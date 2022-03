Cómo Boric y su troika de ministros se preparan para un tenso encuentro en Cerro Castillo

Lo que pase mañana, a partir de las 8.30 horas, cuando lleguen los parlamentarios de la oposición al Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar para reunirse por primera vez con el Presidente Gabriel Boric y su equipo, es incierto. Pero en La Moneda se preparan para un escenario más que difícil, marcado por las recriminaciones al gobierno por los baches de instalación y también por las discrepancias entre los integrantes de las dos coaliciones que sustentan al Ejecutivo: Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático.

La jornada la abrirá el propio Boric, a las 9 horas.

Después intervendrá la ministra del Interior, Izkia Siches, quien asistirá presencialmente después de que esta semana estuvo con licencia médica producto de su contagio de Covid. Los parlamentarios esperan que la autoridad ahonde en el plan del gobierno en La Araucanía tras su frustrado viaje a la zona la semana pasada. También cuentan con que la secretaria de Estado detalle el plan de migraciones y la decisión del gobierno de extender el estado de excepción en el norte, que se aprobó esta semana, pero con votos en contra del PC y abstenciones del FA.

Conscientes de que el leit motiv del encuentro será la queja generalizada por mejorar la “coordinación legislativa” y el “acoplamiento” del pacto de gobierno, los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob) hasta este jueves preparaban sus presentaciones.

En ese marco, a la división de relaciones políticas e institucionales de la Segpres se le encargó mostrar a los parlamentarios el plan de gobierno y el itinerario legislativo le guiará la gestión del Ejecutivo.

Vallejo, en tanto, expondrá a los parlamentarios el plan de comunicaciones que está ejecutando la Secretaría de Comunicaciones (Secom) a cargo de Pablo Paredes (que no asistirá a la cita), y que no ha estado exento de críticas internas al interior del Ejecutivo por la determinación de centralizar el manejo de información de todos los ministerios.

El encuentro de mañana entre Boric y sus parlamentarios resulta clave para bajar la tensión que se instaló en el oficialismo durante la instalación del Ejecutivo.

A inicios de esta semana se abrió el flanco de los retiros de fondos de pensiones para el gobierno. Una iniciativa que la administración de Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han dicho que no impulsarán, pero que tomó fuerza entre un sector del oficialismo que esta semana advirtió su disposición a darle tramitación.

En el encuentro de mañana se espera la intervención del ministro Marcel, quien en su semana se instalación también sufrió el fuego amigo, particularmente del expresidenciable PC Daniel Jadue.

El ministro Jackson ha sido uno de los más expuestos en el debut del gobierno y, por lo mismo, este viernes puede ser también uno de los más criticados. La suma urgencia que impuso el gobierno para Ley de Amnistía añadió nuevas fricciones a su relación con los senadores del PPD y el PS. Ayer, previo al almuerzo con representantes de la Cámara Alta que sostuvo Jackson, el senador socialista Fidel Espinoza planteó que “ojalá cuando se le coloque suma urgencia a un proyecto, ese proyecto tenga viabilidad jurídica. Si no, traslada el conflicto al Senado de manera injusta”.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara, Raúl Soto, también entregarán algunas palabras de apertura. Entre los otros asistentes, se espera que estén presentesn los asesores del Presidente, Lucía Dammert y Matías Meza-Lopehandía.

“Es una instancia que valoramos. El comienzo del gobierno no ha estado exento de problemas y eso se puede mejorar con mas comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias. Estamos disponibles a colaborar en ese esfuerzo, pero debe ser recíproco, sobre la base del respeto mutuo a la autonomía de cada poder del Estado”, adelanta el diputado Soto.

Luego del mediodía, se espera que los parlamentarios se dividan en grupos de trabajo -liderados por ministros- donde se sintetizarán sus urgencias legislativas.

Ordenar el Congreso y la coalición

Uno de los asistentes, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), reconoce que “estamos en la situación particular de que no hay solo una coalición de gobierno, se habla de dos coaliciones: Apruebo Dignidad y Convergencia Progresista. Pero estamos dentro de un gobierno donde tenemos que reafirmar nuestro compromiso y nuestra lealtad con el gobierno (...). Estamos recién partiendo, esta es la primera etapa de instalación, e insistió en el punto en que tenemos que profundizar las relaciones políticas en lo que todavía no es una coalición política, sino que es un pacto de apoyo al Presidente Gabriel Boric”.

El senador Pedro Araya (Ind. - PPD), si bien dice que no podrá asistir por tener otros compromisos, comenta que se trataría de una reunión de coordinación legislativa, donde el gobierno les presentará su plan de trabajo y los parlamentarios propondrán distintos temas.

Araya adelantó, eso sí, que probablemente la “queja generalizada” de los diputados y senadores que asistirán sería la “necesidad de poder mejorar y coordinar el trabajo legislativo, a fin de evitar los episodios que ocurrieron esta semana con los anuncios que hizo el gobierno”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) señala que han conversado con el ministro Jackson y que “él mismo ha manifestado que el día viernes va a haber avances, noticias, de cómo mejorar la coordinación en los grandes temas, itinerarios. Eso lo hará el Presidente, al parecer”.

Respecto de si abordarán la “queja generalizada” mencionada por el senador Araya, Castro responde que “sería lo lógico, nosotros también pensamos que eso tiene que cambiar sustantivamente”.

Desde la Cámara, el diputado y subjefe de la bancada PS, Tomás de Rementería, asevera que “vamos a ser claros que como parte de la coalición apoyamos sin matices, pero sí teniendo una visión de lo que se hace y escuchando las críticas que pueden tener los miembros del PS en ambas cámaras. Queremos una vía más institucional, ser escuchados, que no haya partidos de primera y segunda categoría en la coalición y que no existan personas privilegiadas por su cercanía con algunas autoridades. Eso es lo que vamos a plantear”.

Así, en el Frente Amplio aseguran -en privado- que no solo se trataría de un encuentro programático con las bancadas oficialistas en el Congreso, sino que esperan que se pueda “ordenar programáticamente” a sectores fuera de Apruebo Dignidad.

La crítica apunta a los parlamentarios del bloque del Socialismo Democrático, principalmente a partidos como el PS y PPD. En ese sentido, voces del FA plantean que a estas colectividades “les falta asumir el hecho de ser oficialismo con sus costos y beneficios, y no solamente con sus beneficios”, crítica que coincide con lo planteado por el senador comunista Daniel Núñez.

Desde el PC, el diputado Luis Cuello plantea que la reunión de este viernes, al ser una instancia abierta, permitirá poder conversar con sus socios del PS los temas que han generado tensión en la semana. “Lo que hemos conversado en el comité, no solo PC, regionalistas, es fundamentalmente ir afiatando coordinaciones con el Ejecutivo. Es necesario que los partidos que forman parte del gobierno, principalmente el PS, tengan un grado de relación y de solidaridad con el propio gobierno. Es bueno transparentar ese debate y lo de mañana es una instancia abierta, creo que es la oportunidad para poder conversar esos temas con todos nuestros aliados”, señaló.