Trolls 3: se armó la banda, la saga animada regresa con una reunión musical y familiar

Los colores, la música y la amistad que fueron claves en las cintas que la antecedieron, también son parte esencial de Trolls 3: se armó la banda, la nueva película de DreamWorks Animation.

La que llega a las salas locales para mostrar una aventura en que la importancia de la familia se convierte en el ingrediente adicional, y esencial, en las vivencias de Poppy y Ramón.

Los protagonistas de toda la saga inspirada en los juguetes creados por el danés Thomas Dam en los 50, que en su versión original tienen las voces de Anna Kendrick y Justin Timberlake.

Y quienes en esta entretenida tercera parte de la saga ya son novios, luego de que en las entregas anteriores quedara en claro que entre ellos había mucho más que amistad.

Pero ellos no son la única pareja de la trama, ya que también está la de Bridget, la mejor amiga de Poppy, y Gristle, el nuevo rey de los Bertenos que ahora viven en paz con los trolls.

Los cuales al inicio de la trama están a punto de casarse, pero la ceremonia se ve interrumpida por la visita inesperada de John Dory, ni más ni menos que el hermano de Ramón.

Los otros hermanos de Ramón

Sí, porque como se vio en los minutos iniciales de Trolls 3: se armó la banda, el protagonista no solo tiene uno, sino que cuatro hermanos y todos eran parte de BroZone.

La boy band que era sensación cuando Ramón era Ramoncito y usaba chupete y pañales, mientras cantaba junto a John Dory, Floyd, Spruce y Clay, hasta que se separaron.

Sin embargo, Floyd está en graves problemas y John Dory recurre a su hermano menor para que lo ayude a reunir a la familia y poder viajar a la moderna ciudad de Monte Regio.

Donde los hermanos Velvet y Veneer se han convertido en estrellas de la música pop usando el talento de Floyd, el que literalmente extraen de su pequeño cuerpo.

Ante esto, Ramón, John, Poppy y el pequeño Mini Diamante se embarcan en un viaje para hallar a los otros ex integrantes de BroZone e integrarlos a su misión de salvataje.

La que incluirá una sorpresa para Poppy: Viva, una troll de personalidad tan intensa como ella, con la que tiene una relación impensada, y muchas canciones de boy bands verdaderas.

Además de la colorida animación y ritmo que caracterizan la saga, que con su tercera cinta logra entretener a niños y adultos, en especial a los que disfrutaron de New Kids on the Block o NSYNC.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Walt Dohrn

VOCES ORIGINALES: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Eric André, Kid Cudi, Daveed Diggs, Troye Sivan, Camila Cabello, Amy Schumer, Andrew Rannells, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse

GÉNERO: Animación, Comedia, Musical

CALIFICACIÓN: Para todo espectador