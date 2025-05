Watchmen: La serie donde los superhéroes son rechazados

El primer capítulo de Watchmen te dejará con la boca abierta. Sí, porque esta serie respeta muchísimo al cómic homónimo de Dave Gibbson y John Higgins, con la editorial DC, ese conocido por criticar la idea que se había puesto de los superhéroes.

Al contrario, los presenta como quienes ayudan a EE.UU. a establecer la hegemonía, a través de la Operación Cóndor y la Guerra de Vietnam. De hecho, estos son rechazados por la comunidad, y no amados como es común verlos.

En ese contexto es como se inicia este episodio It's summer and we are running out of ice (Es verano y nos estamos quedando sin hielo), y parte con el ataque racista de Black Wall Street, en 1921, para luego trasladarse a la actualidad, en momentos en que los policías tiene que usar máscaras para no ser reconocidos, incluso, no pueden usar las armas fácilmente, ¿Qué habrá pasado?

Todo, porque se mueven en un mundo difícil, en que regresan los grupos supremacistas blancos, después de tres años de haberse mantenido en silencio, y que es liderado por el antihéroe Rorschach.

¿Por qué ver Watchmen?

watchmen-hbo.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Las razones son múltiples, pero en sus episodios (seis) de una aproximadamente una hora, son dinámicos y van mostrando poco a poco, el temor que vive a diario la policía, incluso las familias de estos se ven en peligro.

En ese contexto aparece Ángela Abar (interpretado por Regina King), una policía retirada que regenta una pastelería, pero que esconde una labor que sorprende y que tiene una gran relación con los uniformados.

Y eso no es todo en esta anti utopía, sino que también llueven calamares, y a todos les parece algo sumamente común. Vuelve entonces a la pregunta ¿Qué sucede?

Sin duda que si eres nuevo en este mundo, quedarás "colgado", pero la manera en la que termina este capítulo (no te contaremos cómo) hará que quieras devorarte el siguiente.

Ojo: la banda sonora de música bien ambiental de esta ciencia ficción dirigida por Damon Lindelof. Fue compuesta por el dúo Trent Reznor y Atticus Ross, el ganador del premio Oscar por mejor música original en 2011 por la película Red Social.

