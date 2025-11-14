Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

Desfile abierto de sombreros

Hace cien años, o incluso menos, ningún adulto habría salido de su casa sin un sombrero en la cabeza. Pero la prenda, como el resto de las formalidades, fue perdiendo su prestigio. La tienda Donde Golpea el Monito, la más antigua del centro de Santiago, pretende revertir la situación con el segundo Paseo con Sombrero, en el que cualquiera, llevando una de estas piezas, puede participar. Irá del Parque Forestal a la Plaza de Armas.

Dirección

Castillo Forestal (Av Cardenal Caro 390, Santiago)

Horario

Sábado, 10:00

Entrada

Gratuita

Teatro para la primera infancia en los juegos Diana

Mi cuerpo mi fiesta es más que una obra de teatro: es una celebración con música, baile e interacciones diseñadas para que los niños y niñas más pequeños se involucren y se sientan parte de esta historia, producida por la compañía Bufón Teatro. Para más diversión, se presenta en el Espacio Diana, justo atrás de los clásicos juegos del mismo nombre, en cuyos flippers se podrán liberar después las energías que quedan.

Dirección

Espacio Diana (Arturo Prat 435, Santiago)

Horario

Sábado, 17:00

Entrada

Desde $4 mil en ticketmaster.cl

Mozart y Tchaikovski dirigidos por un director finés

Para remecer las emociones no siempre hacen falta fuegos artificiales ni multitudinarias coreografías: a veces, algunas piezas instrumentales, interpretadas por gente elegantemente vestida, son suficiente material para atizar el espíritu. Dirigida por el director finés Ari Rasilainen, la Orquesta Sinfónica Nacional tocará conmovedoras obras del austriaco, del ruso y también del chileno Becerra-Schmidt.

Dirección

Gran Sala Sinfónica Nacional (Vicuña Mackenna 20, Providencia)

Horario

Sábado, 19:30

Entrada

Desde $9.500 en ticketplus.cl

Una obra maestra del animé

Aunque Perfect Blue, del director Satoshi Kon, no figure en la memoria colectiva como El viaje de Chihiro o Akira, los amantes del animé saben que se trata de un clásico total; uno, eso sí, mucho más oscuro y explícito, definitivamente para mayores de 18. La bonita historia de una famosa cantante, que un día decide ser actriz, se ve de pronto invadida de violencia y psicosis, una feroz crítica a la fama y la cultura pop.

Dirección

Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

$4.000 en passline.com

Magia chilena en el Teatro Las Condes

En tiempos tan pesimistas, cuando predomina la confrontación y escasean las ilusiones, no viene mal un poco de magia, mejor si es chilena y de clase mundial. Jean Paul Olhaberry, el ilusionista con más reconocimientos internacionales, presenta Infinito, un show que incluye escapismo extremo, mentalismo y directa interacción con el público. “Magia emocional”, la llama el mago, donde mezcla arte, teatro y simbolismo.

Dirección

Teatro Municipal Las Condes (Apoquindo 3300, Las Condes)

Horario

Sábado, 16 y 20:00

Entrada

Desde $25 mil en tmlascondes.cl

Lo nuevo del creador de Breaking Bad

La creatividad de Vince Gilligan, el autor de una de las series más populares de la historia —y de su precuela, Better Call Saul—, no se agota: en Apple TV+ se estrenó Pluribus, su nueva historia, ambientada también en Alburquerque y protagonizada por otra conocida, Rhea Seehorn. La premisa, eso sí, es de ciencia ficción: a causa de un extraño virus, todo el mundo es feliz y optimista menos unas pocas personas.

Dirección

Apple TV+ (tv.apple.com/cl)

Horario

Capítulos nuevos cada viernes

Entrada

$4.990 al mes

Los Cadillacs soplarán 40 velas en el Claro Arena

En el Claro Arena, el nuevo estadio de la UC, Los Fabulosos Cadillacs buscarán demostrar que el adjetivo en su nombre, a pesar de haberse cumplido ya cuarenta años de su debut, sigue vigente. Con Vicentico y Sr. Flavio aún a la cabeza, la noventera banda argentina, que supo mezclar inteligentemente el ska y el rock con géneros latinos como la cumbia, el cuarteto o la rumba, tiene hits para regalar.

Dirección

Claro Arena (Av Las Flores 13000, Las Condes)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

Desde $33.350 en puntoticket.com

El Dude de los Coen: más vigente que nunca

Un hombre, conocido como el Dude, vive empijamado y se resiste a serle útil a la sociedad. Aunque se ve involucrado en un criminal malentendido, su relajada filosofía cannábica-taoísta del no-hacer prevalece y siempre triunfa. Considerado un héroe hedonista frente al frenético capitalismo de hoy, El Gran Lebowski, obra cumbre de los hermanos Coen, es una comedia de culto y se exhibirá en 35mm en un antiguo cine del centro.

Dirección

Nexo Cinema (Compañía 1068, Santiago)

Horario

Sábado, 21:30

Entrada

$8 mil en portaldisc.com

En el cerro Cárcel se hablará de la muerte

La muerte es una de las pocas experiencias de la que ningún ser vivo —todavía— es capaz de zafarse. A pesar de eso, o por eso mismo, casi no hablamos de ella y los rituales que teníamos para procesarla han desaparecido. A eso se resisten en los Encuentros Interdisciplinarios sobre la Muerte, una instancia cultural donde nadie se muere por pensar y discutir sobre el fin de la vida. Esta décima versión se hará en Valpo.

Dirección

Parque Cultural (Cumming 590, Valparaíso)

Horario

Sábado, de 16 a 21:00

Entrada

Gratuita