Hellboy: El personaje de las historietas retorna en una cinta sólo para fanáticos

Para los que no son amantes de las historietas, en 2004 el realizador mexicano Guillermo del Toro les presentó al personaje creado para las viñetas por Mike Mignola, en la película homónima Hellboy.

En ésta, el público pudo conocer al heroico y rudo personaje, mitad humano-mitad demonio, que ascendió desde el infierno a la superficie de la Tierra, tras ser invocado por el monje Rasputín a instancias de los nazis, en los días finales de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los planes no resultaron como las fuerzas del Tercer Reich esperaban y el pequeño ser infernal termina siendo adoptado por Trevor "Broom" Bruttenholm, convirtiéndose en su adultez en una pieza clave de la Oficina de Búsqueda y Defensa de lo Paranormal, junto a la pirokinética Liz Sherman y el telépata Abe Sapien.

Una historia que el mismo Del Toro continuaría en su película de 2008, Hellboy 2: El Ejército Dorado.

Una década más tarde de esa secuela, Hellboy está de vuelta en una realización donde ya no interviene el realizador mexicano y el actor David Harbour es quien reemplaza a Ron Perlman en el rol principal.

En Tijuana

La cinta es dirigida por Neil Marshall y se inicia con un relato ambientado en la Inglaterra del Rey Arturo para luego saltar al presente. Acá nos encontramos con Hellboy en Tijuana, en busca de un colega que desapareció hace varios días, mientras investigaba a unos vampiros que estarían asolando el lugar.

En un local de lucha libre logra ubicarlo, pero éste ya no es el mismo agente con el que Hellboy solía beber, ya que se ha transformado en un vampiro que antes de morir le advierte sobre un apocalíptico futuro. Uno que tendría relación con la ancestral bruja Nimue (Milla Jovovich) y su deseo de eliminar del planeta a los humanos y dejar sobre la faz de la Tierra solo a criaturas infernales.

En lo que es primer paso del camino dibujado por Andrew Cosby, en el guión que desarrolló en base a tres cómics de Mignola: Darkness Calls, The Wild Hunt y The Storm and the Fury. Sin embargo, este exceso de inspiración hace que la pantalla se vea saturada de personajes y subtramas, que para los recién llegados al mundo de Hellboy sean más un motivo de confusión que de entretención. Y para los poco aficionados a la violencia y el gore también sea motivo de espanto.

DIRECCIÓN: Neil Marshall PROTAGONISTAS: David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Dae Kim GÉNERO: Acción/Aventura EDAD: Para mayores de 14 años