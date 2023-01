Richard Bourne, biógrafo de Lula: “Es poco probable que Bolsonaro vaya a la cárcel durante su gobierno”

Cuando Richard Bourne publicó en 2008 Lula of Brazil: The Story So Far (Lula de Brasil: La historia hasta ahora) su libro fue definido como “la primera gran biografía en inglés del trabajador metalúrgico que se convirtió en presidente del país más grande y poderoso de América Latina”.

Investigador y experiodista británico, Bourne sigue interesado en la figura del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Actualmente, está dedicado a la edición de Brazil after Bolsonaro: The Comeback of Lula da Silva (Brasil después de Bolsonaro: El regreso de Lula da Silva), una colección para Routledge que debe aparecer en agosto, con 15 colaboradores.

A una semana de la asunción de Lula, Bourne analiza en esta entrevista con La Tercera las perspectivas del tercer mandato del petista.

Su biografía de Lula se publicó en 2008, una década antes de que el líder del PT fuera detenido por corrupción. ¿Cómo cree que se manifestarán los 580 días que pasó en la cárcel en su tercer gobierno?

Creo que considerará su nuevo mandato como muy valioso, ya que ha dejado en claro que no volverá a postularse. Considera que su tarea es reconstruir la democracia de Brasil y deshacer las peores características de Bolsonaro, pero no tiene mucho tiempo y enfrenta mucha oposición. Puede confiar en su esposa más joven, Janja, para recibir consejos, particularmente sobre las opiniones de los brasileños más jóvenes y de mediana edad.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, centro, se reúne con simpatizantes afuera de una casa de vacaciones donde se hospeda cerca de Orlando, Florida, el 4 de enero de 2023. Foto: AP

En su discurso de toma de posesión, Lula prometió un gobierno de reconciliación nacional, pero dejó claro que no patrocinaría ningún tipo de amnistía para Bolsonaro y sus aliados. ¿Ve la posibilidad de que el expresidente vaya a la cárcel durante el gobierno del petista?

Esto es posible, pero poco probable. Brasil observará lo que suceda con los intentos de procesar a Trump en Estados Unidos, y Lula observará la actitud de los simpatizantes de Bolsonaro en el Congreso y en las calles. Necesita aliados para aprobar la legislación en el Congreso y no desearía repetir las protestas callejeras que se vieron durante la presidencia de Dilma Rousseff. Bolsonaro no fue como Trump al alentar un asalto al Capitolio; su negación del Covid condujo a un exceso de muertes, pero un enjuiciamiento exitoso podría ser difícil.

Según la prensa brasileña, Lula no asistirá al Foro de Davos en Suiza y enviará en su nombre al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y a su vicepresidente Geraldo Alckmin. ¿Es posible que Lula no vuelva a ser el rockstar de las cumbres de líderes mundiales que fue en sus dos primeros mandatos?

Sí, estoy de acuerdo. Una gran parte de su anterior éxito diplomático internacional se basó en sus viajes empedernidos. Se reunió con gobiernos, pero también sostuvo reuniones no oficiales. Esto ayudó a poner a Brasil en el mapa, construir el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el G20, etc. Pero por razones de edad y la complejidad de los desafíos que enfrenta durante los próximos cuatro años dentro del país, es probable que sea muy selectivo en sus viajes al extranjero. Esperaría que participara en reuniones de organismos que ayudó a establecer, como el G20 e IBSA (Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica), donde Narendra Modi está planeando una reunión en India este año, pero, de lo contrario, se quedará en casa. Una excepción podría ser un viaje a África. Piense que Dilma cometió un grave error al restar importancia a la significativa y costosa estrategia africana de Lula.

Lula y la primera dama, Rosângela da Silva, llegan a la ceremonia de juramentación de su ministro de Comercio en el Palacio de Planalto. Foto: AP

Lula llega al poder en 2023 con un escenario económico muy diferente al de sus gobiernos anteriores. ¿Cree que tendrá una luna de miel más corta?

No creo que Lula tenga mucho de luna de miel en absoluto. En el contexto de las recesiones internacionales, la sospecha de la política del PT por parte de los mercados financieros y las dificultades en China, la economía brasileña pasará por un momento difícil en los próximos dos años. Además, a Lula le resultará difícil detener la deforestación en la Amazonía y ser un defensor del medio ambiente cuando la expansión de la producción de combustibles fósiles se avecina en el Pre-Sal (yacimiento descubierto por Brasil en aguas muy profundas del Atlántico, y por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor).

Un hombre lleva una bandera que dice "Fuera Bolsonaro¨ antes de la asunción de Lula como nuevo presidente en Brasilia, el 1 de enero de 2023. Foto: AP

Desde la campaña electoral, la ahora primera dama, Janja da Silva, ha sido tratada como una figura esencial en la aprobación de acciones, visitas y todo tipo de acceso a Lula. ¿Qué papel piensa que tendrá Janja en la toma de decisiones? ¿Cree que genera malestar en algunos miembros del gabinete?

Sí, Janja está desempeñando un papel político mucho más abierto que Marisa, la primera esposa de Lula, que lo apoyó en todas sus primeras luchas. Esto seguramente causará resentimiento en el gabinete y en el PT, particularmente ahora que el mandato de Lula se acerca a su fin y existe un problema sobre quién será el candidato en 2026.