis.

    Por 
    Diego Quivira
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Tarde de vinilos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El espacio cultural Plan Sofá celebra la cuarta versión de su feria de vinilos, CD’s y accesorios. Participan distros como Despacho Rock, Cassetera Sale y Soon Distro. Y tiendas residentes del espacio como Monophone, EcoRopero y Gato Estepárico ofrecerán discos, ropa vintage y tatuajes. La musicalización estará a cargo de Dj Metamann y Stefy Power.

    Dirección

    Plan Sofá (Santa Isabel 051, Providencia)

    Horario

    Sábado, 17:00 a 22:00

    Entrada

    Gratuita


    Arica con la Fuerza del Sol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El tercer carnaval andino más grande de Latinoamérica presenta su versión 2026 con más de 80 comparsas de Bolivia, Perú y Chile, las que desfilarán por un amplio recorrido urbano en Arica. La municipalidad ha dispuesto más de dos mil butacas con sombra, ventiladores gigantes, servicios médicos, baños y seguridad para garantizar una jornada agradable.

    Dirección

    Avenida Chile (frente al Parque Brasil)

    Horario

    Sábado y domingo. Desde las 10:30

    Entrada

    Gratuita

    La exposición más completa de cine en el país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Cine en Chile. Historia(s) en movimiento se presenta como la muestra más amplia del país sobre el séptimo arte. Con la curatoría de María Paz Peirano y Marcelo Morales Cortés, la exposición contará con material de las primeras grabaciones en Chile, objetos como la bicicleta de Machuca y las estatuillas del Oscar de las películas nacionales ganadoras del galardón.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía)

    Horario

    27 de enero al 31 de mayo. 10:00 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Vacaciones en el cerro San Cristóbal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana la-tercera

    “Me fui de vacaciones al cerro” es la campaña de actividades que el Teleférico y el Funicular Santiago ofrecen este verano en el cerro San Cristóbal. Los niños que cuenten con el Ticket Vive el Parque podrán acceder a una selección de talleres recreativos. Y se han dispuesto entradas para degustar vinos con vista al atardecer, visitar el observatorio, participar en recorridos patrimoniales y un campeonato de mini golf.

    Dirección

    Pío Nono 450, Recoleta

    Horario

    Enero y febrero

    Entrada

    telefericosantiago.cl y turistik.com

    100 años del Zoológico Nacional

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Tras permanecer cerrado casi un año por reparaciones, el zoológico abre sus puertas a tiempo para conmemorar un siglo de historia. El parque, fundado en diciembre de 1925, entra en funcionamiento con entradas liberadas hasta nuevo aviso, bajo un aforo limitado a 4.000 personas y reserva previa en el sitio web de Parquemet.

    Dirección

    Pío Nono 450, Recoleta

    Horario

    Desde el 28 de enero. 10:00 a 18:00

    Entrada

    Gratuita (reserva previa)

    Festival de libros de segunda mano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Por segundo año consecutivo, EntreLibros vuelve al centro de Santiago para reunir a editoriales, librerías y expositores con su público lector. Bajo el patrocinio del Ministerio de las Culturas y la Junta de Vecinos Parque Forestal, el evento se extenderá por 10 días. Y, además de libros, habrá papelerías, artistas y talleres relacionados al mundo literario.

    Dirección

    Casa O de Lastarria (Villavicencio 395)

    Horario

    30 de enero al 8 de febrero.10:00 a 21:00

    Entrada

    Gratuita

    Festival de Las Condes

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Con la conducción a cargo de Diana Bolocco y Cristián Riquelme, el Festival de Las Condes 2026 trae una parrilla cargada de música y humor. Los artistas confirmados para este sábado son Ana Torroja, Luis Slimming y Luis Jara. Además, en la entrada del parque se dispuso un punto de acopio para donaciones destinadas a las zonas afectadas por los incendios.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado

    Horario

    Sábado, 21:30

    Entrada

    Ticketmaster

    Debbie Gibson en Monticello

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Una de las voces más destacadas del pop de los 80 regresa a Chile con su gira Nowstalgia Tour Reconquista. Tras su exitoso paso del año pasado, la artista regresa con canciones como Lost in your eyes, Only in My Dreams, Electric Youth y Staying Together. Con este repertorio, la estadounidense marcará su paso por el país después de presentarse en diversos escenarios de Sudamérica.

    Dirección

    Gran Arena Monticello

    Horario

    Sábado, 21:00

    Entrada

    Ticketmaster

    Recorridos en Donde Golpea el Monito

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    La tradicional sombrerería del casco histórico de Santiago abrirá sus puertas para visitas guiadas y actividades. En el contexto del Día de los Patrimonio en Verano, la tienda del autómata y su bastón de vidrio ofrecerá un recorrido por sus 110 años de historia, una mesa creativa de actividades manuales y un taller de cuentacuentos.

    Dirección

    21 de Mayo 707, Santiago

    Horario

    Sábado. 10:00 a 14:00

    Entrada

    Gratuita

    Una visita al Museo de Bomberos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Objetos patrimoniales, material audiovisual y documentos estarán disponibles en el museo durante el Día de los Patrimonios en Verano. Con recorridos guiados, actividades culturales y una trivia bomberil, se dará a conocer la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago a lo largo de sus 162 años de existencia.

    Dirección

    Santo Domingo 978, Santiago.

    Horario

    Sábado. 10:00 a 18:00

    Entrada

    Gratuita

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
