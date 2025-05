Royal Guard Bar: la novedad cervecera en barrio Italia

Royal Bar 4 ok

La ruta cervecera de barrio Italia crece día a día con nuevos lugares como Royal Guard Bar.

Tal como revela su nombre, se trata del bar de la cervecería Royal Guard, el primero qur la marca tiene en Chile.

El que abrió hace poco en el corazón del barrio, en Av. Italia, en un local con dos terrazas y un estilo playero y relajado.

Royal-Bar-8-ok.jpg la-tercera

Foto: Royal Guard Bar

Incluso kayaks en las paredes son parte de la decoración del lugar.

Y por supuesto que las protagonistas de Royal Guard Bar son las cervezas de la marca, que encuentras en botellas y también en refrescantes schops (desde $ 2.990).

Royal-Bar-7-ok.jpg la-tercera

Foto: Royal Guard Bar

En el caso de estos últimos la variedad es amplia, con más de 15 salidas de cervezas de barril, entre las que están las clásicas de Royal, como la Premium Lager y la Amber Ale.

Además, encuentras sus variedades experimentales y un par de salidas están reservadas para pequeñas cervecerías invitadas.

Royal Guard Bar: más que cervezas

Royal-Bar-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Royal Guard Bar

Y aunque lo que mandan son las cervezas, Royal Guard Bar ofrece muchas opciones.

Eso, porque también hay cócteles clásicos y de autor, además de coctelería en jarras, lo que junto a su estilo relajado lo hacen ideal para ir en grupo.

Así, pueden pedir la jarra Sangría Cool ($ 12.990), con vino tinto de la casa, ron Havana, licor de grosella, fruta picada y abundante hielo. Ojo, que alcanza hasta para cinco copas.

Otra opción en jarra es el Rosemary Royal ($ 12.990), que lleva Ramazzotti, espumante, maracuyá, agua con gas y romero.

Son ideales para disfrutar acompañado de algunas de las preparaciones para compartir, como los Tacos Las Tacas ($ 7.990), tres tacos con merluza austral frita en batido de cerveza y un mix de repollo.

Royal-Bar-6-ok.jpg la-tercera

Foto: Royal Guard Bar

Además de alguna de las opciones veggies, como los dumplings de vegetales ($ 5.990), que vienen aderezados con salsa ponzu, sésamo y cebolín.

En la carta también hay sandwiches y platos de fondo como el Lomo cazadero ($ 12.990), que es lomo liso asado a la parrilla acompañado de pastelera de choclo y ensalada chilena.

Y ojo con su promoción All you can drink de los lunes y martes, en que de 5 PM a 8.45 PM puedes tomar todos los schops Premium Lager que quieras y puedas.

