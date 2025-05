Tlayolli: la nueva taquería de Bellavista con tacos hechos ahí mismo

Tlayolli en náhuatl -lengua originaria mexicana- quiere decir "planta de maíz".

Y también es el nombre de la nueva taquería que acaba de abrir en Av. Bellavista con calle Punta Arenas.

Se trata de un espacio pequeño, con una barra y algunas sillas, donde puedes probar los tacos de Eduardo de la Garza, chef de la ciudad Torreón, al norte de México.

Ahí ofrece cuatro variedades de tacos hechos con maíz nixtamalizado, como se llama al proceso en el que el se cuece maíz con agua y cal viva, cosa de que sea más fácil de triturar para convertirlo en tortilla.

La gracia es que las hace caseras, en el mismo lugar. El resultado son unas tortillas con textura, sabrosísimas.

Los tacos de Tlayolli

tlayolli-2.jpg la-tercera

Foto: Tlayolli

Los precios van entre los $ 4.500 y $ 5.600 la porción, es decir, tres unidades.

Prueba el "cochinita pibil", un guiso de carne de chancho deshilachado a punta de cocción, con ajíes como el achiote y jugo de naranja.

Otra opción es el "pastor", también de carne de chancho, macerado con clavo de olor y canela, más piña y cilantro.

O el de "pollo", que viene con salsa de mole, hecha en base a chocolate y distintas especies, que ojo es sabrosa, cero dulce.

¿Vegetariano? Pide "las rajas", que son rajas, es decir porciones delgadas de pimiento asado, con choclo, cebolla y queso. Puedes pedirlo sin queso si eres vegano.

Y no olvides que, como dicen en México, "si no chorrea, no es taco".