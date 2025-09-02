Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica.

La primera edición de Red Bull Symphonic en Chile contará con Pablo Chill-E, uno de los exponentes más reconocidos del género urbano nacional, quien se unirá a una orquesta sinfónica completa para presentar sus éxitos más destacados en clave de piezas de música clásica .

El evento a realizarse los próximos 5 y 6 de septiembre tendrá la dirección musical de Gabriel Paillao , compositor y productor que ha sido galardonado en los Premios Pulsar y que es principalmente conocido por su trabajo con La Brígida Orquesta.

La cita promete posicionarse como una instancia inédita para los fanáticos del trap chileno.

“El concepto es tan innovador como sencillo: fusionar la música moderna con el mundo clásico para crear algo nuevo y emocionante” , detallan desde Red Bull sobre el formato que han llevado a distintas partes del mundo.

“ Al reorganizar el repertorio del artista en piezas clásicas, Red Bull Symphonic crea una colisión musical y un sonido únicos . Además, el hecho de que un artista de estilo moderno actúe junto a una orquesta sinfónica completa no solo crea un factor sorpresa insólito, sino que también reúne a personas de distintos orígenes musicales, tanto músicos como público, en la magia que es la música en directo”.

Las entradas para asistir a los conciertos en vivo en el Centro de las Artes 660 Corpartes ya se encuentran agotadas en la única plataforma oficial de venta de entradas, Puntoticket.

Sin embargo, se realizará una transmisión televisiva especial el 6 de septiembre, la cual también incluirá una gala previa en la que se mostrarán todos los detalles de los looks e invitados del mundo urbano.

TVN transmitirá tanto el concierto como la gala previa al evento este sábado 6 de septiembre .

La transmisión del espectáculo empezará a las 21:45 a través de su señal abierta y digital, mientras que la gala podrá ser vista desde las 19:30 a través de sus plataformas digitales.

El destacado cantante del género urbano dijo en declaraciones reunidas por el canal: “Este concierto significa una nueva etapa y desafío en mi carrera, y me emociona mucho ser el primer artista en Sudamérica en participar de este formato ”.

“Estoy ansioso y contento, así que quiero que llegue pronto el 5 y 6 de septiembre”, agregó Chill-E.