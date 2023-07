Joe Biden: Las alarmas que se encienden en su carrera por la reelección

No son demasiados los políticos que pueden competir con la experiencia del Presidente de EE.UU., Joe Biden, al interior del ecosistema norteamericano. Seis veces reelecto como senador, entre 1973 y 2009, renunció al cargo solo para optar a uno más grande, cuando ganó la vicepresidencia junto al exmandatario demócrata Barack Obama en 2008 y obtuvo la reelección en 2012. Luego llegaría 2020, donde le arrebató la banda presidencial al republicano Donald Trump.

Sin considerar que lograr un cupo de senador no se consigue de la nada, sino con una red política trabajada durante años, Biden tiene más de 50 años en el ruedo. Pero, para un grupo de su propio partido, el Demócrata, ese es precisamente el problema. Es demasiada experiencia.

Una encuesta de NBC News realizada en abril detalló que un 70% de los consultados creía que el Presidente de EE.UU. no debía presentarse a la reelección, donde el 69% esgrimió la edad como un factor importante para justificar su postura.

El Presidente Joe Biden habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el 30 de junio de 2023, en Washington. Foto: AP

Con 80 años, culminará su actual mandato a los 82 y ya anunció su interés por competir en la reelección el próximo año. De lograr vencer, abandonaría la Casa Blanca con 86 años. La edad no sería problema si no fuese por los constantes “gaffes”, dudas y caídas -literalmente- que ha sufrido y cometido durante los últimos meses, lo que le ha valido críticas desde la oposición y el oficialismo: mientras desde el Partido Republicano, y en especial la campaña pro-Trump, le machacan que está senil y que no está apto para dirigir a la nación más poderosa del mundo, apuntando incluso a su salud mental, en el Partido Demócrata muchos dicen que la edad es el principal factor que les hace dudar de votar por él en 2024, explicaron expertos consultados por La Tercera.

Para John Zogby, fundador y presidente de Zogby International, una de las encuestadoras más prestigiosas de EE.UU., “la edad de Biden ya es una de las principales preocupaciones de los votantes. El 60% no cree que deba presentarse, incluido el 48% de sus compañeros demócratas. Tiene una lista muy importante de logros, pero parece que no puede luchar contra el problema de la edad. La oposición lo ha aprovechado y no lo dejará pasar. Es la mayor amenaza para su reelección”, explicó.

Si bien el encuestador cree que el mandatario puede lograr sacar réditos de la situación, considerando que Biden “tiene la capacidad de hacer lo que Ronald Reagan hizo con éxito en la década de 1980, convirtiéndose en una figura benigna y paterna”, y “no parece tener la capacidad disminuida que argumentan sus enemigos”, no todos piensan de ese modo.

John Allen Williams, profesor emérito de la Universidad Loyola Chicago, se posiciona en la vereda contraria al asegurar que “los errores del Presidente Biden se han convertido en legendarios y no reflejan su actuación en el pasado, sino lo que parece ser una demencia avanzada: problemas de memoria y los consabidos errores verbales”.

El Presidente Joe Biden camina hacia Marine One con la primera dama Jill Biden y su nieto Beau Biden en Washington, el 30 de junio de 2023. Foto: AP

El también politólogo cree que esto se hace evidente para los votantes. “Cometerá meteduras de pata repetidamente. La cuestión es cuándo serán lo suficientemente graves como para inducir una respuesta negativa contundente. En resumen, no tiene un problema de comunicación, sino de gestión”, agregó, tajante.

Contraste de realidades

El Joe Biden descrito por su círculo cercano como sagaz, inteligente en momentos cruciales y duro en las negociaciones, contrasta con otro Joe Biden de mirada a ratos perdida, que se queda por largos segundos en blanco al ser consultado por la prensa y que se equivoca en cifras o dice frases que dejan a todos los presentes perplejos por lo fuera de contexto de sus palabras.

Como sucedió recientemente con su doble error al referirse a Irak cuando hacía mención al conflicto entre Rusia y Ucrania. Dos equivocaciones en menos de 24 horas. Una ocurrió mientras hablaba en una recaudación de fondos de donantes demócratas en Chevy Chase, Maryland, el martes pasado. “Piensen en esto: si alguien les hubiera dicho que seríamos capaces de unir a toda Europa en la embestida contra Irak y conseguir que la OTAN estuviera completamente unida, creo que habrían respondido que no es probable”, dijo Biden.

Al día siguiente, el miércoles, el presidente cerraba un discurso sobre su filosofía económica, detalló ABC News, cuando otra vez se traspapeló. Consultado por si creía que el Presidente Vladimir Putin había visto mermado su poder en Rusia tras la rebelión de Yevgeny Prigozhin y el Grupo Wagner, Biden respondió que “es difícil saberlo, pero (Putin) está perdiendo claramente la guerra en Irak, está perdiendo la guerra en casa”.

El Presidente Joe Biden se cae en el escenario durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el 1 de junio de 2023, en Colorado Springs. Foto: AP

Otros tres casos, de relativamente menor importancia, pero que sirvieron como leña al fuego para sus detractores, fueron cuando nombró erróneamente al equipo de rugby de Nueva Zelandia, los All Blacks, como “Black and Tans”, la unidad militar irlandesa. También prometió una “gran conferencia de prensa” que luego sus asesores debieron salir a desmentir, y hace algunas semanas confundió el número de nietas que tiene, recopiló Forbes.

“Pues déjenme ver. Tengo una en Nueva York, dos en Filadelfia, ¿o tres? No, tres, porque tengo una nieta que es… ya no sé. Me están confundiendo”, dijo a los medios durante el Día de Llevar a Tu Hijo al Trabajo. Tiene cinco nietas. En la ocasión le consultaron por el último país que había visitado y su película favorita, preguntas a las que no pudo responder tras quedarse en blanco, reportó The New York Times.

Pero quizás la más vistosa de sus salidas de guion fue el 26 de mayo de este año, cuando en un mitin en Connecticut, Joe Biden terminó su alocución con un, hasta ahora, sin motivo aparente “God save the queen”, o Dios Salve a la Reina, provocando unas cuantas risas a medio camino entre nerviosas y confundidas.

¿Podrían estos factores llevar a una debacle demócrata en la búsqueda de la reelección, en 2024? Según Charles M. Cameron, politólogo y académico de Princeton University, “a pesar de la falta de entusiasmo por Biden, incluso entre los demócratas, es probable que los miembros del partido y los donantes se unan en torno a él. La razón reside en la estructura de coalición del Partido Demócrata. Este se compone de diferentes grupos ideológicos, raciales, étnicos y de ingresos. Para ninguno de ellos Biden es su primera opción. Pero todos le dan una puntuación bastante alta: es aceptable. Otros posibles candidatos son valorados muy positivamente por uno o dos grupos, pero nadie más cuenta con un apoyo sólido en casi todos los grupos”, detalló.

La salud del mandatario

Cuando este miércoles Biden hablaba con la prensa en la Casa Blanca, unas marcas en su cara llamaron la atención de los periodistas. Ante las consultas, su equipo debió anunciar que el mandatario tenía que utilizar una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, como método de tratamiento para la apnea del sueño. “Desde 2008, el presidente ha revelado su historial de apnea del sueño en minuciosos informes médicos. Anoche utilizó una máquina CPAP, lo que es habitual en personas con ese historial”, indicó el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates.

Joe Biden, al salir de la Casa Blanca, con las marcas visibles en la cara de las cintas de la máquina para respirar, el 28 de junio de 2023. Foto: Reuters

El representante republicano por Texas y antiguo médico de la Casa Blanca, Ronny Jackson, disparó asegurando que Biden “no está en forma mental ni físicamente”, tras tropezarse durante un evento público. “Parte del trabajo del Presidente de EE.UU. es inspirar confianza y proyectar poder, y él no lo está haciendo. No puede hacerlo, es demasiado viejo para hacerlo, y creo que es una vergüenza”, dijo a Fox News.

Coincide John Allen Williams, quien aseveró a este diario que “su salud política es débil, y su salud física es endeble. Cualquiera de las dos cosas puede suponer un problema para su candidatura. Incluso existen dudas razonables sobre si podrá sobrevivir lo suficiente para mantener su candidatura”.

Al contrario, la comparación con Trump es notable. El magnate es solo cuatro años más joven que Biden y, antes de que obtuviera el título del presidente más longevo, era justamente el republicano quien lo ostentaba. Para Zogby, el expresidente “parece capaz de tender una cortina de humo para desviar la atención de su edad. Tiene una obesidad certificada, pero desvía la atención de ello porque domina los titulares con sus redes sociales y sus mítines”.