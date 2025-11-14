OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Aunque hay elecciones, algo por lo que también tendrás que votar es por cómo te vas a divertir este fin de semana. ¿Un concierto? ¿Una película? ¿Magia, paseos, teatro? Revisa nuestras recomendaciones, algunas de ellas gratuitas.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Desfile abierto de sombreros

    Hace cien años, o incluso menos, ningún adulto habría salido de su casa sin un sombrero en la cabeza. Pero la prenda, como el resto de las formalidades, fue perdiendo su prestigio. La tienda Donde Golpea el Monito, la más antigua del centro de Santiago, pretende revertir la situación con el segundo Paseo con Sombrero, en el que cualquiera, llevando una de estas piezas, puede participar. Irá del Parque Forestal a la Plaza de Armas.

    Dirección

    Castillo Forestal (Av Cardenal Caro 390, Santiago)

    Horario

    Sábado, 10:00

    Entrada

    Gratuita

    Teatro para la primera infancia en los juegos Diana

    Mi cuerpo mi fiesta es más que una obra de teatro: es una celebración con música, baile e interacciones diseñadas para que los niños y niñas más pequeños se involucren y se sientan parte de esta historia, producida por la compañía Bufón Teatro. Para más diversión, se presenta en el Espacio Diana, justo atrás de los clásicos juegos del mismo nombre, en cuyos flippers se podrán liberar después las energías que quedan.

    Dirección

    Espacio Diana (Arturo Prat 435, Santiago)

    Horario

    Sábado, 17:00

    Entrada

    Desde $4 mil en ticketmaster.cl

    Mozart y Tchaikovski dirigidos por un director finés

    Para remecer las emociones no siempre hacen falta fuegos artificiales ni multitudinarias coreografías: a veces, algunas piezas instrumentales, interpretadas por gente elegantemente vestida, son suficiente material para atizar el espíritu. Dirigida por el director finés Ari Rasilainen, la Orquesta Sinfónica Nacional tocará conmovedoras obras del austriaco, del ruso y también del chileno Becerra-Schmidt.

    Dirección

    Gran Sala Sinfónica Nacional (Vicuña Mackenna 20, Providencia)

    Horario

    Sábado, 19:30

    Entrada

    Desde $9.500 en ticketplus.cl

    Una obra maestra del animé

    Aunque Perfect Blue, del director Satoshi Kon, no figure en la memoria colectiva como El viaje de Chihiro o Akira, los amantes del animé saben que se trata de un clásico total; uno, eso sí, mucho más oscuro y explícito, definitivamente para mayores de 18. La bonita historia de una famosa cantante, que un día decide ser actriz, se ve de pronto invadida de violencia y psicosis, una feroz crítica a la fama y la cultura pop.

    Dirección

    Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

    Horario

    Sábado, 21:00

    Entrada

    $4.000 en passline.com

    Magia chilena en el Teatro Las Condes

    En tiempos tan pesimistas, cuando predomina la confrontación y escasean las ilusiones, no viene mal un poco de magia, mejor si es chilena y de clase mundial. Jean Paul Olhaberry, el ilusionista con más reconocimientos internacionales, presenta Infinito, un show que incluye escapismo extremo, mentalismo y directa interacción con el público. “Magia emocional”, la llama el mago, donde mezcla arte, teatro y simbolismo.

    Dirección

    Teatro Municipal Las Condes (Apoquindo 3300, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 16 y 20:00

    Entrada

    Desde $25 mil en tmlascondes.cl

    Lo nuevo del creador de Breaking Bad

    La creatividad de Vince Gilligan, el autor de una de las series más populares de la historia —y de su precuela, Better Call Saul—, no se agota: en Apple TV+ se estrenó Pluribus, su nueva historia, ambientada también en Alburquerque y protagonizada por otra conocida, Rhea Seehorn. La premisa, eso sí, es de ciencia ficción: a causa de un extraño virus, todo el mundo es feliz y optimista menos unas pocas personas.

    Dirección

    Apple TV+ (tv.apple.com/cl)

    Horario

    Capítulos nuevos cada viernes

    Entrada

    $4.990 al mes

    Los Cadillacs soplarán 40 velas en el Claro Arena

    En el Claro Arena, el nuevo estadio de la UC, Los Fabulosos Cadillacs buscarán demostrar que el adjetivo en su nombre, a pesar de haberse cumplido ya cuarenta años de su debut, sigue vigente. Con Vicentico y Sr. Flavio aún a la cabeza, la noventera banda argentina, que supo mezclar inteligentemente el ska y el rock con géneros latinos como la cumbia, el cuarteto o la rumba, tiene hits para regalar.

    Dirección

    Claro Arena (Av Las Flores 13000, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 21:00

    Entrada

    Desde $33.350 en puntoticket.com

    El Dude de los Coen: más vigente que nunca

    Un hombre, conocido como el Dude, vive empijamado y se resiste a serle útil a la sociedad. Aunque se ve involucrado en un criminal malentendido, su relajada filosofía cannábica-taoísta del no-hacer prevalece y siempre triunfa. Considerado un héroe hedonista frente al frenético capitalismo de hoy, El Gran Lebowski, obra cumbre de los hermanos Coen, es una comedia de culto y se exhibirá en 35mm en un antiguo cine del centro.

    Dirección

    Nexo Cinema (Compañía 1068, Santiago)

    Horario

    Sábado, 21:30

    Entrada

    $8 mil en portaldisc.com

    En el cerro Cárcel se hablará de la muerte

    La muerte es una de las pocas experiencias de la que ningún ser vivo —todavía— es capaz de zafarse. A pesar de eso, o por eso mismo, casi no hablamos de ella y los rituales que teníamos para procesarla han desaparecido. A eso se resisten en los Encuentros Interdisciplinarios sobre la Muerte, una instancia cultural donde nadie se muere por pensar y discutir sobre el fin de la vida. Esta décima versión se hará en Valpo.

    Dirección

    Parque Cultural (Cumming 590, Valparaíso)

    Horario

    Sábado, de 16 a 21:00

    Entrada

    Gratuita

    Más sobre:PanoramasPanoramas gratisSantiagoValparaísoMúsicaCineAniméMúsica clásicaMagiaSeriesNiñosTeatro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal posterga hasta este sábado decisión sobre medidas cautelares de imputados por trama bielorrusa

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Tribunal posterga hasta este sábado decisión sobre medidas cautelares de imputados por trama bielorrusa
    Chile

    Tribunal posterga hasta este sábado decisión sobre medidas cautelares de imputados por trama bielorrusa

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo
    Negocios

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”
    El Deportivo

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan José Ribera es despedido de Audax Italiano

    “Mandé a poner vidrios polarizados”: los detalles de la noche en que Xabier Azkargorta fue despedido de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”
    Mundo

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho