Viernes en Lollapalooza, un día de peso

Pearl Jam

El nexo de Pearl Jam con Chile está respaldado por cifras estadísticas. Su sideshow del 13 marzo fue el concierto más masivo en la historia del Movistar Arena, con 18 mil asistentes, y según datos de Spotify, Santiago es la ciudad en la que más se escucha a estos norteamericanos.

Con tres décadas de carrera, la banda liderada por Eddie Vedder congregará a una multitud de rockeros al cierre de la jornada de este viernes, con un show de más de dos horas. Más allá de la visceralidad del grunge de los 90, Pearl Jam ha sabido mantener un sentimiento que evoca nostalgia y rebeldía, y el sello de un frontman que crea un vínculo único con cada fanático cada vez que interpreta temas como Even flow o Jeremy.

Véalos en el VTR Stage el viernes desde las 9.30 PM.

David Byrne

14 años tuvo que esperar para su revancha. La presentación de 2004 en Estación Mapocho de David Byrne pasó a la historia como un desastre en acústica, así que la gira mundial que comenzó el 3 de marzo de este año será su oportunidad de desagravio con el público chileno.

En el intertanto Byrne se paseó por Santiago en dos ruedas para presentar el libro Diarios de Bicicleta en 2011 (luego escribiría Cómo funciona la música en 2014) y colaboró con St. Vincent en el celebrado disco Love This Giant (2012).

A Lollapalooza Chile llega con novedades: el viernes recién pasado publicó American Utopia, su último álbum de estudio en el que colaboran Brian Eno y Jam City. Escúchelo aquí abajo.

Prepárese para repasar una discografía camaleónica en el Itaú Stage, este viernes desde las 6 PM. Ahí escuchará temas nuevos como This is That pero también clásicos de Talking Heads, como Burning Down the House y Once in a Lifetime.

LCD Soundsystem

Hace 6 años dijeron adiós —con un concierto en el Teatro Caupolicán incluído—, pero el regreso de LCD Soundsystem fue con todo: con nuevo disco, American Dream (2017), y una gira mundial.

El artífice de este renacer fue nada menos que David Bowie, quien convenció a James Murphy para que volviera a componer en los entretelones del que sería su último disco, Blackstar. En el intertanto, Murphy se mantuvo activo explorando otros intereses: actuó, dirigió películas y hasta abrió un bar de vinos.

El desafío de volver no era menor: superar la vara de hits como Drunk Girls y retomar ese inclasificable estilo que mete el la juguera punk, house y groove. Cualquier temor se disipó en enero pasado cuando la banda recibió su primer Grammy.

Este viernes al atardecer (desde las 8 PM) verá una fulgurante bola disco descender en el Itaú Stage, anuncio del esperado retorno de una agrupación que cree en el dance inteligente.

Kygo

Si no conoce el género tropical house, este viernes lo bailará de la mano de su artífice, Kygo, un productor noruego de 26 años que compone canciones de vibra playera y relajada. Se hizo popular mientras era un anónimo estudiante universitario que publicaba remixes no oficiales en YouTube, con temas como Sexual healing, del cantante de soul norteamericano Marvin Gaye, y I see fire, del cantante y guitarrista británico Ed Sheeran.

Pronto sus fanáticos virtuales comenzaron a llenar estadios, a la par que él empezaba a codearse con los miembros de Coldplay y Dj Diplo. A tanto llegó su fama en 2015 -cuando se convirtió en el artista que más rápido alcanzó el billón de reproducciones en Spotify-, que el siguiente año fue el encargado de cerrar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, interpretando Carry me.

Prepárese para su debut en Chile, porque viene a contagiar con ritmos que ya son éxito probado en festivales como Tomorrowland y Ultra. El noruego que tanto les gusta a los sub 18 será quien cierre una jornada dedicada a la electrónica de atmósfera melódica junto a otros colegas del mismo estilo, como Alan Walker y Cheat Codes.

Véalo en el Acer Stage este viernes desde las 9.45 PM.