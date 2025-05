Otro querido bar de Valparaíso corre el riesgo de desaparecer: El Irlandés lanza camapaña para evitar su cierre

El Irlandes ok

Cuando en Valparaíso ataca la sed, uno de los primeros lugares que se le viene a la mente a muchos es El Irlandés, el clásico bar de calle Blanco, en el plan del puerto.

Es que hay poco lugares en la ciudad con una selección de cervezas tan buenas como las que ofrece este local que abrió en hace 17 años un irlandés de tomo y lomo, Nigel Gallagher.

El mismo que después de cuatro días en Santiago tras llegar de Irlanda, se fue a Valparaíso, ciudad donde se enamoró y de la que nunca más se fue.

Ahí conoció a Teresa, su esposa, y juntos se embarcaron en la aventura de El Irlandés, el bar con todo el espíritu de las tabernas de su país de origen y que con los años se convirtió en uno de los más queridos del puerto.

Ya tiene casi dos décadas de historia, la que podría tener un punto final pronto, porque el local está a punto de cerrar y sumarse así a otros clásicos porteños que desaparecieron, como La Piedra Feliz y La Playa.

¿La razón? Una serie de dificultades económicas que comenzarón en 2018 con el incendio estructural en calle Blanco, que provocó la baja de público en el sector, y al que siguieron los efectos del estallido social y la pandemia.

Por esta última estuvo más de un año cerrado y reabrió en julio de 2021 con solo un trabajador, mucho menos que los ocho que tenía antes de pandemia.

"Ahora tengo dos personas y yo soy cajero, garzón, bartender, las hago todas. La situación es compleja, porque tenemos deudas grandes y si no lo revertimos el bar podría cerrar", asegura Nigel Gallagher.

Su dueño agrega que no le gustaría bajar la cortina. "Primero porque es mi fuente de ingreso y segundo porque me he dado cuenta de que el bar es querido por los clientes, que tampoco les gustaría que desapareciera", expresa.

Por eso, para salvar a El Irlandés es que lanzaron una campaña que busca recaudar recursos que les permitan mantenerse abiertos por más tiempo.

Quien quiera apoyar puede hacerlo de dos formas. Una es visitando el local para disfrutar de sus cervezas y su comida típica irlandesa, además de la atención personalizada de su dueño.

Y la otra es un sistema de suscripción mensual que le permitirá al bar ir solventando las deudas que tiene mes a mes.

Puedes elegir entre dos tipos de planes, ambos disponibles en su página web. Uno se llama "No se diga más" y por $ 5.000 al mes tendrás $ 1.500 descuento por cada schop de la pinta que quieras (máximo 10 al mes).

Mientras que el otro, que bautizaron como "Pa qué me invitas si sabes como me pongo", cuesta $ 10.000 mensual y tiene el mismo beneficio, pero con un tope de 20 schops al mes.

Una invitación tentadora para ayudar y disfrutar a la vez de sus cervezas de barril, entre las que encuentras marcas extranjeras, de Dinamarca y Bélgica, por ejemplo, además de varias chilenas.

¡Larga vida a El Irlandés!