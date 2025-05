Las rimas se apoderan de Lollapalooza

Khalid

Khalid Legend Robinson es un cantante y compositor estadounidense que se postula como el más romántico de los raperos que se presentarán en esta versión de Lollapalooza.

Fue sólo el 2017 que lanzó su disco debut, American Tenn, pero con tal éxito, que con su single Location se posicionó rápidamente en puesto 16 del ránking Billboard Hot 100.

En ese disco, además, contó con la colaboración de artistas de la talla como Imagine Dragons, quienes tocan con él en Young dumb and broke, tema que a tres meses de lanzado, ya tiene 9 millones de visualizaciones en YouTube.

Si va a escuchar a este rapero más melódico, seguro se topará con canciones como Saved, Hopeless y Silence, que tienen letras quellegan directo al corazón.

Véalo el domingo a las 6 PM en el Itaú Stage.

Wiz Khalifa

Black and yellow, Roll up y No sleep, son temas que tienen más de 100 millones de reproducciones en YouTube y las que, por supuesto, estarán sonando en el concierto de este rapero estadounidense que saltó a la fama en 2011, gracias su tercer álbum, Rolling Paper, cargado de temas que hablan del “buen vivir”, que para él es un mundo lleno de mujeres, joyas, mansiones y marihuana, entre otros.

Adorado por los jóvenes sub 21 por sus letras irreverentes, sus ritmos que mezclan rap con trap y sus videos en los que hace de gángster, guste o no, es de las grandes figuras del rap internacional que estarán en este festival.

Véalo el domingo desde las 9.45 PM en el Acer Stage.

Anderson .Paak

Este rapero y baterista californiano llega a Lollapalooza para mostrar su hip hop que fusiona, a la perfección, ritmos como soul, funk, la música disco y el R&B.

Con más de tres años presentándose en escenarios londinenses, australianos y canadienses, a Chile llega con su banda The Free Nationals, los que con guitarras, bajo, sintetizadores y batería, tocan en vivo las bases para que las rimas de .Paak —que narra sus experiencias personales en clubes y con amigos— fluyan libremente.

Nominado a los Grammy en 2016 por su disco Malibu, seguro escuchará temas como Come down y Am I wrong.

Véalo el sábado desde las 8.15 PM en el Acer Stage.

Chance the Rapper

Con sólo 24 años el norteamericano Chancelor Johnathan Bennett, conocido como Chance The Rapper, ha cruzado todos los límites y fronteras. Luce como un rapero anglo más, pero en sus rimas se nota la madurez que ha cultivado desde que debutó con su álbum 10 days, en 2012.

Prueba de ello son los Grammy al Mejor Artista Nuevo, Mejor Interpretación de Rap y Mejor Álbum de Rap que ganó en 2017, luego de lanzado su disco Coloring book.

A esta edición de Lolla, llega como una de las grandes figuras del rap, y en la que se verá a un público un poco mayor que el de Wiz Khalifa frente al escenario. Ojo con su hit Same drugs, que tiene más de 26 millones de reproducciones en YouTube.

Véalo el sábado a las 7.15 PM en el VTR Stage.