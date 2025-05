Roatán Bar: la refrescante terraza que la lleva en barrio Italia

La paradisíaca Isla Roatán, en Honduras, inspira el nombre de Roatán Bar, una de las terrazas de moda en barrio Italia.

Y es que lo que busca este lugar es traer parte del ambiente tropical del Caribe a Santiago. Algo que consigue con su gran terraza, al estilo de los beer garden, que se ubica en Av. Santa Isabel, a pasos de Av. Italia.

Un local pet friendly, donde puedes tomar cócteles de autor acompañados de sushi y hamburguesas con un toque tropical, y que partió pequeño.

De hecho, cuando abrió sus puertas, en septiembre de 2021, lo hizo con solo nueve mesas. Pero tan bien le fue, que hoy cuenta con más de 50.

Foto: Roatán Bar

Foto: Roatán Bar

Incluso, a veces hay filas para conseguir una mesa y probar sus cócteles de autor, como el Roatán Tiki ($ 8.990), que es un ron ahumado con toque de maracuyá, mix de cítricos, syrup, menta y cáscara de naranja, servido en un vaso estilo tiki, que al llegar a tu mesa aparece entremedio de humo.

Otro de los recomendados es Sexy Wild ($ 6.590), con pisco, syrup de vino tinto, jugo de maracuyá, piña y limón, y servido en copa.

Además, entre las alternativas para beber encuentras shops artesanales (desde los $ 4.700), ideales para las tardes de calor.

Desde hamburguesas hasta sushi

Foto: Roatán Bar

Foto: Roatán Bar

Junto con refrescantes tragos, Roatán Bar tiene una amplia carta de comida, que incluye hamburguesas, pokes, ceviches y hasta sushi.

Uno de los platos recomendados es el roll Yaquesushi ($ 9.100), relleno de salmón, atún, kanikama, queso crema, envuelto en panko frito y acompañado con ensalada dinamita, un toping típico del sushi caribeño.

También puedes encontrar una variada carta de hamburguesas, entre las que destaca la Blue Sensation ($ 9.200), que contiene queso cheddar, crocante de tocino, salsa de queso azul, mermelada de pimentón y aros de cebolla fritos.

Todos estos sándwiches vienen en un pan de papa y acompañados de papas fritas.

Si no comes carne, no te preocupes, porque las puedes “vegetarianizar”, cambiando esta proteína por una Not Burguer.

Una terraza para las tardes y noches

Foto: Roatán Bar

Foto: Roatán Bar

Durante la tarde, Roatán Bar cuenta con toldos que protegen del sol y del calor y que al empezar la noche desaparecen dejando el cielo despejado.

También tiene una zona lounge, que es un sector con sillones y mesas que puedes reservar para celebraciones como cumpleaños, amigo secreto o, incluso, para despedidas de solteras.

Y una vez al mes, en este patio se realizan distintos shows interactivos con el público. De hecho, han pasado por ahí espectáculos inspirados en La Casa de Papel y La Máscara, además de una noche mexicana .

Ojo, que si quieres ir a Roatán Bar te recomendados reservar, ya que se suele llenar.