Una Navidad en California 2: el romance de Callie y Joseph se pone a prueba

Es costumbre que en semanas previas a fin de año, la TV, el cable y el streaming comiencen a sumar a su oferta cintas relacionadas con la celebración navideña, donde junto a títulos para niños siempre hay una comedia romántica como Una Navidad en California.

La película que en diciembre de 2020 llegó a Netflix con la historia de cómo un relajado heredero recibía la misión de convencer a una decidida chica y su madre de vender la granja lechera familiar a la empresa inmobiliaria de su progenitora, a cambio de un ascenso.

Pero Joseph Van Aston (Josh Swickard) no contaba con que una confusión de identidad lo haría a convertirse en trabajador de Callie Bernet (Lauren Swickard), para más tarde enamorarse de su joven patrona, dejando atrás todos los planes de compra de terrenos.

Donde también jugaron roles importantes las hermana y mamá de ella, Hannah (Natalia Mann) y Wendy (Amanda Detmer), como también el chofer y mayordomo de él, Leo (Ali Afshar), y Manny (David del Río), quien era quien debía llegar a trabajar a la finca.

Y a días de una nueva Nochebuena, arriba a la plataforma la secuela de la romántica historia de Joseph y Callie, subtitulada Luces de la ciudad, donde la pareja enfrenta varios cambios en su relación, como la inesperada propuesta matrimonial de Joseph a Callie.

Pero no es todo, ya que él se entera de que su madre decidió irse con su instructor de yoga a Tahití, dejando las empresas Van Aston a su nombre; aunque por ahora la que está a cargo es la mano derecha de la ex directora, en quien claramente Joseph no confía.

Nuevos conflictos y nuevos personajes

Sin embargo, la compañía está perdiendo proveedores y el protagonista se ve en la necesidad de viajar a San Francisco para el baile anual de la compañía, donde deberá retomar lazos comerciales y ver cómo van los negocios al mando de Victoria (Laura James).

Una cita de negocios a la que invita a Callie, sin imaginar que la visita generará roces entre ellos, comenzando con que él no le haya comentado que su madre reservó un salón del hotel familiar para su boda en Nochebuena, es decir, en solo tres semanas más.

A lo que se suma el hecho de que Callie descubre la antigua fama de mujeriego de su novio y se reencuentra con Owen (Noah James), el hermano de su anterior prometido que es amigo de Joseph y además posee un gran corazón, manejando un comedor comunitario.

Al mismo tiempo que en la finca Manny, quien ahora es el principal asistente del viñedo y la lechería, y Brandy (Raquel Dominguez), una buena amiga de Callie que estudia veterinaria y también es latina (¡¿?!), pasan de la amistad al romance mientras cuidan a Hannah.

Por lo que de la sencilla y romántica narración de la película original se transita a una mezcla de relatos, donde aparecen complicaciones profesionales y personales, además de una villana no muy bien dibujada, que ponen en peligro la futura boda de Joseph y Callie.

En el reencuentro con Una Navidad en California que busca ahondar en sus personajes y conflictos, olvidando por completo que los ingredientes que hicieron funcionar a la cinta original fueron la simpleza de su historia y la simpatía de su reducido grupo de personajes.

