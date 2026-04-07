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    Experiencias gastronómicas, invitados internacionales y música en vivo: los imperdibles del Festival ÑAM 2026

    La instancia, a desarrollarse por tres días en el Parque Padre Hurtado, contará con más de 50 restaurantes, paneles de conversación, demostraciones en vivo y un mercado de emprendedores y productores, entre otras propuestas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Experiencias gastronómicas, invitados internacionales y música en vivo: los imperdibles del Festival ÑAM 2026 Cortesía

    Este fin de semana se celebrará por tres jornadas consecutivas una nueva edición del Festival ÑAM, el reconocido evento gastronómico que promete reunir lo mejor de la cocina, de los productos de todo Chile, de la coctelería y más.

    Desde su primera versión en 2011, se ha posicionado como una vitrina para chefs, productores locales, bartenders, pescadores artesanales, emprendedores y amantes de la buena mesa, poniendo en valor la diversidad de sabores y territorios que conforman el país.

    Durante los tres días del festival, los asistentes podrán encontrar experiencias gastronómicas para diversos gustos, un mercado de productores y emprendedor locales, numerosas propuestas de bares y coctelería, y demostraciones con destacados invitados internacionales.

    La instancia a desarrollarse en el Parque Padre Hurtado también contará con espacios para niños y presentaciones musicales en vivo.

    Experiencias gastronómicas, invitados internacionales y música en vivo: los imperdibles del Festival ÑAM 2026 Cortesía

    Cómo será el Festival ÑAM 2026

    El Festival ÑAM 2026 reunirá más de 50 restaurantes, los cuales ofrecerán una amplia variedad de opciones para todos los comensales.

    Entre las propuestas se podrá encontrar una zona de parrillas, delicias del mar, cocina mapuche ancestral, cocina internacional, preparaciones nikkei, preparaciones veganas y opciones sin gluten.

    Uno de los imperdibles es el mercado del Festival Ñam, donde pequeños productores, pescadores artesanales y emprendedores exhiben lo mejor de sus productos: desde ingredientes tradicionales hasta innovaciones gastronómicas con identidad local.

    Desde la organización recomiendan llevar una bolsa para transportar más fácilmente los productos que se adquieran en el evento.

    El llamado ÑAM Bar reunirá a algunos de los exponentes más destacados de la escena local de bares y coctelería, los cuales han sido reconocidos internacionalmente.

    De la misma manera, el Beer Garden ofrecerá una gran variedad de cervezas, mientras que los espacios dedicados a los vinos también prometen protagonizar esta nueva edición.

    Experiencias gastronómicas, invitados internacionales y música en vivo: los imperdibles del Festival ÑAM 2026 Cortesía

    Para quienes deseen asistir en familia, el festival contará con espacios especialmente dedicados para niños.

    Según anticipan los organizadores, “en ÑAM la educación alimentaria se vive y se aprende”.

    “A través de laboratorios, talleres, clases de cocina promovemos que niñas y niños (entre 5 y 10 años) construyan una relación consciente, reflexiva y positiva con la alimentación mediante experiencias sensoriales, emocionales y lúdicas mediadas pedagógicamente en un contexto de educación no formal”.

    Otro de los elementos imperdibles de esta edición es el escenario ÑAM Innova, en el cual se harán demostraciones en vivo con aclamados invitados nacionales e internacionales.

    “Mediante Paneles de Expertos y Mesas de Conversación, trataremos relevantes temas: Hospitalidad, Mar y Tierra, Salud, Vino, Migración e Interculturalidad y Formación y Empleo”, afirman los organizadores.

    Entre los invitados que será parte se encuentran nombres como Joan Roca (España), Mitsuharu “Micha” Tsumura (Perú), Sumaya Prado (Bolivia), Álvaro Clavijo (Colombia), Sheyla Alvarado (México), Alegandro Vigil (Argentina), Gabriela León & Alonso Palomino (Perú), Florencia Rey (Perú), Andrea Moscoso (Bolivia), Jean Trinh (Colombia), Kenso Hirose (Bolivia), Diego Briones (Austria), María Sance (Argentina), Marcelo Minuchin (Argentina), entre otros.

    Junto con ello, el festival tendrá a Perú como país invitado, a través de Promperú, quienes tendrán a dos figuras relevantes en el mundo gastronómico de ese país: Harry Neira, especialista en café (Perú), y Cindy Reátegui, especialista en la cocina amazónica (Perú).

    La programación además incluirá una variada parrilla de bandas y músicos en vivo durante cada jornada.

    Experiencias gastronómicas, invitados internacionales y música en vivo: los imperdibles del Festival ÑAM 2026 Cortesía

    Cuándo es el Festival ÑAM 2026 y dónde comprar las entradas

    El Festival ÑAM 2026 se desarrollará desde el 10 hasta el 12 de abril en el Parque Padre Hurtado, en La Reina.

    Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket, haciendo clic en este enlace.

    En dicha plataforma, la única de venta oficial de boletos para este evento, se pueden encontrar distintos tipos de tickets, ya sea para asistir uno o todos los días o de manera individual o en grupo.

    Asimismo, los vecinos de La Reina y Providencia, así como los afiliados de Caja Los Andes, Zurich e Injuv, pueden acceder a descuentos especiales.

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