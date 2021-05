Gabriel Boric: “Siempre estuve porque Paula Narváez estuviera en nuestra primaria”

Dice que conversó con Paula Narváez después del fracaso opositor por inscribir una primaria. Luego de todos los dimes y diretes entre el PS y el tándem Frente Amplio-PC, aún cree que puede “convocar a ese mundo socialista”. Pero la valla, insiste, era sumar al PPD porque así espantaba al tifón independiente que entró a la Convención Constituyente.

“El pueblo optó por una renovación de quienes tienen que tomar protagonismo. Haber delimitado las alianzas electorales a un pacto de siglas de partido hubiese sido contradictorio con ese mensaje. Había acuerdo unánime en Apruebo Dignidad -el FA y el PC-, de que Paula Narváez y el PS eran bienvenidos si querían ser parte de esta primaria. Su candidata puede tener los apoyos que sea pertinente; lo que terminó trabando la pelota fue que se nos planteó que el PPD fuera parte del pacto”, abre Gabriel Boric, candidato presidencial del FA y militante de Convergencia Social (CS).

Eso era evidente. Heraldo Muñoz se había bajado hace horas.

Sí, pero hay señales que uno tiene que dar hacia el mundo independiente, y habría sido contradictorio. Le dijimos al PS que teníamos problemas en que el PPD, con toda su historia, firmara. Hablé largamente con Paula Narváez esos días y anteayer. Mi voluntad es incluir, convocar, a ese mundo socialista, respetando la candidatura de Paula, pero tender puentes para un diálogo que permita ofrecer alternativa a la continuidad de este mal gobierno de derecha.

¿Cómo pretendía invitar a Paula Narváez y dejar fuera al PPD por un asunto de siglas, cuando era obvio que...

...no solo siglas. Chile está cambiando de forma muy telúrica y es importante pensar en el mundo independiente. No podemos soslayarlo, y por lo tanto se privilegió mantener la posibilidad de tender puentes hacia allá. Habría sido mucho más difícil.

¿Le cerraron la puerta al PPD para no espantar a los votantes independientes?

Así es.

Prefirió privarse de tener a militantes PS y PPD votando en su primaria con Daniel Jadue, a esta otra posibilidad.

Exactamente.

¿Cómo queda su palabra empeñada con el PS? Usted les había dado cierta seguridad o garantía de que quería incluir a Narváez.

Es que la palabra y eso, si hablas con Paula Narváez, con Nivia Palma, o con cualquiera de los protagonistas... yo no fui parte directa en la negociación...

… pero hizo gestiones.

Te van a ratificar lo que te digo: siempre estuve y me la jugué porque Paula Narváez fuera parte, pero por los motivos que hemos conversado no se pudo dar. Anteayer hablé con ella y no dudo que podremos conversar los elementos en común. Que tengamos una campaña con respeto y convergencia. Si empezamos con una guerra de guerrillas de declaraciones cruzadas, quién tiene la culpa, quién es el más culpable, lo va dificultar más. No estoy en esa.

Dice que se la jugó, pero se impuso Apruebo Dignidad y el Frente Amplio.

Soy el candidato del Frente Amplio, tengo un liderazgo que asumir, pero no soy la única voz. Estamos en una alianza que va más allá de voluntades personales y podemos tener diferencias, pero lo importante es que en adelante actuemos unidos. Uno no siempre gana todas su posiciones.

Uno espera que un candidato presidencial sea un líder. Su postura, ¿no se impuso en Convergencia Social?

Soy el único candidato del FA. Es un liderazgo indiscutido; puede haber opiniones diversas. Actuaremos como conglomerado.

¿Qué tipo de liderazgo? Es la segunda vez que usted dice A, pero su partido, B. Pasó cuando firmó el acuerdo del 15/N.

No solamente esa. Hace tres o cuatro años saqué una carta condenando explícitamente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también recibí críticas. Lo del 15/N fue tremendamente complejo; tomamos el camino correcto. Pese esas diferencias, mi partido y el FA han decidido que yo soy su candidato presidencial. Son momentos difíciles en que hay que tomar decisiones que no son compartidas por todos, quizá haya que remar algo contra la corriente.

Yo no soy un monigote de nadie, tengo mis posiciones, las defiendo y gracias a esa coherencia se reconoció ese liderazgo para encabezar esta candidatura presidencial. En la primaria aspiramos a ganar.

¿Cuánto liderazgo tiene como candidato del FA en una primaria con el PC?

Eso está ratificado por los hechos: pese a aquello, todo el FA me ratificó. Quiero ser claro: yo no soy un monigote de nadie, tengo mis posiciones, las defiendo y gracias a esa coherencia se reconoció ese liderazgo para encabezar esta candidatura presidencial. En la primaria aspiramos a ganar.

Pablo Vidal dijo que usted es “un líder extraordinario al que su partido nunca le hace caso”.

No me parece una... no me hago problema.

¿Cómo hará campaña representando al FA? ¿Sus decisiones, las van a seguir?

Todas las discusiones en el FA serán colectivas. En los temas de principios -no tácticos-, cuando tengamos diferencias la última palabra le corresponde al candidato presidencial y ahí me la voy a jugar. Con Daniel Jadue vamos a competir, espero, fraternalmente. Esta primaria tiene que ser capaz de convocar a un mundo más allá de los convencidos. No puede reducirse solamente a quienes se declaren antineoliberales o que se entiendan como militantes de izquierda. El pueblo es hoy mucho más amplio, diverso, y eso se ha expresado en la composición de la Convención Constituyente. Si nos quedamos en un discurso de nicho, la primaria será poco convocante. Mi objetivo es hablar de temas nuevos: ciencia, salud mental, deporte, Antártica, el rol de nuestra política internacional.

Jadue le dijo al PS y al PPD que “si quieren volver a ser parte de la Concertación con los neoliberales, que lo sean”. ¿El PS es neoliberal?

No voy a poner esa etiqueta. El PS tiene una historia de lucha que data de Eugenio Matta, Marmaduke Grove, el feminismo con Julieta Kirkwood, la Negra Lazo, el mismo Salvador Allende, Carlos Lorca, Juan Bustos y un montón que se la han jugado por un Chile más justo y digno. Usar epítetos con un partido de raigambre más los aleja que los convoca.

¿Y el PPD? ¿Es neoliberal?

En el PPD ha habido ambigüedades grandes: la defensa a rajatabla que se hizo por mucho tiempo del TPP-11; la indefinición a terminar con las AFP. Pero no les voy a poner etiquetas pétreas que no permitan dialogar.

Ahí tienen una diferencia.

Con Daniel Jadue no somos lo mismo, pero en campaña no nos vamos a andar agarrando de las mechas, ni tildándonos de soy más de izquierda que tú, o este es amarillo y el otro no sé qué cosa. Si no, seremos cada vez menos convocantes.

Por usted firmó gente que quería una primaria amplia, y que se preguntó ¿para esto firmé? al ver el miércoles las mismas peleas políticas de siempre. ¿Qué les diría?

Toda negociación es complicada. Si el resultado hubiese sido otro, tendríamos gente que nos diría que cómo es posible que hayan firmado un pacto con el PPD, que estaban vinculados con Soquimich y que para eso yo no firmé. Cualquier decisión trae costos y uno nunca va a dejar contento a todos. Espero que quienes decidan legítimamente desafiliarse, puedan seguir encontrando espacios y tenemos el deber de proveérselo.

¿Está de acuerdo con reformar la Ley 18.700 para permitir que listas de independientes puedan postular al Congreso?

Cien por ciento. En la medida en que los independientes estén organizados, tienen que tener todo el derecho y las facilidades. Le digo de inmediato a la Lista del Pueblo, a Independientes No Neutrales, que nos vamos a jugar para que se puedan constituir listas, pero para bailar ese tango se requieren dos. Y la paridad es un triunfo del movimiento feminista que no se puede desconocer.

¿Qué mundo feminista, si al final hicieron una primaria de puros hombres?

Me hubiera encantado que Paula Narváez fuera parte de la nuestra y, desgraciadamente, por los motivos que ya hemos conversado, no se pudo.

Las listas de independientes, ¿no se volverá contra los partidos en el Congreso, incluyendo el suyo?

Si es lo que quiere la sociedad, así tendrá que ser. Al FA nos fue bien en la elección, pero no podemos tratar de cuidarlo con reglas que excluyan a otros. Soy firme partidario -y en esto estamos de acuerdo en el FA y el PC- de darles la oportunidad en las mismas condiciones a los independientes. Ganaremos con votos, no con vetos al mundo independiente, y eso permitirá construir confianzas

¿El FA y CS están de acuerdo, o también tiene que decidirse colectivamente?

Todo tiene que decidirse colectivamente. Pero te aseguro que la mesa del FA está de acuerdo, ya lo hemos discutido. Pongo en juego mi liderazgo, si así lo quieres, que desde el FA, con el PC como Apruebo Dignidad, vamos a presentar esa modificación.

Rafael Montecinos, vocero de la Lista del Pueblo, decía que “los partidos de izquierda están totalmente alejados de la demanda del pueblo” y “no hablamos con partidos políticos”.

Hay que generar confianzas y vamos a hablar de igual a igual. Cuando estábamos en el movimiento estudiantil teníamos una desconfianza brutal hacia las instituciones, porque nos cerraban la puerta cada vez que podían. El punto es que no actuemos de la forma que criticamos tanto tiempo.