Los 16 estrenos imperdibles de febrero en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y HBO Max

En el mes del amor, y con las vacaciones de verano en su peak, las diferentes plataformas de streaming ofrecen nuevas alternativas para seguir entreteniendo y emocionando a todo tipo de público.

Entre ellas series y películas en estreno, junto a las renovadas temporadas de espacios ya conocidos, que abarcan géneros tan diversos como el romance, la comedia, la animación y el suspenso.

Esto con novedades como la versión en acción real de Avatar: la leyenda de Aang, de Netflix, o la cinta de esta misma plataforma Los juegos del amor, junto al drama biográfico de The new look en Apple TV+.

Sin olvidar el especial musical This is me… now: a love story con Jennifer Lopez en Prime Video o los último ciclos de Curb your enthusiasm en HBO Max y Star Wars: The Bad Batch en Disney+.

Todos títulos cuyos detalles sobre fechas de debut, tramas y protagonistas detallamos a continuación, en esta selección de los estrenos febrero 2024 imperdibles.

Sr. & Sra. Smith

2 de febrero | Prime Video

Sr.-Sra.-Smith.jpg la-tercera

A casi dos décadas del debut de la película Sr. y Sra. Smith, con Brad Pitt y Angelina Jolie como una singular pareja de asesinos, su historia es revisitada en la serie de comedia de Prime Video.

La cual fue creada por el actor Donald Glover junto a la guionista Francesca Sloane, y reimagina la aventura del matrimonio conformado por John Smith (Glover) y su esposa Jane (Maya Erskine).

Los que en esta versión no tienen relación alguna hasta que terminan trabajando para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida de riquezas, viajes y una casa en Manhattan.

Para lo que deben fingir estar casados, mientras enfrentan misiones de espionaje de alto riesgo e inesperadamente desarrollan sentimientos reales entre ellos, a lo largo de intensos ocho episodios.

Orión y la oscuridad

2 de febrero | Netflix

Orión-y-la-oscuridad.jpg la-tercera

Una nueva realización se une al grupo de títulos animados de Netflix: la película escrita por Charlie Kaufman, famoso por sus guiones para El ladrón de orquídeas o Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

Quien en esta ocasión adapta para el streaming el libro Orion and the Dark, de la conocida autora e ilustradora británica Emma Yarlett (El banquete de los monstruos, El correo del dragón).

Con lo que convierte en cinta animada la historia de Orión, un niño de primaria que bajo una normalidad aparente esconde su ansiedad y miedos irracionales, en especial a la oscuridad nocturna.

Hasta que la encarnación literal de su peor miedo le hace una visita y Oscuridad lleva a Orión a una montaña rusa alrededor del mundo, para mostrarle que no hay nada que temer en la noche.

Curb your enthusiasm 12

4 de febrero | HBO Max

Curb-your-enthusiasm.jpg la-tercera

La serie de comedia protagonizada por Larry David regresa para su 12ª y última temporada el domingo 4 de febrero a la medianoche en HBO y HBO Max, la cual se emitirá todos los domingos hasta el 7 de abril.

Sobre este final, David ha declarado en broma que así dejará el papel de “Larry David” y podrá ser el humano atento y cariñoso que era hasta que se desvió “interpretando a este personaje malvado”.

El cual fue el motor de un espacio que muestra cómo los detalles en apariencia insignificantes de la vida cotidiana de una persona pueden generar una secuencia catastrófica de acontecimientos.

Donde, para mantener la espontaneidad narrativa, las emisiones se han rodado sin guión y con los miembros del reparto solo con un boceto de la escena, improvisando a medida que avanza la grabación.

Hay algo en el bosque

7 de febrero | Star+

Hay-algo-en-el-bosque.jpg la-tercera

La comedia se une al terror en esta serie española, original de Star+, que fue creada y dirigida por Nicolás Amelio-Ortiz y Gastón Haag, y debuta en la plataforma con sus ocho episodios.

Los que, con un enfoque inspirado en los clásicos del cine, sigue a un grupo de desconocidos que se encuentran en unas remotas cabañas cerca del Monte Amboto, España.

Lugar donde descubren extraterrestres, monstruos y criminales, mientras enfrentan sus propias pesadillas y tratan de descubrir el misterio detrás de una joya robada y un peligroso libro de hechizos.

El espacio es protagonizado por los talentos argentinos Laura Laprida, Tomás Pozzi y Juan Grandinetti, junto a sus colegas españoles Zorion Eguileor, Iván Massagué y Angy Fernández, entre otros.

Tokyo vice 2

8 de febrero | HBO Max

Tokyo-vice.jpg la-tercera

Tras la buena recepción de su primera temporada, que debutó en abril de 2022, la serie creada por J.T. Rogers, teniendo como base el libro Tokyo vice, de Jake Adelstein, retorna con un segundo ciclo.

El cual continúa con el veterano Michael Mann como uno de sus productores ejecutivos y recreando, con algo de ficción, las vivencias de un joven Adelstein (encarnado por Ansel Elgort) en Tokio.

Hasta donde, como se vio en la primera entrega, llegó a fines de los 90 desde EE.UU. para conseguir un puesto de periodista en el diario Meicho Shimbun, bajo la guía de Emi Maruyama (Rinko Kikuchi).

Una labor que vuelve a encarar en 10 episodios donde una vez más cuenta con el apoyo del detective Katagiri (Ken Watanabe) y se percata que su vida, y la de quienes le rodean, corre gran peligro.

La paradoja del asesino

9 de febrero | Netflix

La-paradoja-del-asesino.jpg la-tercera

La nueva serie coreana de Netflix lleva a la acción real, como varios títulos que la anteceden, el webtoon o historieta digital de Kkomabi que ganó innumerables premios en su país natal.

Entre ellos el Premio a Artista Nuevo en los Korea Contents Awards, el Today's Korean Cartoon Award y el Premio del Jurado en los Reader’s Cartoon Grand Awards, gracias a su singular historia.

La cual inspira ocho capítulos centrados en Lee Tang (Choi Woo-shik), un estudiante universitario que se convierte en asesino de criminales, y Jang Nan-gam (Son Suk-kuI), el policía que lo sigue.

Pero este último no es el único que va tras los pasos de Tang después de que decide eliminar a “los malos que merecen morir”, ya que también lo investiga el ex detective Song Chon (Lee Hee-Jun).

The new look

14 de febrero | Apple TV+

The-new-look.jpg la-tercera

El guionista y productor Todd A. Kessler, creador de espacios como Damages (FX) y Bloodline (Netflix), retorna al streaming con esta serie inspirada en hechos reales y filmada por completo en París.

La cual debuta mundialmente por Apple TV+ el 14 de febrero con los primeros tres episodios de un total de 10, seguidos de un nuevo capítulo cada miércoles hasta el 3 de abril.

Los que mostrarán el drama centrado en el ascenso del diseñador de moda Christian Dior (Ben Mendelsohn) y sus contemporáneos, mientras encaraban los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

La saga incluirá las sorprendentes historias de los colegas y rivales de Dior, entre los que se cuentan Lucien Lelong (John Malkovich), Coco Chanel (Juliette Binoche) y Pierre Balmain, (Thomas Poitevin).

Los juegos del amor

14 de febrero | Netflix

Los-juegos-del-amor.jpg la-tercera

En la misma fecha que se celebra el Día de los Enamorados llega a Netflix la comedia romántica dirigida por Trish Sie, donde Gina Rodriguez (Miniespías: Armagedón) encarna a Mack.

La periodista deportiva neoyorquina que lleva años ideando "jugadas" para romances casuales con la ayuda de su mejor amigo Adam (Damon Wayans Jr.) y sus compañeros de trabajo.

Pero Mack debe replantearse todo su manual de estrategias de seducción cuando aparece en el periódico en que trabaja el atractivo corresponsal de guerra Nick Russell (Tom Ellis, Lucifer).

Quien se convierte en el blanco de su conquista más seria hasta el momento, la que ejecuta de manera meticulosa con la ayuda de sus amigos, hasta que las cosas comienzan a salirse de control.

This is me… now: a love story

16 de febrero | Prime Video

This-is-me…-now-a-love-story.jpg la-tercera

Como un “original cinematográfico” es definido por sus realizadores este especial que debuta en el streaming el mismo día que Jennifer Lopez pone en el mercado su disco This is me… now.

El álbum de estudio número nueve, y el primero en casi 10 años, de la cantante y actriz, que es una secuela de su disco This is me... then (2002) y cuyo single Can't get enough debutó el 12 de enero.

Una cinta musical narrativa dirigida por Dave Meyers, realizador de videoclips como Adore you, de Harry Styles, que explora el viaje de Lopez hacia el amor y la importancia del amor propio.

Además incluye la participación de Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru y Derek Hough, entre otros.

Constellation

21 de febrero | Apple TV+

Constellation.jpg la-tercera

La actriz sueca Noomi Rapace (La chica del dragón tatuado) retorna como protagonista de la serie de suspenso psicológico, de Apple TV+, creada y escrita por Peter Harness (Wallander, Doctor Who).

La que a través de ocho episodios muestra la historia de Jo, una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, para descubrir que parecen faltar piezas de su vida.

Lo que se desarrolla en una narración que explora los bordes oscuros de la psicología y la búsqueda de una mujer por exponer la verdad sobre los viajes espaciales y recuperar lo que ha perdido.

El espacio es dirigido por Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel y Oscar Joseph Cedar, y también actúan en él, Jonathan Banks, James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett y Barbara Sukowa.

Star Wars: The Bad Batch 3

21 de febrero | Disney+

Star-Wars-The-Bad-Batch-1.jpg la-tercera

Todo llega a su fin y la serie animada creada por Dave Filoni se despide de sus seguidores con su tercera y última temporada, que debuta en Disney+ el 21 de febrero con sus primeros tres episodios.

Los que sumarán un total de 15 para dar vida a un épico ciclo final, donde los Bad Batch -los clones con mutaciones genéticas- pondrán a prueba sus límites en la lucha por reunirse con Omega.

Al mismo tiempo que ella afronta sus propios desafíos dentro de un remoto laboratorio científico Imperial y el grupo liderado por Hunter busca aliados y se embarca en misiones peligrosas.

El espacio cuenta con las voces de Dee Bradley Baker (American dad) Michelle Ang (Fear the Walking Dead: flight 462), Keisha Castle-Hughes (Jinete de ballenas) y Jimmi Simpson (Westworld).

El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda

21 de febrero | Apple TV+

El-mundial-de-Messi-el-ascenso-de-la-leyenda.jpg la-tercera

Como un imperdible para los fanáticos del fútbol, y del deporte en general, puede catalogarse el documental de Apple TV+ que sigue al ocho veces ganador del Balón de Oro a lo largo de su carrera.

La que incluye las cinco apariciones de Lionel Messi en los mundiales de la FIFA, en especial su victoria en la Copa de Qatar 2022, con una de las finales más emocionantes de la cronología futbolística.

Algunos de los momentos claves de esta docuserie de cuatro capítulos, que muestra la historia del mejor atleta vivo del planeta, así como la de sus leales seguidores en toda Argentina.

La serie también presenta las entrevistas más personales hasta la fecha con Messi, junto con conversaciones con compañeros de equipo, entrenadores, competidores, fans devotos y comentaristas.

Avatar: la leyenda de Aang

22 de febrero | Netflix

Avatar-la-leyenda-de-Aang-2.jpg la-tercera

Esta es la nueva adaptación en acción real de la famosa serie animada, creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, que debutó en 2005 por el canal infantil Nickelodeon y se emitió hasta 2008.

La cual llega a Netflix con ocho capítulos centrados en el pequeño Aang mientras aprende a dominar los cuatro elementos (agua, tierra, fuego, aire) para poder restaurar el equilibrio en el mundo.

Con un fantástico relato que se inicia cuando el joven Nómada del Aire, el último sobreviviente de su nación, vuelve a despertar para ocupar el lugar que le corresponde como el próximo Avatar.

Para lo que se embarca en una aventura junto a Sokka (Ian Ousley) y Katara (Kiawentiio), de la Tribu Agua del Sur, donde tendrá como gran antagonista al Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim).

El segundo mejor hospital de la galaxia

23 de febrero | Prime Video

El-segundo-mejor-hospital-de-la-galaxia.jpg la-tercera

La actriz y guionista Cirocco Dunlap (Muñeca rusa) es la creadora, showrunner y productora ejecutiva de la particular serie animada para adultos de Prime Video que se ambienta muy lejos de la Tierra.

En un centro médico con profesionales intergalácticos, entre los que se cuentan la Dra. Klak (voz de Keke Palmer, ¡Nop!) y la Dra. Sleech (Stephanie Hsu, Todo en todas partes al mismo tiempo).

Las que son mejores amigas y cirujanas que deben luchar contra los parásitos devoradores de ansiedad, los bucles temporales ilegales y las enfermedades de transmisión sexual del espacio profundo.

La serie también es producida por Maya Rudolph (Loot) y Natasha Lyonne (Muñeca rusa), quienes además forman parte de su elenco junto a Kieran Culkin (Succession) y el cantante Sam Smith.

Shōgun

27 de febrero | Disney+ y Star+

Shōgun.jpg la-tercera

A casi 44 años del debut de la primera adaptación para la TV de la novela de James Clavell, con Richard Chamberlain como protagonista, una nueva versión de su ficción histórica llega al streaming.

Lo que concreta en la forma de la miniserie realizada por FX, que debuta de forma paralela en Star+ y Disney+, con una nueva mirada al libro de Clavell concebida por Rachel Kondo y Justin Marks.

La que retorna al Japón de 1600, durante el inicio de una guerra civil, cuando Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) lucha por su vida mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unen contra él.

Al mismo tiempo que un barco europeo naufraga cerca de un pueblo pesquero, cuyo capitán, el inglés John Blackthorne (Cosmo Jarvis), posee secretos que podrían ayudar a Toranaga.

Reina Roja

29 de febrero | Prime Video

Reina-Roja.jpg la-tercera

La serie española de Prime Video lleva a la pantalla la primera entrega homónima de la exitosa trilogía literaria de Juan Gómez-Jurado, que completan Loba Negra y Rey Blanco, a través de siete episodios.

Los que revivirán la apasionante e inusual historia de Antonia Scott (Vicky Luengo, Antidisturbios), quien con un coeficiente intelectual de 242, es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra.

Un intelecto que la hizo convertirse en la denominada “Reina Roja” de un proyecto policial secreto y experimental; pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo.

Sin embargo, cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja reinicia su marcha.