Noam Titelman: “No hay nada contradictorio en ir al mall en la mañana y a protestar en la tarde”

El expresidente de la Feuc (2012) cree que el plebiscito puso fin a la adolescencia política de su generación y que ahora les toca traducir sus críticas a la Tercera Vía en propuestas de mayoría. A la vez que apuesta a una alianza de toda la oposición detrás de un pacto social y productivo, asegura que liberales y socialistas tienen bastante que aprender de tradiciones más conservadoras si quieren reconciliar al individuo con la comunidad. Para Noam Titelman, militante de RD desde 2013 y que hoy cursa un doctorado en Londres, el proceso constituyente es la carta que nos jugamos para dar forma a un “nosotros” que sustente la democracia, pero su éxito no está asegurado: “Alguien que se sienta demasiado cómodo hoy, o está mintiendo o se está engañando”.

¿Podríamos decir que ahora empieza lo difícil para tu generación política y para el Frente Amplio (FA)?

Uno de los efectos más positivos del estallido, creo yo, fue sacarnos de esa discusión sobre los últimos 30 años, entre autocomplacientes y autoflagelantes, que tenía paralizada la discusión sobre los próximos 30. A Bachelet 2 le pesó mucho ese lastre. Y si bien el estallido partió cuestionando esos 30 años, quiero pensar que el plebiscito por fin nos sacó de ahí. Es una oportunidad para el FA, porque también nos habíamos entrampado en esta pelea entre generaciones que era muy improductiva. Yo diría que el estallido terminó con dos atributos del FA que fueron vitales en su origen. El primero, ser un cauce para ese voto de protesta que desde 2009 rondaba el 20%. De eso al FA le queda poco, porque ya quedó del lado de la política: de los apuntados con el dedo, no de los apuntadores. El segundo, ser una irrupción generacional, que fue tanto una rebelión contra la generación en el poder como un bypasseo de la generación intermedia que nunca marcó su espacio. Con el plebiscito termina la adolescencia de mi generación y enhorabuena que por fin se haya acabado, porque ninguna de las generaciones previas la prolongó tanto.

¿Qué queda entonces del FA original?

Queda, quizás, lo más interesante: el cuestionamiento a los consensos que nacieron después de la caída del Muro. El estallido simboliza el colapso del “colapso del Muro”, de ese relato político. Y la pregunta es si en esta pasada logramos cuajar esa crítica en una propuesta política más concreta, cosa que a la izquierda le ha costado en todo el mundo. Y la otra pregunta es si el FA logra ser interesante sin funcionar desde la novedad. Para algunos ha sido bien difícil ese trabajo, porque ser dirigente estudiantil te da mucho más reconocimiento social que ser político. Pero siguiendo las tendencias del rating no vamos a cambiar la relación entre la política y la sociedad, que es lo que queremos hacer.

En términos ideológicos, ¿quién le ganó a quién en el 80-20 del plebiscito?

Yo creo que quedó derrotada la idea de que la nueva clase media simplemente está sufriendo el desajuste de expectativas de un país que supera la pobreza. Y que el desafío de Chile, entonces, sería administrar esas expectativas sin matar la gallina de los huevos de oro: el modelo de crecimiento que nos trajo hasta acá. Quedó claro que la tarea de la élite es incorporar a la clase media, no “protegerla”. E incorporarse ella misma al país, porque se ha ido arrinconando cada vez más, ya no de Plaza Italia, sino de Tobalaba para arriba. Y volvió a mostrar la misma limitación que en el plebiscito del 88: el único discurso que encontró para relacionarse con la clase media fue el del miedo.

Le ha costado mucho interpretar que la clase media no muestre temor a perder lo ganado.

Yo intuyo que la élite, cuando intenta leer a esos grupos, proyecta en ellos su propio miedo a perder estatus, porque es la ansiedad social que mejor conoce. Eso lleva a la derecha a relacionarse con la clase media desde la lógica del plan Clase Media Protegida: un menú de opciones de protección social a las que la gente podía postular. O con el Bono Plus para la pandemia, que la clase media rechazó de plano y prefirió el 10% de las AFP. Ahora, entender a esa clase media es entender sus contradicciones, yo no digo que sea un agente revolucionario. También hay una visión bastante negativa del Estado.

Hasta podría decirse que estás describiendo a una clase media ultraliberal: no quiere protección social, lo que quiere es plata.

Y yo creo que la clase media y el estallido tienen, efectivamente, una doble lectura. Por una parte, como decía Manuel Canales, hay una especie de liberalismo popular, donde el millón y medio de personas en la calle son un millón y medio de petitorios distintos. La movilización, por ese lado, se sitúa en el campo del deseo. Pero hay un campo de la comunidad que también aparece en ese encuentro. Y ese es el espacio donde los socialistas y los liberales perdemos por walkover frente a los conservadores y los comunitaristas.

¿Por qué?

Mira, los economistas de la pobreza han descubierto que las personas más pobres, en África o en la India, gastan entre el 2 y el 10% de su ingreso en festivales y actividades religiosas. Un tecnócrata liberal diría: “Estas personas se han dejado llevar por sus pulsiones naturales, por su irracionalidad”. El socialista de vanguardia diría: “No, esto es una falsa conciencia impuesta por la estructura”. Pero el conservador y comunitarista diría: “Esto es el sujeto popular, que te podrá gustar más o menos, pero es el que intentas representar”. Y un cierto mundo liberal percibe hoy que la democracia está en peligro por un exceso de identidad que bloquea el debate racional, pero creo que es al revés: lo que hizo agua es la pérdida de espacios comunitarios y de identidad, que son tan vitales para la democracia como el debate racional. Y creo que el punto de encuentro entre los petitorios individuales y el espacio de comunidad fue la demanda por dignidad, que logró resumir miles de tesis que uno podría hacer sobre la aparente contradicción entre ambos campos.

Carlos Peña ha planteado que en el plebiscito triunfó una sensibilidad, pero no una ideología. ¿Le responderías que triunfó la ideología de la dignidad?

Diría que eso está en disputa todavía. Hay una ideología de la dignidad que empieza a construirse en torno a la idea de pueblo, pero no en términos esencialistas. Quizás lo único interesante que ha surgido del nuevo populismo de izquierda es esa idea que instaló Chantal Mouffe: el pueblo es una construcción política, no una entidad preexistente. Y si llevamos esto a la Constitución, el caso paradigmático es la de Estados Unidos: “Nosotros el pueblo…”. Pero el proyecto constitucional de Bachelet parte de una manera genial: “Nosotros, los pueblos de Chile…”. Hay un doble gesto ahí: evitar una noción esencialista de pueblo que suprima la pluralidad, pero a la vez entender que sin una noción de comunidad no hay espacio político, porque representar al individuo sería una traición al individuo. Uno puede representar al individuo en tanto miembro de un colectivo.

El error, para Peña, sería no captar que la generación del estallido demanda reconocimiento desde expectativas “de mayor autonomía, no menos; de expresión individual y no de pertenencia colectiva”.

Me pregunto por qué asume que para ellos sólo existe la autonomía, o que ese deseo les impide concebir formas de pertenencia. No hay nada contradictorio en buscar autonomía y comunidad al mismo tiempo. Como tampoco hay nada contradictorio en ir al mall en la mañana y salir a protestar en la tarde por derechos sociales, salvo que tú creas que la clase media va al mall a buscar su autorrealización trascendental. Y así parecen creerlo tanto una izquierda moralizante como un mundo de derecha y de Tercera Vía. Yo no sé a qué malls van esas personas, porque mi experiencia es que uno va, vitrinea, compra algo y se va para la casa.

Y más allá del mall, ¿cuánto crees que le debe el estallido social a Mark Zuckerberg?

Creo que le debe más a Tony Blair. Es una reacción al entuerto que terminó creando Blair en el mundo al separar la política de las identidades colectivas, con lo cual también la separó de cualquier sentimiento de lealtad por algún proyecto colectivo. Recuerdo que un día, en la Plaza de Armas, cuando RD juntaba firmas, había alguien llamando a inscribirse con un megáfono y un pastor evangélico se le puso al lado a hacer su propio llamado. Era una imagen muy curiosa de dos personas llamando a constituir distintos tipos de comunidad. Pero en esa pelea gana el pastor evangélico, porque él puede hablar de un “nosotros” que los demás evangélicos van a entender incluso si no comparten sus opiniones. ¿Cuántos grupos pueden hacer eso hoy en Chile? Cuando el FA habla de “nosotros” ni siquiera representa a sus votantes. Y creo que ese será el esfuerzo constituyente: generar esos grupos que puedan hablar de “nosotros los pueblos de Chile”.

La idea es que ese “nosotros” haga suyas las instituciones y no se defina por oposición a ellas. ¿Eres optimista al respecto?

Tengo un optimismo escéptico. No creo que este proceso tenga garantizado legitimar nada, pero es una oportunidad. Y el mayor desafío va a ser darles voz a esos actores que todavía se están estructurando.

¿Pero hay una demanda por mejores representantes o una resistencia a dejarse representar?

No sé, pero ese “nosotros los pueblos” implica creer en la representación, no en un mercado de decisiones que cada persona compra según su función de utilidad. O sea, la representación política, al menos para mí, no es algo a lo que nos vemos obligados por carecer de la tecnología para que todos voten desde su casa. Creo que tiene un valor, nos da un sentido de lo colectivo. Y sigo convencido de que eso supone la emergencia de partidos -que no surgirán ahora, sino al final de este proceso− que deberán representar esas voces.

¿Te sientes en sintonía con los pueblos de Chile al decir eso?

Creo que mi rol en estos momentos es sentirme un poco incómodo, e incomodar un poco también. Alguien que se sienta demasiado cómodo hoy, en cualquiera de las posiciones, o está mintiendo o se está engañando.

Tu generación cuajó su relato político desde el repudio a quienes “pactaron” con la derecha en los 90, pero ahora tendrá que pactar con ellos en la convención. ¿Podrá la identidad grupal salir ilesa de esa inmersión en el pecado original?

Ojalá. Nunca me sentí cómodo con el dedo del impugnador ni con el mote de “nueva política”. Además, la izquierda chilena siempre llegó al poder en coaliciones grandes que reflejaron identidades muy distintas, y hoy necesitamos representar más identidades que nunca. Entonces, no me seduce para nada la idea de un FA que mantenga ese purismo inquisitivo con las generaciones previas. Jadue era aliado de la Concertación hasta hace poco y eso a la gente le es indiferente. Confía en él porque ha sido coherente con su visión de mundo y porque ha mostrado capacidad de gestión para traducir ideas en hechos muy concretos.

¿Te gustaría votar por él o prefieres tener otra opción?

Su proyecto es distinto al que yo tengo, preferiría otro proyecto, pero para mí es muy distinto un Jadue que llega solo con el PC que un Jadue en una coalición que incluya a toda la oposición. Y tampoco es lo mismo un programa que resultó de una discusión larga entre todos o uno que se generó en la misma campaña.

¿En qué tendrían que ponerse de acuerdo para que sea coherente presentar esa alianza?

Creo que de a poco se ha ido consensuando −no entre los partidos, sino entre los movimientos sociales y los grupos de pensamiento− la necesidad de un pacto social que abarque el modelo productivo, no sólo los derechos sociales y la redistribución de la riqueza.

Vitacura y Lo Barnechea fueron el tema de la semana y tú estudiaste Ingeniería Comercial en la UC, algo conoces de ese mundo. ¿Cómo ves a tus contemporáneos de derecha en esta crisis?

Los que entraron a la UDI cautivados por el proyecto popular de Longueira se sienten muy perdidos. El giro de Bellolio desde el Apruebo al Rechazo refleja cuánto les ha costado ubicarse en este ciclo. Pero ahora están recuperando el entusiasmo con Lavín, le están poniendo todas sus fichas a eso. RN es otra cultura, con un contacto más directo entre las cúpulas y la militancia de base, lo cual explica que hayan leído mejor el estallido y que alguien como Mario Desbordes pueda llegar a presidir el partido. En cambio Evópoli, que agarró vuelo al comienzo del estallido, fue mostrando que no tenía ese arraigo y con el 10% de las AFP terminó a la deriva. Hay una pelea interna en esa generación entre un sector más liberal, que entiende el miedo de la élite, pero también quiere ser parte de un futuro que no va por ahí, y otro sector que se compra la tesis de las expectativas desmedidas de la clase media y que aquí falta inculcar más deberes y menos voluntad de derechos. Creo que están en medio de esa disputa.

¿Y cómo crees que interpretan el déficit de empatía que se les reclama?

Es que la idea de la empatía me ha parecido una manera equivocada de plantear el problema. Cecilia Morel tiene toda la razón cuando, después de decir “no entiendo a esta gente, parecen alienígenas”, dice luego “tendremos que compartir nuestros privilegios”. Eso es lo que cabe pedirle a una élite, no que entienda lo que es ser pobre. Una élite interesante, para mí, no es la que dice “quiero entenderte y ser tu amigo”. Es la que dice: “Yo no te entiendo, no puedo entenderte, pero somos parte de una comunidad que es más relevante que nosotros dos”.