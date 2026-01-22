Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

Este fin de semana, por quinto año consecutivo, el Centro Cultural Las Condes será escenario del Festival Internacional de Kamishibai.

El encuentro familiar invita a conocer el kamishibai , tradicional forma japonesa de narración oral con láminas ilustradas, junto a una amplia programación de artes, literatura y cultura japonesa contemporánea y tradicional .

La instancia, que se desarrollará durante dos jornadas, es organizada por la Corporación Cultural de Las Condes y la Editorial Calcetines Animados.

Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes Cortesía / Finde LT

El director ejecutivo de la Corporación Cultural de Las Condes, Martín Vial, declaró a través de un comunicado: “Una de nuestras misiones es entregar al público actividades culturales de calidad y el 5° Festival Internacional de Kamishibai propone un espacio de encuentro significativo para familias, niñas, niños y jóvenes, promoviendo el fomento lector y la valoración de otras culturas”.

La programación 2026 contempla espectáculos de kamishibai familiar, rondas de narradores internacionales y la participación del investigador y narrador Manuel Peña Muñoz , referente de la literatura infantil y la narración oral en Chile.

También se realizarán actividades como la Ceremonia del té, demostraciones de Ikebana, caligrafía japonesa, artes marciales, origami, y canto coral en japonés , entre otras.

Junto con ello, habrá exhibiciones permanentes de bonsái y sumi-e, una feria con más de 50 expositores, talleres gratuitos para toda la familia, zona de foodtrucks y un photo opportunity especialmente diseñado para la ocasión.

Cuándo es el 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes y dónde comprar las entradas

El 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes se realizará el sábado 24 y el domingo 25 de enero, de 11:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural Las Condes .

Las entradas tienen un valor de $2.000 en venta general y $1.000 con Tarjeta Vecino Las Condes .