Vlado Mirosevic, coordinador del Apruebo: “Hay datos que nos muestran un empate técnico”

Son recién las 9 am del jueves y el fuerte timbre del citófono en el comando del Apruebo -en calle Londres 43, en pleno centro de Santiago- no para de sonar, mientras entran y salen jóvenes de la remodelada casona de tres pisos (prestada por el PS).

En la terraza ubicada en la azotea, el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic (35) confiesa no haber parado un fuerte ritmo de trabajo desde que se le encomendó dirigir la campaña junto a su par Karol Cariola (PC) y el exasesor de Gabriel Boric, Felipe Heusser.

-¿Ha sido cuesta arriba coordinar una campaña que las encuestas -hasta la semana pasada- mostraban rezagada al segundo puesto?

-No, porque hay una gracia invaluable que tienen las fuerzas del Apruebo: hay mucha gente dispuesta a colaborar y participar con una voluntad de oro. Eso lo ves en los miles de voluntarios y voluntarias que están todos los días haciendo puerta a puerta para llegar a dos millones de casas en que nos abrieron las puertas, en las personas que están volanteando afuera de las estaciones de Metro. Ninguna de esas personas es pagada. Lo mismo sucede con los artistas y bandas musicales que animan nuestros “Apruebazos” (actos masivos). No se le paga a nadie a pesar de que la mayoría están hoy de giras y en sus mejores momentos.

-¿Se contabilizan las casas que aceptaron que se les pegara un sticker o en las que alguien dijo que votaría Apruebo?

-Ninguna de las dos. Se contabilizan las puertas que se tocaron y nos abrieron. Para eso tenemos un equipo aquí (muestra el tercer piso de la casona) que está recibiendo reportes de todos los 300 comandos locales a lo largo del país, pero no tenemos cómo saber cómo votarán.

Mirosevic: "Hay una gracia invaluable que tienen las fuerzas del Apruebo: hay mucha gente dispuesta a colaborar y participar con una voluntad de oro". Foto: Cristóbal Escobar/AgenciaUno

-En un desayuno de camaradería realizado esta semana aquí en el comando, trascendió que habían hablado de un “empate técnico” con el Rechazo. ¿Fue una estrategia para inyectar optimismo a sus huestes o tienen sondeos?

-Estamos en silencio de encuestas (la ley prohíbe su difusión los últimos 15 días antes de una elección), por lo tanto, no puedo entrar en detalles. Pero en las últimas semanas ha habido un gran entusiasmo por el Apruebo y hay datos que nos muestran un empate técnico, el cual se podría resolver si ganamos holgadamente en comunas populares de la RM y en Valparaíso.

-Según sus cálculos, ¿cuál será el peso que tendrá la centroizquierda por el Rechazo en el resultado?

-Muy bajo. Hay que dimensionar lo que significa un puñado de dirigentes y parlamentarios con una opción legítima por el Rechazo versus todas las fuerzas de la centroizquierda, sin excepción, que están el Apruebo. A nivel de bases no existe esta disputa... Todos los alcaldes y alcaldesas de la DC están con el Apruebo.

-¿Cómo recibieron el que Boric se haya puesto en el escenario de un triunfo del Rechazo?

-El Presidente tiene un rol institucional que va más allá de sus propias ideas y de sus coaliciones y debe ponerse en todos los escenarios. La campaña del Apruebo se dirige desde acá y no desde La Moneda.

“Chile será objeto de estudio de una nueva expresión del trumpismo en una campaña”

-Han insistido en denunciar una “campaña de desinformación” por parte del Rechazo, ¿cuáles serían, a su juicio, las principales fakes news?

El derecho a la vivienda es uno de los puntos fuertes de la nueva Constitución, ya que no existe en la actual. La derecha, muy al estilo del Manual de Steve Bannon (estratega de Donald Trump), quien postula que una debilidad hay que transformarla como sea en una fortaleza, dijo ahí hay que poner las balas y salió a transmitir mentiras, como que en el texto se hablaba del “derecho a una vivienda digna” y no del derecho a una “vivienda propia”, y se dedicaron a desinformar diciendo a la gente que se le iba a quitar la casa.

(Mirosevic toma su teléfono y se va a las fotos y continúa). Hay pruebas de cómo esta mentira se ha repetido en la campaña y nos hemos encontrado con muchos volantes del Rechazo que lo dicen. La otra mentira con la que nos hemos encontrado es que se van a acabar los colegios subvencionados. Cuando en la nueva Constitución se habla de Sistema Nacional de Educación, por supuesto que ahí están incluidos los prestadores privados. En ninguna parte dice que se prohibirán los colegios subvencionados.

-Sí dice que la prioridad es la educación estatal y ahí se concentrarán los aportes. Esto da pie para pensar que se podrían cortar platas públicas a instituciones privadas que imparten educación en distintos niveles.

-Por supuesto que el Estado debe tener una preferencia por sus propios establecimientos, como ocurre en todos los países desarrollados del mundo. Pero eso no quiere decir que se va a eliminar el sistema de subvención a los colegios y los aportes a otras instituciones educativas. Como te decía, es el Manual de Steve Bannon, que aplicaron en el plebiscito del 2016 en Colombia, en el Brexit, en la elección de Bolsonaro...

-¿Tiene algún antecedente para hacer esta afirmación?

-No, pero es evidente. Estoy seguro que, pasando esta elección, Chile será objeto de estudio de una nueva expresión del trumpismo en una campaña... Pero si en la franja también han salido mentiras, como que las fundaciones privadas ya no podrán hacer rehabilitación social en las cárceles. O el reciente testimonio de una persona trans (diciendo que no denunciaba una agresión por amor). Durante la campaña también ha habido incitaciones al odio inaceptables de partidarios del Rechazo, como la amenaza de muerte a los exconvencionales Jaime Bassa y a Fernando Atria de parte de un señor (Pedro) Pool, o el comportamiento del diputado Gonzalo de la Carrera.

-Pero ambos no son parte del comando del Rechazo...

-Sí, pero el comando no condenó ninguno de estos episodios, que es lo que hubiéramos esperado. Por eso, me pliego al llamado a cuidar la convivencia, porque gane quien gane, vamos a seguir siendo chilenos y habitando este lugar común.

“Tenemos 15 Apruebazos en las comunas donde estimamos clave ganar por harto”

-¿Cómo enfrentarán estos últimos días de campaña?

-En la franja vamos a demostrar la gran cantidad de gente que se está sumando al Apruebo. Tenemos 15 Apruebazos en las comunas donde estimamos clave ganar por harto, como Antofagasta, Concepción, Puerto Montt... Y cerraremos la campaña con un acto multitudinario que quedará en la memoria del país. En su retina. Será en una comuna popular de Santiago y participará un elenco muy potente de artistas.

-De resultar ganadores, ¿cómo será la reacción la noche del domingo?

-Si es que ganamos tenemos que tomarlo con un tono de felicidad, pero no de exitismo exagerado que pueda producir o agudizar ciertas divisiones en el país, que no es lo que queremos como Apruebo. Es decir, tenemos que ser respetuosos de aquellos que optaron por otra opción y hacer un llamado a la unidad del país.

-El día después, ¿cómo se logrará un acuerdo entre partidos con intereses tan revueltos?

-Creo que la opción del Apruebo es la que ofrece más certidumbre.