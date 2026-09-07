SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Un taller de volantines, juegos criollos y La Pérgola de las Flores: las actividades de Apumanque para Fiestas Patrias

    La programación del centro comercial también incluye presentaciones de cueca y bailes típicos chilenos, así como una nueva edición de Expo Apumanque y la realización de la Feria PopUp Adictillas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un taller de volantines, juegos criollos y La Pérgola de las Flores: las actividades de Apumanque para Fiestas Patrias Cortesía

    Apumanque realizará una serie de actividades familiares para celebrar las Fiestas Patrias.

    La programación incluye desde un taller de volantines hasta juegos criollos, presentaciones de La Pérgola de las Flores, música, cueca, premios y otros panoramas.

    Las actividades del centro comercial en la antesala del 18 de septiembre son gratuitas y abiertas a la comunidad.

    Un taller de volantines, juegos criollos y La Pérgola de las Flores: las actividades de Apumanque para Fiestas Patrias Cortesía

    Qué actividades realizará Apumanque para celebrar Fiestas Patrias

    Uno de los principales panoramas serán los juegos criollos, que se realizarán del 10 al 16 de septiembre, entre las 13:00 y las 19:00.

    Según anticipan, los visitantes podrán poner a prueba su puntería y habilidad en rana, argolla en botella y el emboque. Todos los participantes obtendrán un premio.

    Para participar en dicha actividad, será necesario inscribir una boleta de compra superior a $10.000 del centro comercial en el Club Apumanque.

    El 14, 15 y 16 de septiembre se realizarán presentaciones de cueca y bailes típicos chilenos en diversos puntos del recinto, en dos bloques horarios, a las 13:00 y las 18:00.

    Durante esos días se podrá disfrutar la llamada cueca chora, de la cueca tradicional y de las presentaciones de La Pérgola de las Flores.

    Un taller de volantines, juegos criollos y La Pérgola de las Flores: las actividades de Apumanque para Fiestas Patrias Cortesía

    Adicionalmente, el 10 y el 11 de septiembre durante todo el día, se realizará una nueva edición de Expo Apumanque. En esta instancia, distintas tiendas presentarán sus productos y propuestas, ofreciendo alternativas para adelantar las compras y preparativos para el 18.

    El taller de volantines se desarrollará el 12 y el 13 de septiembre. Quienes deseen participar, solo tienen que ir al centro comercial e inscribirse.

    Junto con ello, durante el 11 y el 12 de septiembre, se realizará la Feria PopUp Adictillas en el sector del patio de comidas. El evento reunirá expositores de zapatillas exclusivas, además de contar con artistas que modifican este calzado.

    “Con esta programación, Apumanque busca ofrecer durante septiembre un panorama familiar que combine entretenimiento, tradiciones chilenas y la posibilidad de disfrutar de actividades gratuitas en un espacio accesible para quienes permanecen en Santiago durante Fiestas Patrias”, comentan desde el centro comercial.

    Y sentencian: “La invitación es a celebrar septiembre en Apumanque, ¡con juegos, premios, cueca y actividades para grandes y chicos y mucho más!”.

    Puedes conocer más detalles haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:Fiestas PatriasApumanqueLa Pérgola de las FloresCuecaClub ApumanqueLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    Tras veto de Longueira: Hoffmann asegura que habrá una segunda lista para competir por la directiva de la UDI

    Desarticulan centro de distribución de droga en la ex Penitenciaría: operaba en sector que albergaba a reos trasladados a Talca

    Paulina Vodanovic acusa “irresponsabilidad” en manejo de Cancillería ante Argentina y respalda interpelación a Pérez Mackenna

    Identifican a menor de 12 años como autor de ataques con bombas molotov contra Bomberos y Carabineros en Huechuraba

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas

    Lo más leído

    1.
    Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago el 2026

    Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago el 2026

    2.
    Con una amplia parrilla de artistas y entradas gratis para vecinos: así será la Fiesta de la Chilenidad en La Florida

    Con una amplia parrilla de artistas y entradas gratis para vecinos: así será la Fiesta de la Chilenidad en La Florida

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Servicios

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa
    Chile

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    Tras veto de Longueira: Hoffmann asegura que habrá una segunda lista para competir por la directiva de la UDI

    Desarticulan centro de distribución de droga en la ex Penitenciaría: operaba en sector que albergaba a reos trasladados a Talca

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío
    Negocios

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío

    Gremio automotriz dice que el “bencinazo” aceleró la venta de autos de bajas emisiones, pero ve difícil la meta de 2030

    Reforma al mercado de capitales incluirá fomento al ahorro en APV y gobierno ingresaría el proyecto este miércoles

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?
    Tendencias

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol
    El Deportivo

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos
    Tecnología

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026
    Cultura y entretención

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Carolina Melys, autora chilena: “Me interesaba narrar en primer lugar el dolor particular de las madres”

    La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas
    Mundo

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas

    “Un terrible punto muerto”: Jefe del Pentágono durante gobierno de Obama advierte que la guerra de Irán podría prolongarse otros seis meses

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?