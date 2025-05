Provócame: el descabellado musical al ritmo de Chayanne que debuta en el Teatro Nescafé

Provocame 1 ok

"Es nuestro musical más descabellado" aseguraron hace poco en redes sociales sobre Provócame Los Contadores Auditores.

La dupla de autores y directores teatrales que integran Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares y que está detrás de algunos de los musicales más exitosos del último en Chile.

Morir de amor,Las Madonnas y Bambalinas de sangre son algunas de sus obras que han sacado mil carcajadas con sus historias hilarantes y divertidas, llenas de humor negro y de homenajes y referencias a la cultura pop.

Los mismos ingredientes que también están presentes en Próvocame, el nuevo musical que estrenan tras Tell me why y La incondicional.

Y si en este último la figura y las canciones de Luis Miguel eran las protagonistas, en su nuevo montaje el homenajeado es otro ídolo de la canción latina, Chayanne.

El artista portorriqueño que tiene una enorme fanaticada en Chile y en toda América Latina y cuyas baladas y éxitos bailables son el eje de la última apuesta de Los Contadores Auditores en conjunto con Cultura Capital.

La que se estrena el jueves 5 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes y que tiene funciones hasta el 29 del mismo mes, de jueves a domingo.

Viaje a un mundo sin Chayanne

Si ya viste algunas de las obras de Los Contadores Auditores y reíste a carcajadas, entones asegura desde ya tu entrada para Próvocame.

Dicen que sus creadores que su musical más descabellado y eso ya es decir mucho. Y es que en su historia se mezclan científicos, una comunidad ultra conservadora y las canciones de Chayanne.

La que se inicia cuando cuando un grupo de científicos fans del cantante crean una máquina del tiempo y que los lleva a un pueblo conservador donde no existen las canciones del ídolo latino.

Así, comienzan a evagenlizarlos -o "chayannizarlos, mejor dicho- con bombas bailables como Provócame y Torero y baladas como Tu pirata soy yo y Tiempo de vals, revolucionando a estos habitantes que escuchan estos clásicos por primera vez.

Un divertida historia que cobra vida gracias a un elenco que integran Carmen Gloria Bresky, Vivianne Dietz, Emilia Noguera, Carolina Varleta, Montserrat Ballarin, Francisca Imboden, Koke Santa Ana, Juan Pablo Larenas y GermánPinilla.

Las entradas para Provócame cuestan desde $ 14.000 y las puedes comprar en la web del Teatro Nescafé.