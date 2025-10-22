SUSCRÍBETE
La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

Los visitantes que participen en Noche de Museos podrán acceder a descuentos y cortesías en los restaurantes y locales adheridos, que contarán con un sello distintivo, simplemente mostrando la pulsera entregada a la entrada de los museos. A nivel nacional, se realizarán más de 500 actividades.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago. Foto: Museo Histórico Nacional.

Este viernes 24 de octubre se realizará la celebración nacional de Noche de Museos 2025, jornada en la que más de 280 espacios culturales abrirán sus puertas de manera gratuita y en horario extendido.

Se trata de una instancia que permitirá que miles de personas puedan disfrutar del arte, el patrimonio y la cultura, a través de más de 500 actividades en cerca de 125 comunas del país, según detalla el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,

En la capital, con el propósito de extender la experiencia más allá de los museos, en el Centro Histórico de Santiago más de 100 restaurantes permanecerán abiertos con horario extendido.

Asimismo, más de 50 ofrecerán descuentos y promociones especiales.

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago.

Cómo acceder a descuentos en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago por la Noche de Museos 2025

Los visitantes que participen en Noche de Museos podrán acceder a descuentos y cortesías en todos los restaurantes y locales adheridos, que contarán con un sello distintivo, simplemente mostrando la pulsera entregada a la entrada de los museos.

A esta iniciativa se unirán los barrios Lastarria, Bellas Artes, Plaza de Armas, París-Londres y Yungay, según se anticipa en un comunicado.

El presidente de la Asociación de Turismo, Cultura y Patrimonio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS), Carlos Concha, declaró que la extensión horaria es también parte de la iniciativa El Centro Vive de Noche.

“Queremos que la Noche de Museos sea también una noche viva en nuestras calles. Esta iniciativa busca que el público no solo visite los museos, sino que permanezca en el centro, disfrute de su gastronomía y contribuya al movimiento urbano y cultural que queremos consolidar en este espacio patrimonial”.

El evento, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se desarrollará de manera simultánea en todo el país.

Puedes revisar la programación detallada y la lista de museos participantes haciendo clic en este enlace.

