Las dinámicas clases de yoga en los parques santiaguinos

Parque Bustamante

Yoga-en-el-parque-bustamante.jpg la-tercera

Foto: Facebook Yoga Parque.

Al lado de los cicleteros que están en la salida norte del Café Literario del Parque Bustamante, la instructora de kundalini yoga, Giannina Ibáñez, imparte clases de esta disciplina por sólo $ 2.000.

La encuentras ahí los miércoles a las 7.30 PM y los domingos a las 11 AM, y la reconocerás porque siempre está vestida de blanco y con un turbante en la cabeza. Tal como se visten los profesores de la agrupación Yoga Parque hace seis años, fecha en la que comenzaron con estas actividades al aire libre.

Lo que ella enseña es el kundalini, esa técnica conocida como "yoga de la conciencia", porque a diferencia de las otras, en esta se cantan mantras y se da más espacio para la meditación.

Por lo mismo, la clase parte con un canto que entonan todos juntos, sigue con 15 minutos de calentamiento, y luego con un kriya, que es una serie de ejercicios musculares y emocionales que persiguen mejorar un objetivo específico, ya sea el corazón, el estómago u otro órgano del cuerpo.

Para terminar se hace una relajación profunda, en que tendrás que descansar tendido en tu mat (cada uno lleva el suyo) y una meditación. Todo bajo la sombra de los árboles.

Ojo, podrás asistir a esta clase durante enero, febrero y marzo.

En el Parque Forestal

48381491_2184309808502545_2718221682799017984_n.jpg la-tercera

Foto: Facebook José Troche Yoga.

Todos los días de enero tres instructores, entre ellos José Troche y Gonzalo Aguilera, hacen clases de vinyasa yoga a la altura de la heladería Emporio La Rosa, pero por el Parque Forestal.

Ahí, desde las 7.30 PM los días de semana y desde las 12.30 PM los sábados y domingo, enseñan ejercicios de respiración que se sincronizan con los movimientos físicos para, así, lograr un equilibrio físico y espiritual.

Cuesta $ 2000 la clase y para ir tienes que llevar tu propio mat o manta.

No importa que no sepas, porque durante más de una hora todas las personas -tengan experiencia o no- harán asanas de distintos tipos, unas más complejas que otras, para ir acostumbrándose.

Partirán con movimientos de concentración y, al finalizar, harán una savasana, que es un ejercicio de relajación consciente para permitirle al cuerpo asimilar los efectos de la práctica.

En el Jardín Mapulemu

YOGA-PLAZA-LAS-LILAS-16-ok.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Yoga en el Cerro se llama el grupo que todos los sábados y domingos de enero estará haciendo clases en el Jardín Mapulemu (bosque de la tierra, en Mapudungun) del cerro San Cristóbal, ese al que puedes llegar a través de la estación Tupahue del Teleférico del Parque Metropolitano.

Ahí, hace 12 años que los instructores de la Escuela Yoga Clásico, ocupan esta área verde con 70 especies de flores nativas, para enseñar las posturas del yoga integral, uno que reúne distintas técnicas de esta disciplina.

Desde las 10 AM de ambos días, se puede asistir a cursos para principiantes y para avanzados (el domingo), sólo pagando un aporte voluntario y llevando tu propio mat, manta o esterilla.

Todo para que practiques -junto a los guías- un estiramiento de activación, elongación, ejercicios de respiración y meditación.

Ojo, también hacen clases en el parque La Bandera los domingos, a las 10 AM.

En el Parque de Las Esculturas

28279189_999540430194923_8530063496191276881_n.jpg la-tercera

Foto: Facebook Corporación Ciudad Yoga.

En el Parque de las Esculturas, al lado de las figuras ovoides de color amarillo, encontrarás todos los domingos, a las 10.30 AM, a la instructora Gabriela Fierro de la escuela Corporación Ciudad Yoga, quien hace ahí una clase de harmonic.

Para ir no tienes que inscribirte antes, basta con llegar al lugar indicado con tu propio mat y pagar $ 3.000 para instalarte bajo la sombra de los árboles a practicar esta disciplina que se caracteriza por los movimientos aeróbicos.

Todo parte con una introspección inicial y con el canto de tres Om, para luego seguir con una serie de asanas que se concatenan con las siguientes de manera fluida, tanto que desde afuera pareciera como un baile. Al finalizar, una hora después, descasarás del ejercicio con una relajación guiada.

Ojo, es para todo público (niños mayores de ocho años), y antes de ir mejor es que revises su Facebook, para asegurar que se hará la clase.

Yoga en el Bicentenario

Yoga-White.jpg la-tercera

Foto: Yoga White Experience.

Se hizo por primera vez en 2014 y desde esa fecha en adelante, se repite una vez al año el Yoga White Experience, un evento en el que todos los inscritos van a practicar vestidos de blanco como símbolo de purificación y paz.

Esta ocasión serán cinco las jornadas que se harán en distintas partes de Chile, como La Serena, Viña del Mar, Pucón y Cachagua, en la llamada gira OMT Tour, que parte el próximo sábado 19 en el parque Bicentenario de Vitacura.

Desde las 9 AM y hasta las 7 PM podrás ir a clases de anusara, una técnica más exigente del hatha yoga que se mezcla con filosofía tántrica. Esto, para lograr un equilibrio del cuerpo.

También se hará una de kundalini yoga, en el que trabajarán la musculatura y elongación para prevenir y sanar dolencias físicas y emocionales.

Eso, además de un taller de alimentación consciente y otro de música en vivo. Ojo, te entregarán mat y un kit de ejercicios.