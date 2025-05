Guía para ponerse al día con los Oscar: dónde ver las películas ganadoras

Anoche en Los Angeles, por fin se dieron a conocer los ganadores Oscar 2020.

En una noche que deparó varias sopresas y muchas emociones, la Academia premió a las mejores películas del año, en una jornada que para muchos será histórica.

Eso, porque por primera vez una película de habla no inglesa, la surocoreana Parasite, se quedó con la estatuilla de Mejor Película.

Si quieres ponerte al día, a continuación te contamos dónde ver esa y al resto de ganadores Oscar 2020.

Imagen promocional Parasite

Mejor Película Internacional, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película: esos son todos los premios que se llevó este filme surcoreano.

Parasitelogró algo nuca antes visto, al ser la primera cinta de no habla inglesa que gana un Oscar a Mejor Película.

La película del tremendo director Bong Joon-ho retrata los problemas que provocan los sistemas neoliberalistas, con la historia de una familia pobre de Corea del Sur.

Una cinta que pasa de la comedia a un fantástico thriller y que está en cartelera en las salas comerciales, como CineHoyts y Cineplanet, y en algunas independientes, como la Cineteca Nacional.

Si quieres saber más de su director, te dejamos nuestra nota con todo lo que debes conocer de Bonh Joon-ho.

rocketman-ok.jpg Photo Credit: David Appleby

Taron Egerton in Rocketman from Paramount Pictures.

La biopic de Sir Elton John no tuvo grandes nominaciones como cinta. Pero, pese a eso, supo hacerse un espacio en la premiación de la Academia.

Como debía ser -y sin sorpresas- su canción original ganó en su categoría, sumando otro Oscar para el músico británico, quien ya tenía una estatuilla por Can You Feel the Love Tonight, de la banda sonora de El Rey León.

La historia, protagonizada por Taron Egerton, cuenta la vida del autor de Tiny dancre, uno de los músicos más vendedores de la historia.

Si bien ya no se encuentra en cartelera ni en los servicios de streaming, puedes escuchar acá la canción ganadora.

https://www.youtube.com/watch?v=0LtusBN3ST0

Guason-OK.jpg la-tercera

Imagen promocional

La historia del villano más famoso de Batman causó revuelo el año pasado. Quien llegaba como favorita del público, logró lo que todos esperaban: el premio a Mejor Actor Principal por la interpretación de Joaquin Phoenix como el Joker.

Su actuación fenomenal fue lo que más brilló en la historia que narra el nacimiento del villano icónico Joker y que lo muestra como una simple persona con problemas mentales, que el sistema dejó de lado.

Esta película sigue en cartelera en grandes cines comercialesy en algunos independientes, como el Normandie.

Por si fuera poco, también destacó por su banda sonora, premio que ganó la compositora islandesa Hildur Gudnadóttir, quien ya había sido reconocida por su trabajo musical para la serie de Chernobyl.

¿Quieres escucharla? Está disponible en Spotify.

https://open.spotify.com/album/16bF6lLLeVcBNgYNreGjYZ

American Factory la-tercera

Foto: American Factory

El mejor documental de este año, como ya se ha dado en otras ocasiones, se lo llevó Netflix, con American Factory, trabajo que sorprende por ser producido por los mismos Obama.

Se trata del registro de una empresa china que llega a instalarse a Estados Unidos, imponiendo un sistema de trabajo precario en condiciones laborales.

Lo fundamental de esta historia es que es contada desde los mismos trabajadores de la empresa, una realidad dura extrapolable a cualquier otro país capitalista.

JoJo-Rabbit-destacada.jpg la-tercera

Imagen promociona JoJo Rabbit

Otro de los ganadores Oscar 2020 es Taika Waititi, el director neozelandés que con esta comedia disparatada se llevó el premio a Mejor Guión Adaptado.

Jojo Rabbit trata sobre Jojo “Rabbit” Beltzer, un niño solitario en la Alemania nazi que un día descubre que su madre oculta a una judía en su ático. Eso lo lleva a enfrentarse a su nacionalismo junto a su amigo imaginario, Adolf Hitler.

Con un excelente elenco, donde destacan sus pequeños protagonistas, esta película puedes verla en los cines comerciales del país.

Hair Love

https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28

Sony Picture se llevó todos los elogios en la ceremonia del 2019 gracias a su espectacular animación Spiderman into the spider verse.

Este año volvió a triunfar con una gran producción animada, un cortometraje de un poco más de seis minutos, llamado Hair Love.

¿La historia? La de un padre que debe de peinar por primera vez a su hija, enfrentándose a su complicada cabellera.

Un corto que puedes ver gratis en YouTube.

Historia de un Matrimonio la-tercera

Foto: Netflix.

Laura Dern se llevó, y muy merecidamente, el premio a Mejor Actriz de Reparto por la maravillosa Historia de un matrimonio.

Con su papel de la poderosa abogada que ayuda a la protagonista en su separación, se quedó con una estatuilla que, este año, no podía ser de otra.

La cinta, que está en el catálogo de Netflix, trata sobre una pareja que abre su corazón para cerrar las cicatrices del divorcio.

once_upon_a_time_in_hollywood-2-OK.jpg la-tercera

Imagen promocional

La última gran película de Quentin Tarantino se quedó con el galardón que todos esperaban, el deMejor Actor de Reparto para Brad Pitt.

Esta película, que está en la cartelera del Cine Arte Normandie, es una reinterpretación de la masacre que provocó la familia Manson en Hollywood.

Judy.jpg la-tercera

Imagen promocional Judy

La Judy de esta película es Judy Garland, la actriz, actriz y cantante que brilló en Hollywood y que murió a los 46 años, ahogada en frustraciones, alcohol y químicos.

Los últimos años de esta recordada diva los interpretó de manera magistralRenée Zellweger en esta cinta, papel que la hizo merecedora del premio a Mejor Actriz Principal.

Puedes ir a disfrutarla enCineHoyts, donde todavía está en cartelera.

Toy-Story-4-OK.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La última película de la saga infantil más importante del cine logró nuevamente su galardón a Mejor Película Animada.

Esta cuarta entrega, que trae a nuevos y antiguos personajes, deleitó a grandes y a chicos con una nueva aventura, donde Woody se cuestiona su rol como juguete, viendo que hay un mundo más allá de servirle a su niño.

Si no alcanzaste a ver esta película en cines, puedes disfrutarla en Amazon Prime Video, plataforma que además tiene un recomendable catálogo de series.

