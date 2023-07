23-J: las elecciones generales que podrían desalojar al PSOE en España

El próximo domingo 23 tendrán lugar las elecciones generales españolas, que el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español), adelantó el 29 de mayo, al día siguiente de unas municipales y autonómicas donde “el mapa electoral se tiñó de azul”, el color del opositor Partido Popular. Esta vez, el Partido Popular es liderado por el gallego Alberto Núñez Feijóo, que tiene la ventaja en las encuestas para convertirse en el nuevo inquilino de La Moncloa.

Cambio de ciclo y encuestas

Tras cinco años de gobierno de Pedro Sánchez y la coalición de izquierda, el clásico péndulo PSOE-PP parece estar inclinándose hacia el segundo partido. Las encuestas, en ese sentido, llevan meses dando al partido de Feijóo como el ganador de las generales.

El tracking de encuestas realizado por El País dejó este sábado a la derecha “rozando” la mayoría absoluta: el PP conseguiría, según estos sondeos, 136 escaños, a los que se sumarían 38 de Vox. Así, el bloque de derecha conseguiría 174 de los 176 diputados necesarios.

Una mujer con su perro pasa junto a carteles electorales antes de las elecciones anticipadas, en Ronda, España, el 7 de julio de 2023. Foto: Reuters

El mismo estudio le da 107 escaños al gobernante PSOE, y 38 a Sumar, el nuevo movimiento de fuerzas de izquierda, que sucede a Podemos y que es liderado por la hoy vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Los escaños faltantes estarían en manos de partidos independentistas y regionalistas.

Esta ventaja de la derecha se vio también en las elecciones municipales y autonómicas que tuvieron lugar en mayo, y donde la derrota del PSOE motivó a Pedro Sánchez a adelantar las generales. Gema Sánchez, cientista política de la Universidad Complutense de Madrid, comentó a La Tercera: “Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales celebradas en mayo señalan que hay un cambio de ciclo. Además, todas las encuestas indican que posiblemente el candidato ganador sea Feijóo”. Por su parte, el periodista de El Diario, Arturo Puente, detalló: “La mayoría de las grandes casas de sondeos consideran que lo más probable, y absolutamente, es que el PP de Feijóo quede en primera posición, y que también es probable, aunque menos, que el PP más la ultraderecha de Vox puedan sumar los 176 escaños mínimos para una mayoría absoluta en España”.

El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asiste al mitin de campaña de apertura antes de las elecciones anticipadas, en Castelldefels, el 6 de julio de 2023. Foto: Reuters

No todo está perdido, sin embargo, para la dupla Sánchez-Díaz: “Hay encuestadoras que han dicho que ese escenario de una mayoría absoluta con PP y Vox podría no llegar a darse y, por tanto, aquí Pedro Sánchez y el PSOE podrían tener una oportunidad de volver a confeccionar una coalición de izquierdas con Sumar, el partido sucesor de Podemos, y con partidos territoriales, independentistas y de izquierdas regionales”, señaló Puente.

Antisanchismo

Luego de cinco años de gobierno del PSOE con Podemos, una sensación de necesidad de cambio y de rechazo a la administración actual estarían impulsando las posibilidades del PP de volver a La Moncloa. “Hay un gran revanchismo por toda la agenda feminista que este gobierno impulsó, de forma bastante clara. También la agenda LGTBI y la aprobación de una ley trans en España, muy avanzada. Todo el tema de las cuestiones medioambientales: muchísimos alcaldes en España, de izquierda, del PSOE, han perdido elecciones por cosas como la promoción de los carriles bici (ciclovías) o el tema de quitar coches de las ciudades. Eso ha sido un gran tema de campaña”, detalla Puente.

El jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, durante un acto de campaña de apertura antes de las elecciones anticipadas en Madrid, el 6 de julio de 2023. Foto: Reuters

Así, se ha hablado del “antisanchismo” durante las últimas semanas, pero el analista asegura que esta sensación se justifica en diferentes cosas: “No es lo mismo para Vox, que diría ‘que son unos comunistas, filoterroristas’, cosas que no lo son, mientras que la derecha de Feijóo va a decir que es mentiroso, Sánchez, que ha engañado a los españoles”.

“La oposición y una buena parte de los ciudadanos españoles consideran que con el gobierno de Sánchez su situación ha empeorado, dado que la inflación ha subido, la deuda pública, desempleo, etcétera”, opina, por su parte, Gema Sánchez.

En ese sentido, sin embargo, es el PSOE el partido que defiende su gestión mostrando sus números: “Una de las cosas que están pasando es que los datos macroeconómicos no acaban de coincidir con la sensación de las familias que notan que han perdido mucho poder adquisitivo desde la pandemia en 2020. Esto es verdad, que ha habido mucha inflación, que se ha moderado, pero se siente que los sueldos no llegan, y que la sensación económica está peor de lo que los datos macro dicen. Esto puede largar las expectativas electorales de la izquierda entre ciertos electorados de rentas más bajas, no porque ellas voten a la derecha en general, sino porque podrían quedarse en casa o desmovilizadas”, considera Puente.

Rol de Vox

El alza de la popularidad de Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, es uno de los grandes hechos a estar atentos el próximo domingo, donde es probable que, por primera vez desde la transición democrática española, la extrema derecha entre al gobierno.

Una persona en bicicleta pasa junto a un cartel de campaña en el centro de Madrid que muestra al candidato Santiago Abascal, del partido de extrema derecha Vox. Foto: Reuters

En un momento se creyó que los pactos PP-Vox en comunidades autonómicas, como Castilla y León, Valencia y Extremadura, alejarían los votos más centristas de la formación de Feijóo. Según Puente, no es el caso: “Que afecta, afecta, pero no mucho. Yo creo que alguna vez hubo una derecha moderada –que nunca fue muy numerosa–, pero hubo centro y centroderecha, que no querían saber nada de la ultraderecha y consideraban que no se podía pactar con ella. Y no creo que estemos en ese contexto ahora. Creo que a la mayoría de la gente del orden de derechas le parece bien gobernar con Vox, si es para quitarles el poder a la izquierda. Y bueno, ya está”.

Precisamente en este último par de meses, los españoles han podido ver lo que significa tener a Vox en puestos de poder. En Valencia, han ido a quitar revistas en valenciano de las bibliotecas. Esto, alegando que “politizaban” y promovían el separatismo. “Estamos llegando a estas cosas muy de derechas, que nos recuerdan capítulos horribles de nuestra historia. Yo creo que el gobierno de Sánchez, en algún momento, consideró que podía ser una buena alerta, que, si íbamos a votar todos después de haber visto estas imágenes y pactos, habría una bolsa de votantes que se asustaría o que diría ‘uy, esto no me gusta’, y bueno, eso no está pasando”, asegura Puente.

Reestructuración de la izquierda

Durante las últimas legislaturas “la izquierda a la izquierda del PSOE” había estado representada por Podemos, además de otras formaciones más territoriales. Pero era sobre todo Unidas Podemos, en una coalición entre la antigua Izquierda Unida y el nuevo partido de Pablo Iglesias. En las generales de 2019, “los morados” consiguieron 35 escaños.

Ahora, luego de conflictos, negociaciones y exclusiones de ciertos políticos, ya no es Podemos ni lo lidera Iglesias. En marzo, la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció su nuevo movimiento, Sumar, en el que se acogía a muchos pequeños movimientos de izquierda, y al que Podemos terminó “sumándose”. La última encuesta de El País da 38 escaños a esta nueva formación.

La líder del partido de izquierda Sumar, Yolanda Díaz, habla en el mitin de campaña de apertura antes de las elecciones anticipadas, en A Coruña, el 6 de julio de 2023. Foto: Reuters

Gema Sánchez define así el nuevo espacio político: “Sumar es, por tanto, una coalición de partidos en las que se han integrado Podemos, Izquierda Unida, Catalunya en Común, Más País, Más Madrid, Compromís, Alianza Verde, Equo, Chunta Aragonesista, Batzarre, etc. Así, los partidos de izquierda y extrema izquierda quieren bajo esta unión alcanzar el número suficiente de diputados para poder sumar con el PSOE y gobernar”.

“La salida de Pablo Iglesias del gobierno y el ascenso de Yolanda Díaz han hecho que se reconfigure esta izquierda y que exista esta coalición Sumar, que aglutina candidaturas que tienen peso territorial, y una izquierda ‘estatal’ que va un poco más allá del contorno de Podemos”, comenta Puente.

De todos modos, el periodista de El Diario asegura que el éxito o no de Sumar “no debe juzgarse solo por la fórmula ante los resultados, sino que hay razones coyunturales. Hay que apuntar que están en un contexto en que la izquierda en España, después de una década en auge, con mucho movimiento, está más de bajada”, concluye.