Mascotas bienvenidas: 4 cafés petfriendly

Si es de los que le gusta pasear las mañanas con su mascota, conozca estos cafés petfriendly donde su perro podrá acompañarlo sin inconvenientes.

En Providencia: Café Beppo

Hace tres años que en toda la esquina de Luis Thayer Ojeda con Lota, en una casona de comienzos del siglo XX está este local pensado como un espacio petfriendly, por la necesidad -entre los vecinos- que tenían mascotas en departamentos.

A su cafetería llega más gente joven que, perro en mano, se instala en la terraza del lugar con una única condición: dejarlo amarrado a una silla o mesa.

Pida ahí el café “Beppo”, con granos traídos de Perú y que se sirve infusionado para sentir mejor el sabor y el aroma ($ 2.200). No deje de probar la insuperable torta de “prestigio”, hecha con chocolate, coco y manjar ($ 3.900).

HORARIO: Lu a sá., 9.30 AM a 10 PM. Do., 11 AM a 7 PM PRECIO: 20% dscto. con Club La Tercera ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

En barrio El Aguilucho: Café Ayün

Ayun-6.jpg la-tercera

Hasta hace un tiempo, la impronta del barrio El Aguilucho, de Providencia, eran sus casas de un piso y sus talleres de mecánica. Pero hace dos años, un par de agradables cafés de barrio le llegaron a cambiar la cara.

Uno de ellos es Ayün, que traducido del mapudungún significa “amor”. Abrió hace un año en el patio de una casa y ahí los perros son bienvenidos, junto a gatos y conejos.

Ahí los puede soltar, mientras toma una taza de café o prueba su increíble café helado, que lleva chocolate, salsa de chocolate y crema ($ 3.500), donde su mascota puede disfrutar de un plato de comida y uno de agua ($ 1.500) y luego entretenerse a su lado.

HORARIO: Lu. a sá., 8 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Un café en Ñuñoa: Barrio Club Social

Para los ñuñoínos también hay una opción petfriendly. Se trata del Café Barrio Club Social, que queda a una cuadra de la Plaza Pedro Montt, cerca de calle Bremen y rodeado de esas casas antiguas típicas de esta zona.

Ahí, los niños tienen su rincón con sillas y mesas a su medida y un pizarrón donde pueden pintar con tiza. Qué decir de los perros, que en este local tienen un patio interior en el que se pueden quedar bebiendo agua fresca, mientras sus amos toman un café y los vigilan por las ventanas que dan hacia ese jardín.

Lo mejor es probar esos cafés con un toque diferente que preparan ahí, como el “lemon pie”, un cortado hecho con leche condensada y ralladura de limón encima ($ 1.750). Acompáñelo con el kuchen de manzana, que lleva harta fruta ($ 2.450).

HORARIO: Lu. a vi., 10 AM a 9 PM. Sá. y do., 12 PM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Ubuntu Café en Ñuñoa

Desde fines de 2014 que esta cafetería de especialidad, que está entre las calles Diego de Almagro y Hamburgo y que trabaja con cuatro tipos de granos de café, es totalmente dog lover.

Los perros ahí son bienvenidos en la terraza, donde se les espera con agua y un menú de comida que se les prepara especialmente y va cambiando cada día ($ 1.000). Si su perro es pequeño, incluso puede entrar a la cafetería, siempre y cuando permanezca en sus brazos.

Aproveche de probar el café de origen de Nicaragua, que es frutal y con una acidez baja, que puede pedir filtrado ($ 1.800), con el brownie húmedo de la casa.

HORARIO: Lu. a vi., 9.30 AM a 9 PM. Sá. y do., 10.30 AM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.