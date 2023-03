A dos meses del caso Sierra Bella: la voz de la alcaldesa Hassler en los concejos municipales de Santiago

“Tenemos una gran noticia para la comunidad (...) estoy muy contenta”. Así comenzó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), el anuncio ante el concejo de que se compraría la exclínica Sierra Bella para instalar ahí el primer centro de salud municipal del país. La acción implicaría una inversión de 8.200 millones de pesos.

Sin embargo, a dos meses de ese anuncio, todo derivó en un caso con ribetes que incluyen ahora una investigación de Contraloría y el rechazo del Conservador de Bienes Raíces a inscribir la compra. Pero a pesar de los problemas y trabas que ha habido en el camino, la alcaldesa Irací Hassler (PC) ha mantenido públicamente y en los concejos de la municipalidad su férrea postura de que todo fue hecho dentro del marco legal (en tiempo y forma) y que se declara respetuosa de las investigaciones que se realizan.

Pero ¿qué ha dicho Hassler en los concejos municipales? ¿Qué respuestas ha dado a sus detractores y a los que ponen en duda la correcta decisión?

En al menos seis reuniones la alcaldesa Hassler fue interpelada por los miembros del órgano de Santiago desde que ella anunció la compra de la exclínica Sierra Bella. Y en todos ha defendido su accionar y el del municipio, dice haber entregado todos los antecedentes que le han solicitado y espera una pronta resolución para entregarle a la población de la comuna “un inmueble y servicios que se requieren con urgencia”.

“Tenemos un punto muy importante y desde nuestra perspectiva una gran noticia para la comunidad”, comenzó diciendo en el concejo del 18 de enero. Y prosiguió: “Estoy muy contenta y como equipo estamos muy contentos de poner a disposición del Concejo Municipal esta adquisición de un inmueble de salud que tiene tremenda relevancia para nuestra comuna (...) que ha más que duplicado su población en las últimas décadas. Sin embargo, eso no ha ido de la mano con el aumento necesario de nuestra infraestructura en salud y es por eso que es tan relevante contar con un inmueble municipal que pueda brindar las mejores condiciones para nuestros funcionarios y también para los vecinos y vecinas, usuarias de la salud pública”.

Hassler destacó también que sería la primera clínica de salud municipal del país y que el proyecto tenía mucha relevancia para seguir avanzando con la infraestructura en otros espacios de la comuna, en referencia a la reposición del Cesfam Padre Orellana. Y agregó que “ha sido un trabajo muy articulado para poder llegar a generar una propuesta responsable, seria y que pueda realmente generar un cambio profundo en la atención primaria de salud de Santiago”.

La respuesta no se dejó esperar. El concejal Santiago Mekis (RN) pidió la máxima claridad posible porque, según señaló, “hace unos minutos nos llegó un correo a todos los concejales con información que me gustaría que nos expliquen dado que nos dicen que esta propiedad estaba publicada en el Portal Inmobiliario a un precio harto menor”.

Luego la palabra la tomó Jean Pierre Chiffelle, director jurídico de la corporación, quien señaló que, conforme a lo que dicta la Contraloría, el “precio justo” es el resultado de tasaciones realizadas y que la municipalidad encargó dichos estudios a profesionales independientes y base a aquello establecieron los valores.

“Estos fueron públicos, fueron conocidos por ustedes una semana atrás y no es una apreciación del vendedor ni de nosotros como compradores, sino que es el resultado de un estudio técnico”, añadió

Hassler agregó que en 2023 se podría contar con la clínica en funcionamiento. Aquel día, el concejo, con 10 votos a favor y una abstención, aprobó la compra del recinto ubicado en Sierra Bella 1181.

Luego de eso sucedieron varios concejos extraordinarios y el 20 de enero se citó para modificar el acuerdo, pues indicaba que “valor UF al 15 de enero de 2023, debiendo indicar valor UF del día de la suscripción de la respectiva escritura pública de compra-venta. Enmarcamos esto en las garantías para poder avanzar en la adjudicación del inmueble”.

El concejal Mekis volvió a manifestar dudas. Esta vez por los vagos registros que se mantenían desde la Inmobiliaria San Valentino la que, según se conoce, fue creada sólo unos meses antes del contrato en cuestión: “La inmobiliaria se constituyó el 2022 en febrero, el único movimiento que ha tenido fue en abril y después desapareció y ahí hacen la venta al municipio (...). La inmobiliaria San Valentino no tiene historial alguno. Me preocupa eso y también se entiende como precio razonable hasta el doble o el triple dependiendo de la vivienda si está cerca de un metro (...) o sea el valor justo sería de 4 mil a 6 mil millones. Me gustaría ver la posibilidad de ver una tasación con una entidad bancaria”.

Hassler sólo se refirió a que la ciudadanía había recibido “con mucho entusiasmo la posibilidad de tener nuestra clínica de salud porque es una necesidad hace mucho tiempo, así como también para funcionarios y funcionarias de poder contar con mejor infraestructura de salud”.

La modificación se aprobó con siete votos a favor, un rechazo y dos abstenciones.

En la sesión del 25 de enero, la alcaldesa respondió consultas y sostuvo que todos los antecedentes fueron entregados en tiempo y forma al concejo municipal y que la adquisición de la exclínica estaba incorporada en el Presupuesto 2023, “de hecho la modificación presupuestaria que se hizo en concejo municipal fue el 4 de enero, está todo considerado”, añadió.

En la sesión, la concejala Rosario Carvajal (Ind.) señaló que “hubo omisiones importantes, de hecho, aún no nos llega la escritura y tuve que pedirla por Transparencia. La pedí en varios momentos la escritura de la compra-venta, entonces en eso y en otros antecedentes no contamos con toda la información. Pero bueno, eso es parte de las presentaciones en Contraloría y va a determinar justamente cuál fue la situación, pero tenemos bastante respaldo”.

El oficio de Contraloría

El secretario municipal abrió así la sesión del 27 de febrero: “Oficio ordinario NE306091 de fecha 2 de febrero de 2023 de la Contraloría General de la República enviado a la señora alcaldesa donde se indica que se han formalizado diversas reclamaciones en contra de la municipalidad de Santiago por un eventual sobreprecio por parte del municipio del inmueble ubicado en calle Sierra Bella 1181 de esa comuna (...) Se instruye a este municipio que se abstenga a tomar acciones que materialice, mientras este organismo no adopte una decisión”.

Hassler señaló en la reunión que “Contraloría ha solicitado poder tener el tiempo para examinar la compra que definimos como concejo municipal y en ello somos siempre muy respetuosos de aquella institucionalidad, y es por eso que acogemos justamente lo que ha sido señalado para que se revisen todos los requerimientos que hicieron distintas personas, de algunos miembros del concejo municipal incluidos, para que podamos contar y despejar cualquier duda y con ello poder avanzar hacia este tan anhelado proyecto”.

Añadió que “vamos a seguir trabajando en Santiago con mucho compromiso y convicción de que tenemos una gran oportunidad, que así lo tenía a bien también el concejo mayoritariamente para poder entregar a nuestra comuna una mejor infraestructura en salud pública y lo vamos a hacer siempre con transparencia y con probidad”.

Los concejales Juan Mena (Ind.) y Virginia Palma (PC) se refirieron al tema en la sesión del 28 de febrero. La concejala comunista pidió que la municipalidad de pronunciara respecto de si existía un corredor de propiedades relacionado en la compra-venta que se está tratando de formalizar, mientras que Mena decía estar a la espera de los resultados de la investigación de la Contraloría de la República, el Conservador de Bienes Raíces, el Ministerio Público y la PDI.

Carvajal añadió que “no hubiese tomado una decisión tan relevante si los antecedentes presentados en las distintas denuncias no hubiesen sido contundentes. Estamos en procesos de investigación, está la arista penal por un posible fraude al Fisco, entonces es un tema que está judicializado y no queda más que esperar el resultado de las investigaciones”.

La alcaldesa Hassler arremetió contra la concejala y esobozó que “aquí lo que hay son una serie de requerimientos de personas a la Contraloría, y obviamente tienen que hacer su trabajo que es investigar cualquier antecedente. Vamos a estar atentos a ese proceso, aquí somos respetuosos porque aquí hay un sentido de fortalecer la salud pública de poder fortalecer el patrimonio municipal y de poder hacer una inversión”.

Dudas que persisten

Hoy, la concejala Camila Davagnino (PC) defiende la postura de la alcaldesa frente a los cuestionamientos al proyecto Sierra Bella en los concejos “cuentan con un reglamento y los temas a tratar son los que la tabla señala (...). La alcaldesa tiene la disposición y la paciencia para responder a la mayoría de las inquietudes. Pero no puede hacerse cargo de los puntos políticos que quieran ganar tal o cual concejal”.

Mena alude a su sector y defiende las preguntas hechas dentro de los concejos “porque cada vez más antecedentes y dudas salen del proceso, como lo es ahora la participación del abogado Casanueva, de Huechuraba, en un proyecto que sale de su municipio”.

Mena alude a la participación de Pablo Casanueva en la compra del inmueble del centro de Santiago, quien es director jurídico de la Municipalidad de Huechuraba y habría modificado el contrato cuando ya existía una instrucción de Contraloría de paralizar la compra de la exclínica.

“Casanueva, además, es cuñado del dueño de la Inmobiliaria San Valentino. Este habría tenido reuniones con la alcaldesa de Santiago antes de concretar la compra de Sierra Bella. No obstante, esos registros no están dentro de la Ley de Lobby y como concejales hemos estado solicitando esta información, porque toda reunión que la alcaldesa tenga debe ser respaldada. Hay cosas que siguen sin transparentarse”, cierra Mena.