Prima Bar, el lugar que promete ser el mejor bar de Santiago

¿Conoces 99 Restaurante? El mismo que dirige el chef Kurt Schmidt y que en 2017 ocupó el lugar número 14 en los 50 Best Latinoamericanos en 2017. Bueno, él también está detrás de Prima Bar.

El bar que acaba de abrir en Providencia.

Un hit que no te puedes perder, no sólo porque todo lo que hay en la barra es hecho ahí, como el vermú, los bitters, licores y macerados.

DSC_4189.jpg la-tercera

Además porque su carta de comida es buenísima.

De hecho puedes encontrarte platos hechos por chefs tan reconocidos como Carolina Bazán o Ciro Watanabe.

Y lo mejor, a un precio que no llega a los $ 10.000.

¿Qué probar? El "arroz negro" ($8.000) hecho por Watanabe, una bomba de sabor con pedacitos de sierra ahumada y habas.

DSC_4137.jpg la-tercera

O alguno de los platos típicos de la casa, como la "tabla de charcutería" ($ 6.000) que es un maravillosos surtido de fiambres hechos ahí, con delicias como un queso de cabeza ideal para el bajón.

Los cócteles de la casa

Merecen mención aparte. Son 12 cócteles ideados por Chabi Cádiz, todos a $ 6.500.

Prueba el "vermúy soda" que lleva sólo el vermú de la casa, con un fermentado de cítricos que le da un rico punto ácido.

Otra joyita si te gusta los tragos un tanto más dulces, es la "vaina" el clásico coctel chileno, que aquí tiene una reversión con aguardiente de Doñihue, vino chacolí, licor de cacao y el toque dulce de la yema y canela.

Siéntate en la barra y pídele a Chabi Cádiz que te cuente la historia del aguardiente de Doñihue. ¡Vale la pena!.

HORARIO: Martes 7 PM a 2 AM. Mi., 7 PM a 3 AM. Ju. a sá., 7 PM a 4 AM ESTACIONAMIENTO: Subt., por Av. Providencia $ 1.360, $ 2.100.