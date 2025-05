Todo lo que tienes que saber de los cabeza de cartel de Lollapalooza 2019

Son tantos los artistas que se presentarán en Lollapalooza 2019 que es realmente difícil conocerlos a todos.

Y eso ocurre también con los llamados "cabeza de cartel", los artistas que cumplen con el deber de poner fin a cada día de festival. Este año serán tres y se presentarán en este orden: Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Arctic Monkeys.

Acá te contamos todo lo necesario para disfrutar sus show al máximo.

Kendrick Lamar

https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI

El encargado de cerrar el primer día de festival es uno de los artistas más vigentes a nivel mundial de todo el cartel de Lollapalooza 2019.

Será a eso de las 9.30 PM del viernes 29 de marzo cuando Kendrick Lamar Duckworth, conocido como el "nuevo rey del hip-hop", suba al VTR Stage para presentarse por primera vez en Chile. Pero, ¿Quién es este rapero y por qué es considerado uno de los mejores de su generación?

Nacido en Los Ángeles, California, la carrera de Lamar como rapero comenzó en su juventud, aunque no fue hasta 2010, cuando lanzó su mixtape Overly Dedicated que se convirtió todo un éxito en internet, que se hizo más conocido. Unos años más tarde, luego de colaborar con artistas como Snoop Dogg y The Game, lanzó su aclamado segundo álbum, good kid, m.A.A.d. City, que debuto segundo en la lista Billboard 200.

De ahí en más la carrera de Kendrick Lamar no ha sido más que cosechar éxitos, entre los que cuenta doce premios Grammy, haber conseguido que su disco Good Kid, M.A.A.D. City haya sido nombrado como uno de "Los 100 mejores discos de debut de todos los tiempos" por la revista Rolling Stone y, en 2018, haber recibido el Premio Pulitzer de música, por su última producción, DAMN..

Twenty One Pilots

https://www.youtube.com/watch?v=Pw-0pbY9JeU

El sábado a eso de las 10 PM, a la misma hora que Odesza y Steve Aoki comiencen sus shows, en el VTR Stage comenzará el concierto que marca el regreso a Chile del dúo estadounidense de hip hop y rock alternativo Twenty One Pilots, que se había presentado en Lollapalooza el año 2016.

Tyler Joseph y Josh Dun lograron fama mundial en 2015, luego de lanzar su cuarto disco titulado Blurryface (2015)con el que alcanzaron el segundo y el quinto lugar del ranking Billboard Hot 100, con los sencillos Stressed Out y bosque, respectivamente. Entre sus mayores reconocimientos también figura un Grammy a Mejor Dúo Rock/Alternativo en 2017.

Ahora regresan a Chile para presentar su tercera y más reciente placa, que titularon Trenchy lanzaron en 2018. Esta, eso sí, no ha logrado conseguir la misma popularidad que su predecesora, aunque si contiene singles como Chlorine y My Blood, con más de 50 millones de reproducciones en Spotify cada uno.

Será una oportunidad ideal para disfrutar en vivo una vez más de la única fusión de ritmos y estilos de la que Twenty One Pilots hace gala en sus canciones.

Arctic Monkeys

https://www.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM

Los encargados de ponerle punto final a Lollapalooza 2019 serán los rockeros británicos Arctic Monkeys, que vuelven para presentarse por segunda vez en la edición nacional del festival.

Lo hacen con un nuevo álbum bajo el brazo, Tranquility Base Hotel & Casino (2018), el que ha generado sentimientos encontrados entre sus fanáticos por romper la línea musical tan propia y reconocida de los ingleses. En este nuevo trabajo Alex Turner y compañía deja de lado los tradicionales riffs y las guitarras distorsionadas para darle protagonismo a ritmos más lentos, en los que el piano y la guitarra acústica son mucho más protagonistas.

Aunque eso no impedirá que toquen los éxitos que los lanzaron a la fama, que los han hecho merecedores de premios como los Brit Awards a Mejor Banda Británica y Mejor Álbum Británico en 2008 y 2014. De hecho, el setlist de sus últimos conciertos incluye canciones que hacen un repaso por toda su carrera musical, desde Do I Wanna Know? y R U Mine? hasta algunas de su último disco, como Star Treatment.

Los Arctic Monkeys subirán al VTR Stage a las 9.45 PM del domingo 31 de marzo, poniendo fin a una nueva edición de Lollapalooza Chile.