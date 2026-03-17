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    Para ver auroras boreales en Finlandia

    La chilena Valentina Ojeda cuenta cómo es dar con el extraordinario fenómeno lumínico sobre un lago congelado a trece mil km de Santiago.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Para ver auroras boreales en Finlandia

    La aurora boreal es un maravilloso espectáculo de luz en el cielo nocturno. Ocurre generalmente en zonas polares del hemisferio norte y es posible observarlas desde Canadá hasta Finlandia.

    Precisamente allí, la chilena Valentina Ojeda viajó primero a Tampere y luego más al sur, en Helsinki, para observarlas.

    “Son hermosas”, relata la ingeniera comercial a La Tercera. “Algunas duraban segundos y otras se expandían en el cielo. Sentí emoción de poder conocer un fenómeno natural, una energía cuática y sanadora, era cómo si estuvieras vibrando en otra frecuencia. Tenía ganas de saltar, hasta que recordé que estaba en un lago congelado”.

    Para ver auroras boreales en Finlandia

    La mayoría relaciona las auroras boreales con el invierno, pero son más activas en otoño y comienzos de la primavera, es decir entre agosto y abril.

    En esos meses es cuando la orientación de la Tierra hacia el sol maximiza la probabilidad de que las erupciones solares interactúen con el campo magnético del planeta.

    Cómo ver auroras boreales

    Para ver auroras boreales en Finlandia

    “Mi mejor amigo vive en Finlandia -cuenta Valentina-, y había estado usando aplicaciones de alerta de auroras boreales”.

    En foros de Internet, los viajeros recomiendan usar al menos un par: Aurora Alerts Northern Lights y My Aurora Forecast, junto con el mapa del Instituto Meteorológico Finlandés para pronósticos.

    “Cuando llegué en febrero me dijo que habían anuncios pero que, como hubo neblina, no se vieron”.

    Estadísticamente, las luces son visibles una de cada dos noches, pero lo cierto es que se producen durante todo el año, aunque las noches tienen que ser lo suficientemente oscuras y despejadas.

    Por eso el otoño y el comienzo de la primavera son las mejores épocas para ver una aurora boreal, sobre todo en la región llamada Laponia finlandesa.

    “En Tampere fuimos a Rauhaniemi, otra parte de la ciudad. Caminamos por el lago Näsijärvi congelado y buscando mayor visibilidad o tratando de encontrar un lugar sin contaminación lumínica. Ahora, los locales recomiendan ir todavía más al norte porque se ven más. E incluso, si quieres irte a la segura, lo mejor es ir a Islandia”, dice Valentina.

    ¿Otras recomendaciones? Son muchos factores que se deben dar para que se vea una aurora boreal. “El clima debe ser seco y frío, que no haya neblina, ni contaminación lumínica y además influye la posición del sol”, asegura.

    El viaje desde Chile

    Para ver auroras boreales en Finlandia

    El precio de un boleto ida y vuelta desde Santiago hasta Helsinki generalmente oscila entre $1.450.000 y $1.800.000 CLP en cabina turista, dependiendo de la temporada, la aerolínea y con cuánta anticipación compres los pasajes.

    Lo ideal es tomar un vuelo desde Santiago con escalas en algún hub europeo (como Madrid, París o Londres). Aerolíneas como LATAM, Iberia, Air France o British Airways operan estos tramos largos, conectando finalmente con Finnair para llegar a Helsinki.

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    Más sobre:Auroras borealesFinlandiaNorthern lightsHelsinkiTampereViajesTiempo libreAurora Alerts Northern LightsMy Aurora Forecast

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