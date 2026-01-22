SUSCRÍBETE POR $1100
    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    El encuentro invita a conocer el kamishibai, tradicional forma japonesa de narración oral con láminas ilustradas, junto a una amplia programación de artes, literatura y cultura japonesa contemporánea y tradicional. Habrá actividades, talleres, exhibiciones y demostraciones.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Este fin de semana, por quinto año consecutivo, el Centro Cultural Las Condes será escenario del Festival Internacional de Kamishibai.

    El encuentro familiar invita a conocer el kamishibai, tradicional forma japonesa de narración oral con láminas ilustradas, junto a una amplia programación de artes, literatura y cultura japonesa contemporánea y tradicional.

    La instancia, que se desarrollará durante dos jornadas, es organizada por la Corporación Cultural de Las Condes y la Editorial Calcetines Animados.

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    El director ejecutivo de la Corporación Cultural de Las Condes, Martín Vial, declaró a través de un comunicado: “Una de nuestras misiones es entregar al público actividades culturales de calidad y el 5° Festival Internacional de Kamishibai propone un espacio de encuentro significativo para familias, niñas, niños y jóvenes, promoviendo el fomento lector y la valoración de otras culturas”.

    La programación 2026 contempla espectáculos de kamishibai familiar, rondas de narradores internacionales y la participación del investigador y narrador Manuel Peña Muñoz, referente de la literatura infantil y la narración oral en Chile.

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    También se realizarán actividades como la Ceremonia del té, demostraciones de Ikebana, caligrafía japonesa, artes marciales, origami, y canto coral en japonés, entre otras.

    Junto con ello, habrá exhibiciones permanentes de bonsái y sumi-e, una feria con más de 50 expositores, talleres gratuitos para toda la familia, zona de foodtrucks y un photo opportunity especialmente diseñado para la ocasión.

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Cuándo es el 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes y dónde comprar las entradas

    El 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes se realizará el sábado 24 y el domingo 25 de enero, de 11:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural Las Condes.

    Las entradas tienen un valor de $2.000 en venta general y $1.000 con Tarjeta Vecino Las Condes.

    Pueden adquirirse en el sitio web oficial del Centro Cultural Las Condes, en donde también encontrarás más detalles sobre el programa del evento.

