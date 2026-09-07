Un taller de volantines, juegos criollos y La Pérgola de las Flores: las actividades de Apumanque para Fiestas Patrias

Apumanque realizará una serie de actividades familiares para celebrar las Fiestas Patrias.

La programación incluye desde un taller de volantines hasta juegos criollos, presentaciones de La Pérgola de las Flores , música, cueca, premios y otros panoramas .

Las actividades del centro comercial en la antesala del 18 de septiembre son gratuitas y abiertas a la comunidad.

Un taller de volantines, juegos criollos y La Pérgola de las Flores: las actividades de Apumanque para Fiestas Patrias Cortesía

Qué actividades realizará Apumanque para celebrar Fiestas Patrias

Uno de los principales panoramas serán los juegos criollos, que se realizarán del 10 al 16 de septiembre, entre las 13:00 y las 19:00.

Según anticipan, los visitantes podrán poner a prueba su puntería y habilidad en rana, argolla en botella y el emboque. Todos los participantes obtendrán un premio.

Para participar en dicha actividad, será necesario inscribir una boleta de compra superior a $10.000 del centro comercial en el Club Apumanque.

El 14, 15 y 16 de septiembre se realizarán presentaciones de cueca y bailes típicos chilenos en diversos puntos del recinto, en dos bloques horarios, a las 13:00 y las 18:00.

Durante esos días se podrá disfrutar la llamada cueca chora, de la cueca tradicional y de las presentaciones de La Pérgola de las Flores.

Un taller de volantines, juegos criollos y La Pérgola de las Flores: las actividades de Apumanque para Fiestas Patrias Cortesía

Adicionalmente, el 10 y el 11 de septiembre durante todo el día, se realizará una nueva edición de Expo Apumanque. En esta instancia, distintas tiendas presentarán sus productos y propuestas, ofreciendo alternativas para adelantar las compras y preparativos para el 18.

El taller de volantines se desarrollará el 12 y el 13 de septiembre. Quienes deseen participar, solo tienen que ir al centro comercial e inscribirse.

Junto con ello, durante el 11 y el 12 de septiembre, se realizará la Feria PopUp Adictillas en el sector del patio de comidas. El evento reunirá expositores de zapatillas exclusivas, además de contar con artistas que modifican este calzado.

“Con esta programación, Apumanque busca ofrecer durante septiembre un panorama familiar que combine entretenimiento, tradiciones chilenas y la posibilidad de disfrutar de actividades gratuitas en un espacio accesible para quienes permanecen en Santiago durante Fiestas Patrias” , comentan desde el centro comercial.

Y sentencian: “La invitación es a celebrar septiembre en Apumanque, ¡con juegos, premios, cueca y actividades para grandes y chicos y mucho más!”.

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