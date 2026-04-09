Trump subraya que la OTAN “no estuvo” cuando la necesitó y augura que “tampoco lo estará” si vuelve a requerirla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remarcó este miércoles que la OTAN no estuvo cuando su país la necesitó durante la escalada de hostilidades en Medio Oriente y presagió que la Alianza Atlántica no estará si en el futuro vuelve a requerir de su ayuda, después de mantener una reunión con el secretario general de la organización, Mark Rutte.

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla” , subrayó el mandatario en un mensaje que publicó en Truth Social minutos después de que Rutte manifestara ver al mandatario decepcionado con muchos aliados de la Alianza, pero receptivo a escuchar sus argumentos sobre lo que sucede.

“NATO WASN’T THERE WHEN WE NEEDED THEM, AND THEY WON’T BE THERE IF WE NEED THEM AGAIN. REMEMBER GREENLAND, THAT BIG, POORLY RUN, PIECE OF ICE!!!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/xgEV8P1n4n — The White House (@WhiteHouse) April 8, 2026

En su mismo mensaje en redes sociales, Trump además volvió a poner el foco en Groenlandia, territorio danés autónomo sobre el cual ha lanzado reiteradas amenazas de anexión de la isla, para advertir y “recordar” que, a su juicio, se trata de un “enorme trozo de hielo mal gestionado”.

Rutte tras la reunión con Trump

Por su parte, después de la cita en la Casa Blanca, el secretario de la OTAN aseguró haber recordado al jefe de Estado norteamericano que “la gran mayoría” de los países europeos “han colaborado” con EE.UU., tras semanas de reproches desde Washington a las restricciones y reticencias de socios de la alianza como España o Francia a las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

“Está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista, pero también pude señalar que la gran mayoría de los países europeos han colaborado con el establecimiento de bases, logística, sobrevuelos y garantizando el cumplimiento de sus compromisos” , manifestó el jefe de la organización en una entrevista con la cadena CNN.

Tras la conversación, que calificó de “muy franca”, “abierta” y “de entre dos amigos”, Rutte consideró que, pese a la “evidente decepción” mostrada por el inquilino de la Casa Blanca, este último se mostró receptivo a escuchar sus argumentos “sobre lo que está sucediendo”.