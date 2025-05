Running Festival 2024: la divertida carrera que se tomará el Parque Padre Hurtado

Running Festival 2 ok

Mientras corredores profesionales y aficionados se preparan para la Maratón de Santiago, grandes y chicos cuentan las horas para pasarlo en grande en Running Festival 2024.

Una carrera que es bien diferente a otras que se realizan en Chile, porque su no es para que los participan compitan, sino que se diviertan.

Incluso que se reían y lo pasen en grande. Y es que se trata de una corrida para toda la familia y que a lo largo de su circuito está llena de imprevistos y sorpresas.

"2,5K de pura diversión" es lo que promete Running Festival 2024.

Quizás su nombre te suena, porque ya se hizo antes en Santiago. Su primera versión fue en 2018 y la segunda en 2019, esta última en la lagunba de Piedra Roja.

Y después de cinco años vuelve con su nueva edición y con la que aterriza en otro lugar. Eso, porque se realizará en el Parque Padre Hurtado, el domingo 21 de abril.

Con espuma, laberinto y luchadores de sumo

Si quieres pasar un día otoñal y lleno de adrenalina en familia, las inscripciones para Running Festival 2024 aun están abiertas.

Desde las 9.30 AM ahí te espera una entretenida carrera no competetiva, donde no hay ganadores, pero sí mucha diversión.

Eso porque el circuito de 2,5K de la carrera tiene obstáculos lúdicos y varias sorpresas a lo largo de la ruta, como baño de espuma y un sector de piso resbaladizo para deslizarse.

Además de laberintos, una trinchera de la alegría y hasta luchadores de sumo que deberás sortear.

Lo mejor de todo es que no hay control de tiempos, así es que si quieres puedes correr, trotar o simplemente caminar.

Y además de la carrera, el evento incluye un fun fest con concursos, Dj, show itinerante y hasta una banda en vivo.

Las inscripciones para Running Festival 2024 cuestan $ 17.000 y se realizan en la plataforma Welcu.

