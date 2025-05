Ya puedes comprar las entradas para Ñam, el festival gastronómico que se tomará el cerro Santa Lucía

Una de las noticias más sabrosas de este año es la realización de Ñam 2023, uno de los festivales de cocina más importantes de América Latina.

Muchos los extrañaban, ya que no se hacía desde hace tres años debido a la pandemia.

Sin embargo, ya está todo listo para su nueva versión, que se desarrollará en Santiago durante seis días, desde el martes 25 al domingo 30 de abril.

Un regreso para el que Ñam 2023 contará con dos patitas. Una de ellas es Ñam Innova, que entre el 25 y 26 de abril en el GAM tendrá a chefs y personas importantes de la cocina Latinoamérica actual exponiendo sobre temas que marcan desde el punto de vista social.

De los invitados destacan Pía León, la chef limeña que fue elegida en 2021 como la mejor chef del mundo por la lista The World’s 50 Best y brilla en Kjolle, número 8 en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants.

Además de Mitsuharu Tsumura, más conocido como “Micha”, el chef detrás del premiado Maido en Lima.

La entrada a Ñam Innova esgratuita. Puedes ver todos los chefs asistentes e inscribirte aquí.

Fiesta gastronómica en el Santa Lucía

Ñam-1.png la-tercera

Foto: Archivo

Mientras que la segunda parte de Ñam 2023 y la más masiva es Ñam Mercado, la fiesta de la gastronomía que se realizará entre el jueves 27 y domingo 30 de abril en el Cerro Santa Lucía.

Ahí, habrá un mercado, barres, food truck y restaurantes, en una especie de recorrido por el país y sus sabores.

Cuatro tentadores días que no se pueden perder los amantes de la gastronomía y para el que te puedes programar desde ya comprando tus entradas.

Están en venta a través de Puntoticket y cuestan $ 9.000 (precio incluye cargo por servicio).

Ojo, que hay varios descuentos, entre ellos el de 20% para socios y socias del Club La Tercera.

Mientras que la entrada es liberada para niños y niñas hasta 10 años.