Oro puro: tres joyitas imperdibles en Lollapalooza

Metronomy

Si es fanático de las melodías elegantes, carentes de estridencia y llenas de sutilezas, este domingo tiene que acercarse, a las 5 PM, al VTR Stage. Ahí estará tocando Metronomy, la banda británica de electropop que desde 1999 viene aportando garbo a la escena mundial.

El cuarteto, liderado por el vocalista y multiinstrumentista Joseph Mount, llega por tercera vez a Chile y trae una maleta cargada de canciones conocidas para melómanos de gusto un poco más indie, como The look, The bay y Reservoir.

El show de ellos es conocido por su sonido impecable y también porque invita al baile. Ojo con la baterista, Anna Prior, que se luce al mando de las baquetas y haciendo coros.

Véalos el domingo desde las 5 PM en el VTR Stage.

The National

En 1999, The National, el grupo integrado por cinco músicos de Cincinnati, Ohio, lanzó su indie/rock, poderoso y melancólico a la vez, liderado por la voz profunda de Matt Berninger, y con un estilo que se ha plasmado en siete discos de estudio; el último, Sleep well beast (2017), ganador del premio Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa hace un par de meses.

Estuvieron en Lolla 2011 y ahora vuelven con nuevas canciones -como Guilty party-, pero también con sus hits de siempre, como la hipnótica I need my girl y la rítmica Day I die.

Véalos el viernes desde las 7 PM en el VTR Stage.

Spoon

Austin, Texas, es la ciudad que vio nacer hace 25 años a Spoon, una de las bandas indie/rock más sólidas de EE.UU.

Sus cuatro integrantes vuelven a Chile -estuvieron en 2015 en la Ex Oz- como uno de los platos fuertes para los fans de las guitarras afiladas y el sonido poderoso, plasmado en canciones tarareables como Hot thoughts y Do you.

Vale la pena ver a Spoon, porque son fieles a la mejor tradición rockera gringa y tienen una carrera en que ya acumulan nueve alabados discos.

Véalos en el Itaú Stage el sábado desde las 4.15 PM.