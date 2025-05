Panoramas de otro mundo para celebrar los 50 años de la llegada a la Luna

En el MIM

Luna-táctil-MIM-OK.jpg la-tercera

Foto: Gentileza MIM

El Museo Interactivo Mirador (MIM) escogió este hito para desarrollar sus actividades de vacaciones de invierno. Por eso, hasta el domingo 28 de julio los visitantes podrán, por ejemplo, participar de talleres temáticos, y ver y tocar una réplica exacta de nuestro satélite natural, que es parte de la nueva Plaza Solar.

Además, quienes visiten el museo se encontrarán con un gigantesco domo lunar de 14 metros de diámetro que está en el parque que rodea al recinto. En su interior hay un escenario con shows científicos y otros dos domos más pequeños con distintos talleres.

¿Uno divertido? El que se titula Alunizaje forzoso, donde los visitantes deben usar su ingenio y creatividad para dirigir una nave sorteando una serie de dificultades.

Otra de las experiencias es 3, 2, 1… ¡Despegue!, en la que deben construir sus propios cohetes para después probar cómo funcionan.

Como si fuera poco, en este lugar se estrenará el documental Apolo 11: Una hazaña histórica en la memoria de Chile, que retrata cómo se vivió en nuestro país la llegada de los primeros seres humanos a nuestro satélite natural.

El filme incluye entrevistas a los astrónomos María Teresa Ruiz y José Maza y se podrá ver el sábado 20, desde las 3.30 PM, y el domingo 21, entre 10 AM y 5.30 PM, con funciones cada media hora.

En el Planetario

Planetario-2.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda.

Hasta el 28 de julio el Planetario celebrará las vacaciones de invierno con una serie de talleres relacionados con los 50 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna.

Basta con asistir a esta institución que está en la Usach y pagar la entrada de $ 4.700 los adultos y $ 3.700 los niños, para tener acceso a las clases, como la de “chapitas”, en que los niños aprenderán de constelaciones y eclipses que, después dibujarán y convertirán en un pin.

Otra opción es el de "Fases de la Luna", donde se enseñará todo sobre el ciclo que después pintarán.

Eso no es todo: también podrás ver las películas animadas del Planetario, en su cúpula completamente inmersiva.

Una de ellas es la súper entretenida Bot y Lu: Misión H2O (2 PM y 6 PM), acerca de la aventura por el Sistema Solar que hace una chinita con un robot, o 3,2,1 Despegue, sobre una niña que sueña con recorrer el Universo (12 PM).

En el Costanera Center

Luna-en-Costanera-Center-OK.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Mall Costanera Center

Los niños que lleguen hasta este mall, hasta el 28 de julio, se encontrarán con un domo que simula un planetario, en cuyo interior y cada media hora se proyecta una película educativa. Ahí, los niños y los papás se sientan en cojines para ver cómodamente imágenes de las estrellas y, además, escuchar interesantes datos del Universo en la voz de un grupo de monitores.

Además, en el lugar se están haciendo en todo momento intervenciones artísticas colectivas en que cada niño puede aportar su creatividad con lápices, pinturas y desechos de colores que les entregan ahí mismo. También, pueden crear sus propios cascos y propulsores espaciales personalizados con materiales reciclados.

Si quieren algo más de acción, en el lugar hay una de esas ruedas que usan los astronautas para entrenar, llamadas "giroscopios", las que con su movimiento simulan el efecto de las fuerzas de gravedad y centrífuga. También hay un photocall (mini escenario) especial para tomarse selfies.

En La Florida

Saturno-5-1-OK.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Municipalidad de La Florida

Para unirse a la celebración de este hito, la Municipalidad de La Florida instaló una réplica del cohete Saturno V —el que se utilizó en el programa Apolo y transportó el módulo lunar hasta el satélite natural— de más de 30 metros de altura.

Está en la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna y Américo Vespucio, en pleno Paradero 14 de la comuna.

A contar del sábado, esta réplica del cohete estará acompañada de una escultura hiperrealista de Neil Armstrong, el astronauta que encabezó el alunizaje en 1969, además de pantallas gigantes con datos interesantes sobre la carrera espacial.

Para darle más realce a la fecha, sábado y domingo, a contar de las 4 PM, se hará en esa misma intersección La Fiesta Familiar del Espacio, con juegos infantiles, canopy, juegos de realidad virtual, música en vivo y varios food trucks.

En la pantalla

From-the-Earth-to-the-Moon-EP12-OK.jpg la-tercera

Promocional

Este sábado 20, desde las 10 AM y en maratón, podrás ver en HBO la premiada mini serie From the Earth to the Moon, con sus 12 capítulos digitalmente remasterizados y con sus efectos visuales reemplazados por otros nuevos generados por computadoras, los que se basan en modelos de referencia de la NASA.

Producida, entre otros, por Tom Hanks y ganadora del Primetime Emmy® a mejor mini serie, narra la historia de las misiones Apolo y de la llegada a la Luna. Está protagonizada por un elenco de primera, en que sobresalen nombres como David Andrews, Adam Baldwin, David Clennon, Mark Harmon, Rita Wilson, Chris Isaak y el propio Hanks.

Para su rodaje se usaron más de 100 locaciones, incluyendo el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral y sus famosas plataformas de lanzamiento, entre otros de sus rincones.

Además, ese mismo día, a las 9 PM, HBO estrenará la película del director (ganador del Oscar) Damien Chazelle, El Primer Hombre a la Luna, en que Ryan Goseling interpreta a Neil Armstrong. Un filme que explora los desafíos necesarios para llevar a cabo la primera misión tripulada a la Luna desde la perspectiva del astronauta.

En Netflix, en tanto, hay un breve documental ideal para los escépticos: Conspiracy Theory: Did We Land On The Moon?, una producción que cuestiona la veracidad del alunizaje y que cuenta con interesantes testimonios de astronautas y de gente que trabajó para la NASA.

Ellos aseveran que todo se trató de una puesta en escena estadounidense para imponerse en tiempos de la Guerra Fría; sus afirmaciones se basan en el análisis de las filmaciones que quedaron de la hazaña y de otros elementos que los hacen dudar.

