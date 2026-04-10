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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de abril

    Ferias del libro, de gastronomía, de cerámica, de arte y diseño: con el otoño caen las hojas pero también los panoramas para salir y encontrarse. Acá una selección con distintas opciones, la mayoría gratis.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    SILVIA ALFAGEME

    Una mañana creativa en Nube Lab

    Excusas para despegarse de las pantallas y salir al aire libre no siempre abundan pero aquí hay una difícil de rechazar: el Taller Nube, laboratorio creativo que mezcla arte y educación, abrirá sus puertas en el Parque Padre Hurtado con talleres y juegos gratuitos, todos relacionados con el Día del Libro, como escribir una carta con emojis, armar frases con cajas o aprender a componer un microcuento.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

    Horario

    Sábado, de 11 a 14:00

    Entrada

    Gratuita (inscripción en nubelab.cl)

    Cómics, libros y autores en Vitacura

    Cuando la lectura parece más amenazada que nunca, acorralada por las distracciones de la tecnología, las ferias de libros funcionan como reductos de resistencia, espacios donde los lectores, en este mundo hostil hacia las letras impresas, pueden sentirse menos solos. La de Vitacura, a pesar de su carácter mainstream, tendrá editoriales grandes y chicas, autores famosos y no tanto, y una muestra sobre cómics.

    Dirección

    Lo Matta Cultural (Kennedy 9350, Vitacura)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Cerámica contemporánea en el GAM

    La IA podrá reemplazar este trabajo —¿o ya lo hizo?— pero no el de quienes este fin de semana llenarán el foyer del GAM con sus irreplicables obras de cerámica. Imaginados en sus cabezas y luego hechos con sus manos, los objetos de la FAB. Chilena, feria que reúne a 35 expositores locales, cobran hoy más valor que nunca, pues aparte de belleza, utilidad o pericia, tienen en sus colores y textura algo irremplazable: tiempo e intención.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo,

    Entrada

    Gratuita

    Versión otoñal del París-Londres

    Cuesta decirle barrio a este par de calles, más bien callejuelas, dos cuadras al sur de la Alameda. Como la escenografía de una ciudad que no fue, esta esquina quedó congelada en un tiempo decimonónico, sembrada de faroles, con calzada adoquinada y edificios neoclásicos. Una vez al mes, para darle vida a sus antiguas fachadas, se organiza el Mercado París-Londres, lleno de moda, antigüedades, arte y música en vivo desde un balcón.

    Dirección

    Barrio París-Londres (París 854, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Una obra de amor y vejez en Independencia

    Luz Jiménez (91 años) y Eduardo Barril (84), dos tótems del teatro chileno, hacen alarde de su vigencia en Historia de amor para un alma vieja, conmovedor montaje escrito y dirigido por Felipe Zambrano. Memoria e identidad, perdón y cariño, ancianos y jóvenes se cruzan en esta trama, protagonizada por esta pareja insigne, que no ha dejado de exhibirse desde su estreno en 2022. Ahora se presentan en Viajeinmóvil con pago a la gorra.

    Dirección

    Teatro Viajeinmóvil (Pasaje Adela 2151, Independencia)

    Horario

    Sábado, 18:00

    Entrada

    Aporte voluntario

    Ñam repite en el Parque Padre Hurtado

    SILVIA ALFAGEME

    En Chile abundan los festivales pero pocos como Ñam, el más relevante en gastronomía pero también el más innovador de cualquier categoría. Solo por probar nuevas cosas ricas ya vale la entrada, pero además habrá un beer garden de cervezas artesanales, coctelería de autor y charlas de estrellas internacionales de la cocina como el peruano Micha Tsumura, chef de Maido, el mejor restorán del mundo según 50 Best.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 23:00

    Entrada

    $6.750 en puntoticket.com

    Vuelve el Salón de Anticuarios

    Tras dos años de pausa, el Salón de Anticuarios se instala nuevamente en el Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo. Hasta Las Condes llegará, además de expositores del sector oriente, un contingente desde el Persa Biobío, con sus tradicionales muebles restaurados y objetos centenarios. También estará la cocina de la Peluquería Francesa, un grupo de fotógrafos minuteros y una muestra de autos antiguos. Pura nostalgia.

    Dirección

    Santa Rosa de Apoquindo (Padre Hurtado Sur 1195, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    $5 mil en culturallascondes.cl

    La nueva ola francesa según Linklater

    Cuando no hay futuro, o el pronóstico se ve monocromático, a veces no queda más que buscar esperanzas en el pasado: refugiarse en momentos de la historia donde todo parecía posible, incluso en blanco y negro. Eso hizo Richard Linklater (Antes del amanecer), habitual innovador, con Nouvelle Vague, su última película, un cariñoso homenaje a Godard, Truffaut, Belmondo, Seberg y todos los franceses que renovaron el cine en 1960.

    Dirección

    Sala K (Marín 321, Santiago)

    Horario

    Sábado, 20:00

    Entrada

    $3.200 en ticketplus.cl

    Un musical sobre Michael Jackson

    Después de su muerte, inesperada pero no sorpresiva, el legado de Michael Jackson pareció hundirse tras una década de acusaciones y desprestigio. Pero la memoria es cíclica y ahora entramos a una era de redención: mientras se anuncia el estreno de una sospechosa biopic, por Chile se pasea el musical The Legend, un repaso en vivo por sus hits acompañados de altas coreografías y efectos visuales, todo dirigido por Gustavo Becerra.

    Dirección

    Centro Parque (Pdte Riesco 5330, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 20:00

    Entrada

    Desde $25 mil en passline.com

    Arte y diseño en el Vaticano Chico

    Esta será la octava edición de FFormat, feria de arte y diseño de pequeña escala pero alta factura. Habrá 45 expositores, algunos de renombre —como Michael Yaikel o José Benmayor— y otros incipientes, amenizados con DJs en vivo, siempre en el coqueto barrio Vaticano Chico de Providencia. Pizzas de La Excelente, café de Mezcla, sector de tatuajes, cócteles de regalo y mascotas bienvenidas.

    Dirección

    Casona Margarita (Obispo Salas 0381, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:30

    Entrada

    Gratuita

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