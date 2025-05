Los 16 estrenos imperdibles de marzo en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y Max

Mientras en el hemisferio sur nos preparamos para el otoño, y el nuevo año laboral y escolar que marzo conlleva, en la mitad superior del planeta se alistan para el calor y las vacaciones.

Una temporada que coincide con el estreno de varios títulos muy importantes en materia audiovisual, que convierte a este mes en uno con la mayor cantidad de novedades en el streaming.

Por lo que, durante cuatro semanas, las plataformas recibirán el debut de series y películas, como la comediaEl régimen (Max), con Kate Winslet, y la cinta El astronauta (Netflix), con Adam Sandler.

Sin olvidar el primer espacio seriado de Guy Ritchie, Los Caballeros (Netflix); la segunda parte de la animada Invincible 2 (Prime Video) y la llegada a Disney+ de Taylor Swift: The Eras Tour.

Cuyas fechas de estreno y detalles sobre sus tramas y elencos detallamos a continuación.

El astronauta

1 de marzo | Netflix

El-astronauta.jpg la-tercera

El astronauta | Netflix

Adam Sandler vuelve a demostrar que es más que un comediante con el papel principal de este drama de ciencia ficción, basado en la novela Spaceman of Bohemia (2017), de Jaroslav Kalfař.

En el cual, dirigido por Johan Renck, encarna a Jakub Procházka, el primer astronauta de la República Checa que lleva seis meses de una solitaria misión científica en los confines del sistema solar.

Pero se da cuenta de que el matrimonio que dejó atrás podría no estar esperándolo cuando regrese a la Tierra, por lo que trata desesperadamente de arreglar las cosas con Lenka (Carey Mulligan).

Un cometido personal en que recibe la inesperada ayuda de una misteriosa criatura del principio de los tiempos, que encuentra escondida en las entrañas de su nave: Hanuš (voz de Paul Dano).

Las aventuras inventadas de Dick Turpin

1 de marzo | Apple TV+

Las-aventuras-inventadas-de-Dick-Turpin.jpg la-tercera

Las aventuras inventadas de Dick Turpin | Apple TV+

El británico Noel Fielding, conocido por su papel del gótico Richmond Avenal de The IT crowd y la conducción de The great british bake off, es el protagonista de la comedia creada para Apple TV+.

La que fue concebida por Claire Downes, Ian Jarvis y Stuart Lane, teniendo como inspiración la figura del legendario bandolero inglés que asoló los caminos británicos en el siglo XVIII.

El mismo que revive bajo la inusual mirada que el espacio realiza de él, sumando mucho humor a sus aventuras, en seis capítulos con Turpin (Fielding) como líder de una banda de forajidos.

En especial cuando se le asigna la tarea de burlar al corrupto Jonathan Wilde (Hugh Bonneville) y el éxito de su misión recae en su encanto, su don para el espectáculo y su gran melena.

El Régimen

3 de marzo | Max

El-Régimen-2.jpg la-tercera

Casi inmediatamente después del cambio en Latinoamérica de HBO Max a Max, debuta en la plataforma la serie con que Kate Winslet retorna a un original de HBO, tras la exitosa Mare of Easttown.

Pero ahora la actriz británica deja muy atrás a la protagonista de este último espacio, la atribulada detective de la policía Marianne Sheehan, para encarnar a alguien muy diferente: Elena Vernham.

La canciller de un régimen autoritario europeo en decadencia, paranoica e inestable, que convierte al soldado Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) en su confidente inesperado.

Así, a medida que la influencia de Zubak sobre ella va creciendo, los intentos de Vernham para expandir su poder eventualmente provocan una crisis tanto en su palacio como en el resto del país.

Los Caballeros: la serie

7 de marzo | Netflix

The-Gentlemen.jpg la-tercera

Los Caballeros: la serie | Netflix

El director británico Guy Ritchie debuta en el mundo de las series para el streaming con esta pieza original de Netflix, que se ambienta en el mismo mundo que la película homónima de 2020.

Un espacio que tendrá personajes diferentes a los de la cinta, pero sí el mismo estilo mordaz y ligado al crimen que la hizo única, centrándose en la figura de Eddie Horniman (Theo James).

El aristocrático Duque de Halstead que se ve envuelto en el mundo de la delincuencia, concretamente en el imperio industrial de cannabis de Bobby Glass (Ray Winstone), en el East End de Londres.

En una trama que también tiene como pieza esencial a Susie Glass (Kaya Scodelario), la despiadada y elegante hija de Bobby, que se encarga de los asuntos cotidianos de la operación.

Ricky Stanicky: el impostor

7 de marzo | Prime Video

Ricky-Stanicky.jpg la-tercera

Ricky Stanicky: el impostor | Prime Video

Peter Farrelly, quien hizo historia junto a su hermano Bobby con cintas como Loco por Mary, y por realizar en solitario la premiada Green Book, retorna a la pantalla en esta irreverente película.

La que muestra la inusual historia de tres mejores amigos de Rhode Island, Dean (Zac Efron), JT (Andrew Santino) y Wes (Jermaine Fowler), que en la infancia hicieron una broma que salió mal.

Lo que remediaron inventando un personaje imaginario llamado Ricky Stanicky, que hasta hoy usan como una coartada muy útil para justificar su inmaduro comportamiento.

Sin embargo, sus parejas comienzan a sospechar y exigen conocer a Stanicky, por lo que el trío decide contratar al decadente actor e imitador de celebridades, Rod (John Cena), para encarnarlo.

Damsel

8 de marzo | Netflix

Damsel-2.jpg la-tercera

Damsel | Netflix

Millie Bobby Brown regresa a Netflix como protagonista de esta película que combina la aventura con la fantasía, pero con un tono muy oscuro, que dirige el español Juan Carlos Fresnadillo.

Quien se hizo de un nombre como realizador de cintas como Exterminio 2 y acá guía la historia de Elodie (Brown), una princesa que acepta casarse con el apuesto príncipe Henry (Nick Robinson).

Pero lo que parecía el comienzo de un cuento de hadas, es el inicio de una pesadilla para Elodie, luego de que descubre que la familia real la eligió como sacrificio para pagar una antigua deuda.

Y tras ser arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, deberá confiar en su ingenio y voluntad para sobrevivir. También actúan Angela Bassett, Robin Wright y Ray Winstone, entre otros.

Las chicas del autobús

14 de marzo | Max

Las-chicas-del-autobús.jpg la-tercera

Las chicas del autobús | Max

La amistad se mezcla con la política en la serie dramática que invita a seguir una campaña presidencial junto a cuatro periodistas muy diferentes en sus estilos de reportaje y personalidades.

Lo que se desarrolla a través de 10 emisiones que tiene como su figura principal a Sadie McCarthy (Melissa Benoist), una profesional que siempre ha idealizado el reportaje de campaña.

Por lo que no duda en cambiar su estilo de vida por la oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico, uniéndose al autobús que seguirá el paso a paso de su campaña.

Lo que la lleva a establecer fuertes lazos con tres colegas: Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) y Kimberlyn (Christina Elmore), y ser testigo privilegiada de la batalla por la Casa Blanca.

Invincible 2, segunda parte

14 de marzo | Prime Video

Invincible.jpg la-tercera

Invincible 2, segunda parte | Prime Video

Tras el debut de sus primeros episodios en noviembre pasado, los cuatro episodios restantes del segundo ciclo de la serie animada inician su paso por Prime Video, estrenándose semanalmente.

Para completar así la segunda entrega del violento, pero a la vez destacado espacio que llevó al streaming al extenso cómic creado por Robert Kirkman sobre las aventuras de Mark Grayson.

El adolescente hijo de la humana Debbie y Nolan u Omni-Man, un superhéroe que hizo de la Tierra su hogar, tras dejar su planeta, pero en la temporada pasada mostró su verdadera cara.

Una traumática revelación para Mark que lo llevó a replantearse todo, como se vio en la temporada anterior, y al momento que enfrenta en la actualidad, tratando de no convertirse en su padre.

La caza del asesino

15 de marzo | Apple TV+

La-caza-del-asesino.jpg la-tercera

La caza del asesino | Apple TV+

La serie creada por Monica Beletsky para Apple TV+ se basa en la novela homónima de James L. Swanson, que se convirtió en el libro de no ficción más vendido del New York Times en 2007.

Esto gracias a su relato de suspenso centrado en la conspiración en torno a uno de los crímenes más conocidos, pero menos comprendidos de la historia: el asesinato del presidente Abraham Lincoln.

Como también la búsqueda de su autor, el actor John Wilkes Booth, quien en abril de 1865 logró evadir por varios días a los detectives liderados por Edwin Stanton que lo buscaban por Washington.

La miniserie de siete capítulos es protagonizada por Tobias Menzies (Outlander), Anthony Boyle (Masters of the air), Lovie Simone (Greenleaf) y Hamish Linklater (Misa de medianoche) entre otros.

Taylor Swift: The Eras Tour

15 de marzo | Disney+

The-Eras-Tour.jpeg la-tercera

Taylor Swift: The Eras Tour | Disney+

Después de haber hecho historia en las salas de cine, la película del recital de Taylor Swift -uno de los más exitosos de la historia de los shows en vivo- llega a la plataforma de Disney+.

La cual fue dirigida por Sam Wrench y recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo en la taquilla global, convirtiéndose en la cinta de concierto más vendida de todos los tiempos.

Y debutará en el streaming tras el anuncio realizado por el mismísimo CEO de Disney, Bob Iger, quien afirmó estar emocionado de “llevar este electrizante concierto al público esté donde esté”.

En una versión del largometraje de la famosa cantautora estadounidense que incluirá su tema Cardigan y cuatro canciones acústicas adicionales, que no aparecen en la versión del cine ni on demand.

Coppola, el representante

15 de marzo | Star+

Coppola-el-representante.jpg la-tercera

Coppola, el representante | Star+

El reconocido realizador porteño Ariel Winograd (El robo del siglo) es el director de la comedia dramática de seis episodios que se basa en hechos y personajes reales de los años 90.

Específicamente en Guillermo Coppola, el manager de Diego Armando Maradona, figura del fútbol mundial, aunque el nombre del jugador no se menciona en la sinopsis oficial ni en el trailer del espacio.

Pero si se muestra a Coppola (Juan Minujín) mientras concilia su agitada vida privada con un trabajo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado.

Su elenco también incluye a Yayo Guridi (como Flaco Manguera), Anna Favella (Doménica), María del Cerro (Karina Rabolini), Federico Barón (Daniel Scioli) y Agustín Sullivan (Carlitos Menem Jr.).

Palm Royale

20 de marzo | Apple TV+

Palm-Royale.jpg la-tercera

Palm Royale | Apple TV+

Diez episodios componen la comedia ambientada en el Estados Unidos de fines de los 60, que fue creada por Abe Sylvia y es producida y protagonizada por Kristen Wiig (Mujer Maravilla 1984).

Quien interpreta a Maxine Simmons mientras intenta ingresar a la alta sociedad de Palm Beach, Florida, en 1969. Para lo que se pone como meta lograr ser parte de un exclusivo club de campo.

El mismo del que es socia Evelyn Rollins (Allison Janney), una de las máximas representantes del glamour y el poder al que quiere tener acceso Maxine, a pesar del sacrificio que implique.

El espacio, que incluye en su elenco a Laura Dern, Ricky Martin, Josh Lucas y Leslie Bibb, debutará con tres episodios el 20 de marzo, para estrenar uno nuevo cada miércoles hasta el 8 de mayo.

El duro

21 de marzo | Prime Video

El-Duro.jpg la-tercera

El duro | Prime Video

Sin lugar a dudas que el desaparecido Patrick Swayze siempre será recordado por las cintas románticas Ghost y Dirty dancing, pero también por la película de acción El duro (1989).

Donde él encarnó al guardia de seguridad James Dalton, un personaje que después de 35 es reimaginado en la película original de Prime Video, dirigida por Doug Liman (Al filo del mañana).

El cual es revisitado en la interpretación de Jake Gyllenhaal, como un ex peleador de la UFC que acepta encargarse de la seguridad en un bar ubicado en una carretera en los Cayos de Florida.

Lugar donde rápidamente se dará cuenta que el entorno paradisíaco que lo rodea está marcado por el peligro y la violencia, También actúan Daniela Melchior y Billy Magnussen, entre otros.

El problema de los 3 cuerpos

21 de marzo | Netflix

El-problema-de-los-3-cuerpos.jpg la-tercera

El problema de los 3 cuerpos | Netflix

David Benioff y D.B. Weiss, los mismos nombres detrás de Game of Thrones, son los creadores, junto a Alexander Woo, de la serie basada en la novela de ciencia ficción del chino Liu Cixin.

La cual muestra cómo la fatídica decisión de una joven en la China de los años 60, en plena Revolución Cultural, llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos del presente.

Los cinco ex colegas -conocidos como los Cinco de Oxford- que, mientras las leyes de la naturaleza se manifiestan ante sus ojos, se reúnen para encarar la mayor amenaza en la historia humana.

Jeremy Podeswa y Minkie Spiro son parte de los directores del espacio que protagonizan, entre otros, Jess Hong, Saul Durand, Eiza González, John Bradley, Rosalind Chao y Liam Cunningham.

Fraggle Rock: el regreso 2

29 de marzo | Apple TV+

Fraggle-Rock.jpg la-tercera

Fraggle Rock: el regreso 2 | Apple TV+

En enero del 2022 debutó la serie de Apple TV+ que trajo de regreso a los personajes y la alegría del espacio clásico infantil creado en los 80 por Jim Henson, el mismo detrás de los Muppets.

Una producción de The Jim Henson Company que retorna con una segunda temporada, donde las cuevas naturales de Fraggle Rock son escenario de aventuras más épicas y divertidas.

Esta vez, con grandes cambios que afectan a su hogar, que obligará a los Fraggles, Doozers y Gorgs a confrontar su pasado y renovados desafíos, con esperanza, tonterías y nuevas canciones.

El ciclo contará con el retorno de Daveed Diggs como Jamdolin, el líder de la banda funk Troubadours, y la participación especial de Ariana DeBose, Brett Goldstein y Catherine O’Hara.

Nell, la renegada

29 de marzo | Disney+

Nell-la-renegada-2.jpeg la-tercera

Nell, la renegada | Disney+

Ocho episodios, que debutan en su totalidad a fines de marzo por Disney+, componen la serie creada y escrita por la guionista ganadora en los premios BAFTA, Sally Wainwright (Happy Valley).

La cual mezcla aventuras, acción y drama en la inusual historia de Nell Jackson (Louisa Harland, Derry girls), una joven ingeniosa y valiente que es acusada injustamente de asesinato.

Lo cual la convierte en una fugitiva de la Inglaterra del siglo XVIII, hasta que aparece Billy Blind (Nick Mohammed) y se da cuenta de que su destino es más importante de lo que había imaginado.

El espacio es dirigido por Ben Taylor (Sex education), Amanda Brotchie (Gentleman Jack) y MJ Delaney (Ted Lasso), y también es protagonizado por Frank Dillane, Ényì Okoronkwo y Jake Dunn.