Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda en el país. Foto: archivo.

A 30 años de su primera entrega discográfica, titulada I Should Coco (1995), Supergrass se presentará por primera vez en Chile .

La cita agendada por la banda formada en Oxford no solo será un encuentro con el público local amante del britpop, sino que también una celebración de su álbum debut , el mismo que tras su lanzamiento consiguió el disco de platino en Reino Unido y que reúne canciones tan icónicas como Alright, Caught by the Fuzz y Mansize Rooster.

La gira conmemorativa de I Should Coco inició a principios de mayo en territorio británico y llegará a Sudamérica a finales de agosto.

Santiago será la primera parada regional del grupo integrado por Gaz Coombes, Danny Goffey y Mick Quinn.

Lo que debes saber del debut de Supergrass en Chile

El concierto de Supergrass en Santiago Chile será el próximo 28 de agosto en el Centro de Eventos Blondie , recinto que también estará celebrando su aniversario número 32.

Las entradas son de carácter general y tienen un valor de $51.750 , mientras que pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket haciendo clic en este enlace.

Inicialmente, el espectáculo había sido anunciado para el Teatro Caupolicán. Sin embargo, posteriormente fue trasladado a la Blondie.

Desde la producción afirman que quienes no estén satisfechos con el cambio de recinto, pueden solicitar su devolución a la ticketera. Quienes adquirieron su entrada antes de aquel anuncio, podrán utilizarla en la nueva locación.

Supergrass, después de separarse en 2010, regresó a los escenarios en 2019. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 los obligó a hacer una pausa. Posteriormente, retomaron su agenda en 2022.

Actualmente están de gira por Europa, en lo que es la antesala de su llegada a Chile y Sudamérica.

Tras presentarse en la Blondie el próximo 28 de agosto, continuarán el tour por Argentina y Brasil, para luego dirigirse a México y Estados Unidos.