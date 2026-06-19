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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de junio

    Empieza el invierno, también es el Día del Padre, y si buscabas excusas para salir de casa, acá te entregamos varias: ferias, museos, conciertos, fiestas, comida y mucho más. Casi todas gratis.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de junio

    Un sábado coreano en el GAM

    La invasión ha sido completada: la cultura coreana, tras conquistar el espíritu de nuestros jóvenes con su pegajoso k-pop, la especiada k-food y la brillante k-beauty, se despliega ahora en el GAM, corazón cultural de Santiago, con toda su potencia: una feria con productos de ese país, más una demostración gastronómica, un festival de bandas keipoperas y experiencias del skincare y maquillaje que hoy domina al mundo.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 237, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 12 a 17:30

    Entrada

    Gratuita

    Aviones y legos en Cerrillos

    El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, con sus preciosas reliquias voladoras, aviones y avionetas que hicieron historia, es suficiente panorama en sí mismo. Pero como si fuera poco, este fin de semana, también habrá una Expo Brick, la itinerante feria de coleccionistas de Lego que tendrá dioramas y modelos relacionados con el transporte aéreo, además de exposiciones de playmobil, intercambio de piezas y mucho más.

    Dirección

    Museo Aeronáutico (Pedro Aguirre Cerda 5000, Cerrillos)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 16:30

    Entrada

    Gratuita

    Artes, oficios y comidas en Franklin

    Por cuarta vez, la Factoría Franklin, que está en el Barrio Franklin, organiza su Mercado Franklin, obviamente muy cerca del Metro Franklin, en plena avenida Franklin. Francamente, una gran instancia para descubrir lo que está pasando en el diseño, las artes y la gastronomía de autor, con artistas y productores independientes que se suman a la ya diversa oferta de este lugar, que tendrá varios descuentos.

    Dirección

    Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    20 años del Centro Cultural La Moneda

    Este año se cumplen veinte desde que abajo del Palacio de La Moneda se inaugurará un centro cultural de nivel primermundista. Para festejar el hito, el CCLM desarrolló Vivir el archivo, una experiencia inmersiva con IA en la cual las cientos de exposiciones que han pasado por el espacio, desde el ejército de terracota hasta Picasso, pasando por 31 minutos y Nicanor Parra, se mezclan e interactúan con el espectador.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10:15 a 18:45

    Entrada

    Gratuita

    Reabre el Teatro Mauri de Valparaíso

    Como tantas cosas en Valparaíso, el Teatro Mauri, cerca de La Sebastiana en el cerro Bellavista, ha tenido una historia de gloria y decadencia: inaugurado en 1951, fue sala de espectáculos y de cine, luego sufrió un incendio y, tras décadas de abandono, la SCD la rescató. Ahora, tras una nueva renovación, vuelve a abrir con tecnología de punta y capacidad para 780 personas. El primer show lo dará Inti-Illimani histórico.

    Dirección

    Teatro Mauri SCD (Alemania 6985, Valparaíso)

    Horario

    Sábado, 19:30

    Entrada

    Desde $22 mil en portaldisc.com

    Recibir el invierno con cerveza

    En las profundidades de Independencia, sin la tentación de arrancarse al barrio alto, resiste la cervecería independiente Hasta Pronto, pionera en la elaboración de variedades más complejas y experimentales. Allí también tienen su taproom, que la noche del sábado abrirá para recibir el invierno con estofado, pizza, cerveza negra y tours guiados por la planta (inscripciones a $15 mil en hastapronto.cl).

    Dirección

    Cervecería Hasta Pronto (Coronel Alvarado 2695, Independencia)

    Horario

    Sábado, desde las 17:00

    Entrada

    Gratuita

    Feria y fiesta en Teatro Roma

    Hace tiempo que el Teatro Roma, en pleno barrio San Diego, se reactivó como un espacio diverso, refugio de gran calidad para eventos más bien under, como ciclos de música electrónica o ferias de artes y oficios. Esas dos dinámicas se unirán allí durante la misma jornada: primero Catarsis, con artistas, diseñadores y músicos en vivo durante la tarde; y luego Aleatoria, fiesta electrónica que durará hasta las 5 AM.

    Dirección

    Teatro Roma (San Diego 236, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 13 a 04:45

    Entrada

    Feria gratis; fiesta a $28 mil en toliv.com

    Regalos retro para el papá

    Para no terminar entregando (o recibiendo) pantuflas, un vino cualquiera o libros que no va a leer, mejor encontrar el regalo del Día del Padre juntos, en otra edición de la Feria Retro que es también un obsequio como panorama. Juguetes y videojuegos vintage, música y foodtrucks, además de una zona de animé y las bondades naturales del Pueblito Las Vizcachas, como su laguna y la granja educativa.

    Dirección

    Pueblito Las Vizcachas (Camino a San José 05109, Puente Alto)

    Horario

    Domingo, de 11 a 18:00

    Entrada

    Gratuita

    Pop-up de cocina y café en Providencia

    CRESCENCIO GUZMAN

    El consistente y silencioso trabajo de Mesura, el restorán a cargo del joven chef Cristóbal Montero, saldrá de su hábitat en Bustamante para instalarse por una mañana en el Félix Café. Llevarán dos reflejos de su cocina simple pero rigurosa: un tostón con berenjena asada, yogur, granada y kale frito, o un sándwich de bonito ahumado con mayo cítrica, ciboulette y gel de yema. ¡Hasta agotar stock!

    Dirección

    Félix Café (Coyancura 2223, Providencia)

    Horario

    Domingo, desde las 10:00

    Entrada

    Desde $6 mil (preventa en @felixcafe.cl)

    Un we tripantu familiar en Pirque

    Con el solsticio de invierno, el día en el que el sol se encuentra en su punto más lejano para el hemisferio sur, también comienza un nuevo año para el pueblo mapuche. Es el we tripantu —o wiñoy trepantu—, una jornada sagrada pues la naturaleza se regenera y otro ciclo vuelve a empezar. Con ceremonias, comida típica —como café de trigo y sopaipillas mapuches— y danzas choyke lo recibirán en el Pueblito de Artesanos de Pirque.

    Dirección

    Parque Vicente Huidobro (Av Hernán Prieto, km 7, Pirque)

    Horario

    Domingo, desde las 10:00

    Entrada

    Gratuita

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