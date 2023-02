Antony Beevor: “Ya no se puede confiar ni en Rusia ni en China y eso será un problema para finalizar la guerra en Ucrania”

Hace un año, poco antes de que el Presidente ruso, Vladimir Putin, invadiera Ucrania, el 24 de febrero de 2022, solo por coincidencia, el destacado historiador británico Antony Beevor terminó su libro Rusia: revolución y guerra civil 1917-1921, un relato lleno de sangre y atrocidades que prioriza la dimensión humana. Es así como la guerra de Rusia en Ucrania se ha transformado en una suerte de telón de fondo para quien es considerado el más destacado historiador militar. En conversación con La Tercera analiza las perspectivas del conflicto.

La guerra de Rusia en Ucrania cumplió un año, ¿qué reflexiones es posible hacer por lo que se ha visto en este tiempo?

Por un lado, la manera en que Putin hizo un mal calculo en todos los sentidos. Por ejemplo, está todo el asunto del uso de tanques. Descubrimos que cuando irrumpieron desde Bielorrusia hacia Kiev, estaban utilizando tácticas de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los comentaristas militares y de defensa de Occidente dijeron que esto demostraba que los tanques eran irrelevantes. Y lo que tenemos un año después es que Ucrania está desesperada por tener tanques para lanzar su propio contraataque. Así que eso es, si se quiere, una paradoja en el lado occidental. Pero creo que la clave realmente desde el punto de vista de Putin es que asumió que el Ejército ruso, después de haberle entregado dinero desde siempre, desde 2008 más específicamente, ha sido completamente mal gastado. De hecho, la mayor parte desapareció en la corrupción. Obviamente hubo incompetencia en el pasado en la Unión Soviética, pero nunca el mismo grado de corrupción que hemos visto aquí. Invierten grandes cantidades de dinero, por ejemplo, en su tanque T 14, que es amateur y sólo es capaz de atravesar la Plaza Roja una vez al año, para el 9 de mayo, en el Día de la Victoria.

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se dan la mano junto a los primeros tanques Leopard 2 entregados desde Polonia en un día del primer aniversario del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania, 24 de febrero de 2023. Foto: Reuters

¿Cuál es su visión sobre los mismos soldados rusos que han ido a Ucrania?

El verdadero problema radica en la moral del Ejército ruso. Lo que hemos visto es que los rusos tratan a su propia gente casi tan mal como tratan al enemigo. Recuerdo que cuando estuve en Rusia en los años 90 se producían hasta 5.000 suicidios al año entre los jóvenes reclutas debido al trato que recibían, por las novatadas, la intimidación, la brutalidad. Y este es uno de los factores que contribuyen, obviamente, a la forma en que han tratado a los ucranianos. Y se remonta a mucho tiempo. La pregunta es ¿por qué el Ejército ruso es tan cruel y brutal? Y uno puede remontarse a las invasiones mongolas del siglo XIII. Y el hecho de que Rusia nunca realmente tuvo una ilustración como Europa Occidental significa que siempre han visto la crueldad, la destrucción, la violación en masa, el asesinato de civiles como un elemento esencial en el desarrollo de la guerra. Como tratan tan mal a sus propios soldados, se desquitan con los vulnerables. Por ejemplo, en 1945, las mujeres alemanas que fueron violadas y las mujeres polacas y húngaras que sufrieron al final de la guerra a manos de los soldados del Ejército Rojo, porque los soldados habían sido tan humillados por sus propios comandantes en muchos casos. Entonces fue un factor que contribuyó. No estoy tratando de decir que eso es una excusa. También, están mal entrenados y carecen del nivel vital de mando en términos de sargentos, de suboficiales superiores. Tan pronto como el soldado es visto como alguien que se desempeña bien, lo promueven rápidamente y lo convierten en un oficial subalterno. Una de las razones por las que, de hecho, hay tan poca disciplina en el Ejército ruso es porque no se mantienen en el mismo lugar del que salen. Y esto es exactamente lo que sucedió en 1945 también. Una de las razones por las que se comportaban tan mal con los civiles era porque no había control. El único intento de controlar esa etapa en particular eran unos pocos oficiales que eran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a ellos cuando estaban borrachos. Y muy a menudo los oficiales eran abatidos por sus propios hombres, a menos que lograran dispararles primero. Y esto te da una idea del caos. Hubo un momento en que pensábamos que bajo el estalinismo había un tremendo control. En realidad, no lo había. El Ejército Rojo era caótico, al igual que lo es hoy el Ejército ruso.

Teniendo lo anterior en cuenta, ¿cuáles son las perspectivas de la guerra?

En gran medida, el desarrollo de la guerra va a ser una cuestión de tiempo. Creo que los ucranianos están siendo sabios en la forma en que, probablemente, están retrasando su ofensiva hasta que sea mucho más fácil matar a un gran número de rusos que lo que están haciendo en este momento. Los rusos han lanzado su gran contraofensiva de la llamada primavera, pero sin estar preparados para ello. Así que no todo ha salido bien y están confiando en los números. Una vez más, es una especie de vuelta a la Segunda Guerra Mundial. Están confiando en el peso de los números, lo que significa, básicamente, que están pagando con sangre y vidas por casi ningún avance. Y por eso los ucranianos hacen mucho mejor en dejar su contraofensiva para más tarde, cuando los rusos se hayan agotado. Y por eso es importante que los tanques (de Occidente) lleguen a tiempo. No estoy seguro de si eso ocurrirá. Ese es uno de los problemas, en parte porque el principal fabricante de Leopard 2 y restaurador de viejos tanques, Rheinmetall, en Alemania, está tan atrasado en todos los trabajos que tiene. Su CEO (Armin Papperger) el otro día mencionó que tienen una especie de 30 mil millones de euros de trabajo para ponerse al día, eso es bastante asombroso. Así que no creo que vayamos a ver una gran prisa. Lo que sí necesitan es la aviación, porque si van a lanzar una contraofensiva con tanques el principal peligro, por supuesto, serán los drones, más que cualquier otra cosa. Por lo que van a necesitar una cierta cantidad de tipo de cobertura aérea. Así que toda esta cuestión del debate sobre tanques y aviones es, si se quiere, absolutamente vital.

Pero no todos los países se han mostrado dispuestos a entregar tanques…

El problema, por supuesto, es que dentro de Europa hay quienes, como el canciller alemán, Olaf Scholz, siguen cambiando de opinión o están nerviosos porque no quieren presentarse como el gran defensor de Ucrania y, por tanto, atraer las contramedidas rusas. Este es realmente el problema en Alemania, que siempre ha tenido el menor respaldo para la OTAN y en particular para el artículo cinco de la OTAN. Y eso, por supuesto, ha cambiado desde la invasión de Ucrania hace un año. En general, seamos realistas, la unidad europea ha sido mucho mejor de lo esperado. Eso no significa que sea perfecta. Y ha habido sorpresas, como la primera ministra italiana, Georgia Meloni, que todo el mundo esperaba que fuera casi pro-Putin y contraria a la OTAN y en realidad ha demostrado ser bastante eficaz. Así que hay otros países, como Grecia, Hungría, que básicamente no quieren ayudar a Ucrania de ninguna forma. Hay una cierta mezcla. Y, por supuesto, vamos a ver más de una división tal vez entre los estados de primera línea, es decir, Polonia, los países bálticos y Rumania, que saben perfectamente bien que están bajo amenaza. Me refiero a los intentos rusos de apoderarse de Moldavia. Rumania sabe muy bien que es la siguiente en la fila. Y ahora tenemos a Putin en su discurso que dijo literalmente que Rusia no tiene fronteras, lo que es aterrador.

Esas ambiciones imperialistas, ¿desde cuándo se remontan?

Eso es muy interesante. Toda esta ideología eslava histórica o eslava nacionalista, o la ideología ortodoxa, en realidad no viene del Ejército Rojo, sino que viene de los blancos que se exiliaron después de la Guerra Civil. Y es su punto de vista que toda la masa continental euroasiática europea, como ellos dicen, desde Vladivostok a Dublín, debe estar eventualmente bajo una especie de gobierno eslavo ortodoxo. Así que literalmente no hay límite a las ambiciones de Putin en ese sentido en particular. Quiero decir, las ambiciones parecen cada vez más locas e improbables. Y su proyecto de recuperar Bielorrusia en el curso de los próximos años, que es algo que podría hacer fácilmente, simplemente por razones financieras, suponiendo que Rusia todavía está en condiciones de ejercer ese tipo de poder financiero . Así que, en realidad, es una cuestión de cómo va a acabar la guerra, si la amenaza va a continuar. Ahora bien, cualquiera que intente predecir cómo va a resultar la guerra es demasiado ambicioso o demasiado optimista, porque la guerra es un poco como una suerte de flipper. Quiero decir, la bola puede rebotar de maneras totalmente impredecibles.

Un residente local camina por una calle vacía, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de primera línea de Bakhmut, Ucrania, 24 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Claro, hay muchos expertos que dicen que solo se resolverá en el campo de batalla...

La guerra es la más impredecible de todas las actividades humanas, como todo el mundo ha reconocido siempre. Putin ya está bajo presión dentro del Kremlin y también tiene presión del Ejército, de Yevgeny Prigozhin y su grupo de mercenarios Wagner, del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, que son todos rivales obvios. Pero no son mejores que Putin, quien puede desaparecer de repente, ya sea a Dubái, o algunos han mencionado Sudamérica, o lo que sea, si las cosas se ponen realmente mal. Así que realmente, se va tratar de una solución militar, en el sentido de que, si el Ejército ruso se derrumba, por ejemplo, si los ucranianos logran -habiendo recibido los tanques y aviones a tiempo- un avance real más adelante en el año, y vemos una desintegración del Ejército ruso, principalmente a través de la baja moral. Podríamos ver incluso una especie de ligero desmoronamiento de la Federación Rusa que produciría sus propios problemas más adelante. Pero aquí estamos en las predicciones contrafactuales, que serán muy difíciles de cumplir. Uno de los elementos clave va a ser Crimea, si los aliados occidentales pondrán freno a la ambición de Zelensky de recuperar Crimea.

¿Por qué tendrían que poner freno a Zelensky?

Me equivoqué al principio de la guerra, ya que pensé que Zelensky estaba siendo muy inteligente amenazar con recuperar Crimea para utilizarla si fuera necesario como moneda de cambio. La embajadora británica, que había estado en Ucrania antes y ella conocía muy bien a Zelensky, me corrigió muy enérgicamente y me dijo que él estaba tan enojado por la destrucción, la tortura, el trato a los civiles ucranianos, que estaba decidido a tener a Crimea. Ahora, Crimea, por supuesto, es la más complicada de todas, porque para cada ruso, Crimea es Rusia. Se trata de Catalina. Catalina II, Catalina la Grande, Grigory Potemkin, Sebastopol. Y en ese sentido, es mucho más rusa que ucraniana. Quiero decir, el ucraniano es una pequeña minoría y los tártaros de Crimea, que fueron terriblemente tratados al nacer por Stalin e incluso después por Putin en la toma del poder en 2014, siguen siendo perseguidos. Así que no es como si Rusia realmente merece tener Crimea. Pero en lo que a ellos respecta, es una especie de suelo sagrado y eso es muy peligroso, porque viene bajo la rúbrica de lo que Putin describe como una amenaza existencial para el pueblo ruso y la nación. Así que hay una posibilidad para Zelensky, sorprendentemente, incluso en Alemania, uno de los ministros de Scholz dijo básicamente que no había límite donde estos tanques se pueden utilizar, lo que implicaba que incluía Crimea. Pero en Estados Unidos ha habido mensajes contradictorios sobre si pueden permitir que Zelesnky tome Crimea. Probablemente lo que ocurrirá es que tendrá armas de mayor alcance y podrá aislar a Crimea rompiendo el puente sobre el estrecho de Kerch, que es el famoso puente por el que Putin pasó con el camión y aislar a Crimea de esa manera. Básicamente, teniéndola como rehén si al final va a haber algún tipo de solución.

¿Se puede vislumbrar algún tipo de solución?

Lo que creo que es importante cuando hablamos de soluciones y de finales es que cada vez está más claro que ahora nos encontramos en una situación geopolítica diferente en el mundo. Durante lo que se podría describir como la Guerra Fría, que llega hasta 1989, Occidente podía confiar o depender en gran medida de las garantías de los líderes comunistas, ya fueran chinos o rusos. Eso ya no existe. Hoy en día no se puede confiar de ninguna garantía, ni de Rusia ni de China, y eso significa que la diplomacia convencional está llegando realmente a su fin. Puede que vuelva a cambiar en el futuro. No tengo ni idea. Pero es algo muy alarmante y preocupante cuando uno se da cuenta de que sencillamente no puede confiar en ningún acuerdo alcanzado. Y creo que este va a ser uno de los problemas clave a la hora de poner fin a la guerra. Porque a menos que Ucrania pueda tener una garantía de hierro fundido de parte de Occidente, básicamente un artículo cinco de la OTAN o equivalente, si no quién va a poner lo que las empresas extranjeras se encuentran dispuestas a invertir en la restauración de Ucrania. Cuando saben perfectamente que Putin o quienquiera que lo suceda bien podría preparar otro ataque de nuevo en el futuro y se tendrían que preparar para ello. Así que desde ese punto de vista, poner fin a la guerra será mucho más complicado de lo que mucha gente se imagina, especialmente el tipo de optimistas o los impulsores que más o menos parecen creer que como el Presidente francés, Emmanuel Macron, o el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que sólo creen que llegan allí y serán capaces de llegar a un acuerdo entre las dos partes. Creo que decir demasiado optimista es quedarse corto.