Para chuparse los dedos: Las series de cocina más apetitosas de Netflix

Si quieres salivar y encontrarte con muy buenas historias, entonces tienes que programarte para ver Chef's Table. Se trata de una serie que partió en 2015 y que a la fecha ya lleva seis temporadas.

Esta serie original de Netflix y nominada a los Premios Emmy, se adentra en la vida y cocina de distintos chefs del mundo, como el argentino Francis Mallmann, la monja budista Jeong Kwan y el italiano Massimo Bottura.

Ojo con el episodio de Asma Khan, en la última temporada. Esta famosa chef y abogada india que, luego de mudarse de Calcuta a Londres, abrió su restaurante y creó oportunidades para las mujeres.

O con el capítulo de una mexicana que vive como indocumentada en Filadelfia y que prepara los mejores tacos de la ciudad (quinta temporada).

Street Foodes una serie documental estrenada este 2019 en Netflix, sobre la sabrosa comida callejera asiática y la importancia que ésta tiene en la población.

En sus nueve capítulos de entre 30 y 35 minutos de duración, gozarás con alucinantes historias, como la de la tailandesa Jay Fai (primer capítulo), quien obtuvo una estrella Michelin, el máximo galardón de la cocina a nivel mundial, por su deliciosa versión del omelette de cangrejo.

En esta serie viajarás a Osaka, la ciudad donde más se goza y come de Japón. Luego a Delhi en India, a Yogyakarta en Indonesia y a Chiayi en Taiwán, sólo por nombrar algunas de las ciudades donde retratarán la vida de estos cocineros y cocineras.

Dirigida por David Gelb, el mismo director de Chef's Table, esta producción tiene un punto de unión único, donde no importa la clase social, es el sabor y la calidad de los platos lo que manda.

¿Te gusta la cocina mexicana? Entonces tienes que ver Las crónicas del taco, el último estreno gastronómico de Netflix.

Se trata de seis capítulos de cerca de 30 minutos cada uno, en que se cuenta la historia y preparación de un taco por ciudad. Por ejemplo, el taco al Pastor que se come principalmente en Ciudad de México, o el Carnitas en Michoacán.

El primero es una delicia, porque se prepara con carne de cerdo asada y adobada con ajíes, la que se va fileteando en el momento, para echar encima de una tortilla de trigo con trozos de piña también asada.

El quinto capítulo es otro imperdible, porque explica cómo se hacen los tacos a la barbacoa, donde la carne se cocina en un pozo en el suelo.

Todo lo que se cocina en esta serie de ocho capítulos son platos caseros y populares de EE.UU., como unos rollos de langosta, sándwiches de quesos y, por supuesto, hamburguesas.

Otra de las gracias de The chef show, es que el cineasta Jon Favreau, el mismo que dirigió Iron Man y el actual remake de El Rey León, se presenta en la cocina del chef Roi Choi, ese conocido por su carrito de tacos coreanos, Kogi.

Ellos, además, viajan a diferentes ciudades, para conocer las recetas de otros chefs o invitar a conocidos actores, para preparar sus platos preferidos y conversar acerca de cine.

Lo pasarás muy bien si te gustan filmes como Spider -Man y Avengers, porque dan datos extras de las cintas.

Contramar, en Ciudad de México, y Cala en San Francisco, EE.UU, son dos restaurantes distintos, pero dirigidos por la misma dueña, la empresaria gastronómica Gabriela Cámara, quien armó una novedosa propuesta de platos de pescados y mariscos.

Le fue tan bien, que en 2017, Cala fue elegido entre las 21 mejores apertura de EE.UU. Pero cómo logró el éxito. Según se muestra en los 30 minutos que dura Una historia de dos cocinas, es por la elección del personal.

En estos locales no importa si son ex presidiarios o no. Lo relevante es que se consideren una familia laboral, lo que finalmente aporta en el trato a los comensales, quienes vuelven por la amabilidad de los garzones.

Cocina a las hierbas (Cooking on high) es la serie de 12 capítulos de Netflix, en que chefs o aficionados compiten por crear deliciosos platos con un ingrediente estrella: marihuana.

En cada episodio de 14 minutos verás cómo preparan desde refinados platos franceses hasta deliciosas versiones de papas fritas, siempre con cannabis sativa.

El tipo de marihuana cambia en cada capítulo, y es presentada por el comediante, músico, actor y activista estadounidense Ngaio Bealum.

Es él, también, quien entrega datos educativos durante el programa, como los efectos que produce la marihuana y cómo el cuerpo absorbe sus químicos.

