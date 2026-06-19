Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de junio

Un sábado coreano en el GAM

La invasión ha sido completada: la cultura coreana, tras conquistar el espíritu de nuestros jóvenes con su pegajoso k-pop, la especiada k-food y la brillante k-beauty, se despliega ahora en el GAM, corazón cultural de Santiago, con toda su potencia: una feria con productos de ese país, más una demostración gastronómica, un festival de bandas keipoperas y experiencias del skincare y maquillaje que hoy domina al mundo.

Dirección

Centro GAM (Alameda 237, Santiago)

Horario

Sábado, de 12 a 17:30

Entrada

Gratuita

Aviones y legos en Cerrillos

El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, con sus preciosas reliquias voladoras, aviones y avionetas que hicieron historia, es suficiente panorama en sí mismo. Pero como si fuera poco, este fin de semana, también habrá una Expo Brick, la itinerante feria de coleccionistas de Lego que tendrá dioramas y modelos relacionados con el transporte aéreo, además de exposiciones de playmobil, intercambio de piezas y mucho más.

Dirección

Museo Aeronáutico (Pedro Aguirre Cerda 5000, Cerrillos)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 16:30

Entrada

Gratuita

Artes, oficios y comidas en Franklin

Por cuarta vez, la Factoría Franklin, que está en el Barrio Franklin, organiza su Mercado Franklin, obviamente muy cerca del Metro Franklin, en plena avenida Franklin. Francamente, una gran instancia para descubrir lo que está pasando en el diseño, las artes y la gastronomía de autor, con artistas y productores independientes que se suman a la ya diversa oferta de este lugar, que tendrá varios descuentos.

Dirección

Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 19:00

Entrada

Gratuita

20 años del Centro Cultural La Moneda

Este año se cumplen veinte desde que abajo del Palacio de La Moneda se inaugurará un centro cultural de nivel primermundista. Para festejar el hito, el CCLM desarrolló Vivir el archivo, una experiencia inmersiva con IA en la cual las cientos de exposiciones que han pasado por el espacio, desde el ejército de terracota hasta Picasso, pasando por 31 minutos y Nicanor Parra, se mezclan e interactúan con el espectador.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10:15 a 18:45

Entrada

Gratuita

Reabre el Teatro Mauri de Valparaíso

Como tantas cosas en Valparaíso, el Teatro Mauri, cerca de La Sebastiana en el cerro Bellavista, ha tenido una historia de gloria y decadencia: inaugurado en 1951, fue sala de espectáculos y de cine, luego sufrió un incendio y, tras décadas de abandono, la SCD la rescató. Ahora, tras una nueva renovación, vuelve a abrir con tecnología de punta y capacidad para 780 personas. El primer show lo dará Inti-Illimani histórico.

Dirección

Teatro Mauri SCD (Alemania 6985, Valparaíso)

Horario

Sábado, 19:30

Entrada

Desde $22 mil en portaldisc.com

Recibir el invierno con cerveza

En las profundidades de Independencia, sin la tentación de arrancarse al barrio alto, resiste la cervecería independiente Hasta Pronto, pionera en la elaboración de variedades más complejas y experimentales. Allí también tienen su taproom, que la noche del sábado abrirá para recibir el invierno con estofado, pizza, cerveza negra y tours guiados por la planta (inscripciones a $15 mil en hastapronto.cl).

Dirección

Cervecería Hasta Pronto (Coronel Alvarado 2695, Independencia)

Horario

Sábado, desde las 17:00

Entrada

Gratuita

Feria y fiesta en Teatro Roma

Hace tiempo que el Teatro Roma, en pleno barrio San Diego, se reactivó como un espacio diverso, refugio de gran calidad para eventos más bien under, como ciclos de música electrónica o ferias de artes y oficios. Esas dos dinámicas se unirán allí durante la misma jornada: primero Catarsis, con artistas, diseñadores y músicos en vivo durante la tarde; y luego Aleatoria, fiesta electrónica que durará hasta las 5 AM.

Dirección

Teatro Roma (San Diego 236, Santiago)

Horario

Sábado, de 13 a 04:45

Entrada

Feria gratis; fiesta a $28 mil en toliv.com

Regalos retro para el papá

Para no terminar entregando (o recibiendo) pantuflas, un vino cualquiera o libros que no va a leer, mejor encontrar el regalo del Día del Padre juntos, en otra edición de la Feria Retro que es también un obsequio como panorama. Juguetes y videojuegos vintage, música y foodtrucks, además de una zona de animé y las bondades naturales del Pueblito Las Vizcachas, como su laguna y la granja educativa.

Dirección

Pueblito Las Vizcachas (Camino a San José 05109, Puente Alto)

Horario

Domingo, de 11 a 18:00

Entrada

Gratuita

Pop-up de cocina y café en Providencia

CRESCENCIO GUZMAN

El consistente y silencioso trabajo de Mesura, el restorán a cargo del joven chef Cristóbal Montero, saldrá de su hábitat en Bustamante para instalarse por una mañana en el Félix Café. Llevarán dos reflejos de su cocina simple pero rigurosa: un tostón con berenjena asada, yogur, granada y kale frito, o un sándwich de bonito ahumado con mayo cítrica, ciboulette y gel de yema. ¡Hasta agotar stock!

Dirección

Félix Café (Coyancura 2223, Providencia)

Horario

Domingo, desde las 10:00

Entrada

Desde $6 mil (preventa en @felixcafe.cl)

Un we tripantu familiar en Pirque

Con el solsticio de invierno, el día en el que el sol se encuentra en su punto más lejano para el hemisferio sur, también comienza un nuevo año para el pueblo mapuche. Es el we tripantu —o wiñoy trepantu—, una jornada sagrada pues la naturaleza se regenera y otro ciclo vuelve a empezar. Con ceremonias, comida típica —como café de trigo y sopaipillas mapuches— y danzas choyke lo recibirán en el Pueblito de Artesanos de Pirque.

Dirección

Parque Vicente Huidobro (Av Hernán Prieto, km 7, Pirque)

Horario

Domingo, desde las 10:00

Entrada

Gratuita